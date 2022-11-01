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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате в Узбекистане
Анналена Бербок на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате в УзбекистанеФото: Florian Gaertner/photothek/IMAGO
ПолитикаГермания

Бербок в Ташкенте призвала не допустить роста влияния РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В ходе визита в Ташкент Анналена Бербок заявила, что ее визит - сигнал о сотрудничестве для бывших советских республик. Она также указала на необходимость изменений стратегии Берлина в отношении Китая.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе трехдневного турне в страны Центральной Азии призвала расширять партнерство. Своим визитом в Узбекистан и ранее - в Казахстан - она хочет послать сигнал о сотрудничестве бывшим советским республикам, заявила Бербок во вторник, 1 ноября, после переговоров с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

Выступая перед журналистами, она призвала не допустить беспрепятственного усиления в Центральной Азии влияния России и Китая. На пресс-конференции Бербок подняла тему отношений Германии с КНР. Незадолго до первого визита в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) она напомнила ему о необходимости четко заявить позицию Берлина в вопросах честной конкуренции, прав человека и признания международного законодательства, сообщает корреспондент DW.

 

Глава МИД Германии также заявила о необходимости изменений в немецкой политике в отношении КНР. "Мы, федеральное правительство Германии, должны разработать новую стратегию по Китаю, поскольку китайская политическая система за последние годы радикально изменилась", - отметила глава немецкого МИД.

Бербок сопровождает бизнес-делегация

В Ташкенте Бербок также посетила школу, в которой с 1963 года преподается немецкий язык. Кроме того, в программе визита Бербок - посещение Алмалыкского горно-металлургического комбината, на котором добывается 90 процентов серебра и 20 процентов золота в Узбекистане. Министра сопровождает бизнес-делегация. Путем расширения сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном Берлин надеется сократить зависимость от Китая в области добычи полезных ископаемых. Накануне Бербок посетила Астану.

Как ожидается, 3 ноября Олаф Шольц отправится в Китай, это будет его первый визит в эту страну после вступления на пост федерального канцлера. В последние недели он, среди прочего, подвергся критике за свою позицию в отношении продажи китайской госкомпании доли в одном из грузовых терминалов гамбургского порта. В числе прочего, против этого выступали другие участники правящей коалиции - представители Свободной демократической партии и "зеленые".

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