Центральная Азия без России - время делать выбор

В ЕС увидели готовность Казахстана, Узбекистана и соседних государств к диверсификации внешнеполитических отношений. Но РФ, КНР а теперь еще и Турция будут мешать развороту к ЕС, считает Иван Преображенский.

Фото: picture-alliance/Photoshot/

Евросоюз, пользуясь ослаблением Кремля, пытается совершить "разворот на Восток". Политики из Европы едут в Центральную Азию и предлагают сотрудничество в обмен на соблюдение международного права и твердых правил в торговле. Европейцы наступают на пятки России и делают заявку на то, чтобы частично или полностью занять ее место в регионе. Но готовы ли к этому сами центральноазиатские республики?

Три попытки сближения ЕС и Центральной Азии

Запад прямо или косвенно уже пытался как минимум три, а то и четыре раза зайти в Центральную Азию и выстроить со странами региона прямые партнерские отношения в обход России, которая всегда прямо показывала, что дружить с Узбекистаном или, например, Таджикистаном можно только при ее посредничестве и с согласия Кремля.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Первой попыткой можно считать приход в регион военных НАТО, в первую очередь, американцев. После терактов 11 сентября 2001 года и начала военной операции против сил, поддерживавших международных террористов в Афганистане, американцы получили возможность осуществлять транзит туда военных грузов. У них был даже перевалочный пункт в Ульяновске, а в Узбекистане - полноценная военная база. И Россия вначале не возражала. Но к 2005 году Запад стал раздражать местных лидеров своими требования в области прав человека. Начал выдавливать НАТО из региона Центральной Азии и Кремль. Надо сказать, успешно.

Спустя пару лет Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), ныне президент ФРГ, а тогда - министр иностранных дел, активно продвигал новую центральноазиатскую стратегию для Евросоюза. Но она была, вместе с другими немецкими инициативами того времени, похоронена новыми членами ЕС во главе с Польшей, которые активно тогда показывали, что при их участии можно принимать решения в единой Европе. Так что Россия тогда даже не успела всерьез испугаться того, что европейцы хотят проникнуть в зону ее влияния.

При этом причина интереса немецких политиков понятна. Регион Центральной Азии - это и богатые сырьем страны, способные быть альтернативой России. И огромный запас трудовых ресурсов, без которых задыхается Евросоюз. Это также кратчайший (мимо России) транзитный торговый путь в Китай.

Неудивительно, что еще одну попытку все тот же Штайнмайер сделал в 2016 году. Тогда Кремль уже был в частичной дипломатической изоляции из-за аннексии Крыма. Однако у самих центральноазиатских лидеров было тогда достаточно мотивации, чтобы переориентироваться на ЕС. Россия казалась достаточно надежным экономическим партнером, причем достаточно влиятельным, чтобы наказать за недостаточную лояльность.

Центральная Азия и ЕС: принуждение к правилам?

Теперь ситуация принципиально иная, о чем и заявил 20 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Центральноазиатские страны, после полномасштабного нападения России на Украину вынуждены были политически определяться - и никто из их лидеров не поддержал Путина. Санкции и их последствия для российской экономики принудили руководство тех же Кыргызстана и Узбекистана искать пути "отвязки" своих валют от рубля, а экономик - от российской. Казахстан и вовсе открыто демонстрирует независимый политический и экономический внешний курс. Всем этим странам, ранее во многом ориентировавшимся на Россию, нужны новые торговые партнеры. Опять же в Казахстане, а ранее в Узбекистане начались пусть и ограниченные, но реформы, не лишенные черт либеральности.

Создается ощущение, что более удачного момента, чтобы налаживать отношения с ЕС, и шире с Западом, представить себе трудно. Один за другим евродипломатия в целом, и отдельные страны Евросоюза высаживают "дипломатический десант" в Центральной Азии. Зашевилились и американцы, причем так активно, что идут слухи о скором восстановлении их военных баз в регионе.

Однако приход ЕС - это всегда игра по правилам. Это более-менее четкие торговые соглашения. Соблюдение трудовых стандартов. Хотя бы минимальное уважение к правам человека, например, отказ от применения оружия против мирных граждан, как это было в 2005 году в Узбекистане или в прошлом году в Казахстане.

В Центральной Азии ЕС нужно действовать

По сути, в очередной раз лидеры стран Центральной Азии стоят перед выбором: оставаться в привычной авторитарной парадигме или попробовать что-то поменять в партнерстве с ЕС. Весьма, кстати, выгодном экономически после попадания России под санкции.

Но проблема в том, что в регионе активно действуют не только Москва и Пекин, упомянутые Боррелем. Туда заходит и еще одна "свежая альтернатива" России - это этнически близкая народам региона эрдогановская авторитарная Турция. Три эти авторитарные силы, скорее, склонны противодействовать ЕС, чем помогать. Даже Китай, которому нужен теперь транзит в обход России, вероятно, предпочтет обеспечить его сам, не попадая в зависимость от европейцев.

Так что задача Евросоюзу предстоит трудная. Где-то явно придется выбирать между выгодным сотрудничеством и правами человека. Радикально важен будет и вопрос безопасности. Но главное, надо будет действовать, а не говорить. Если евробюрократия проявит свою традиционную любовь к громким словам и неповоротливость в делах, то регион Центральной Азии для ЕС будет снова потерян.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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