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Добыча нефти в Казахстане Фото: ZUMA Wire/IMAGO
ПолитикаКазахстан

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Анатолий Вайскопф
18 мин. назад

Правительство Казахстана официально подтвердило иски в международный арбитраж к операторам месторождений нефти и газа Кашаган и Карачаганак. Общая сумма исков составляет 16,5 млрд долларов. Чем недовольна Астана?

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Назначенный в начале апреля 2023 года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил инсайдерскую информацию об исках Астаны к зарубежным операторам расположенных на территории Казахстана крупнейших нефтегазовых месторождений. "Уполномоченный орган правительства в лице компании PSA подал иски в международный арбитраж на компании Карачаганака и Кашагана. Я ограничен в комментариях. Единственное, что я могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 миллиарда и 13 миллиардов долларов", - сказал 11 апреля Саткалиев в разговоре с журналистами в перерыве правительственного заседания.

В чем причина разногласий

До Саткалиева о разногласиях между официальной Астаной и иностранными операторами нефтегазовых месторождений на территории Казахстана в своем интервью отраслевому изданию Petrocouncil из Атырау рассказал генеральный директор компании PSA Бекет Избастин. По его словам, у правительства Казахстана возникли разногласия с зарубежными инвесторами по соблюдению условий соглашений по разделу продукции (СРП) месторождений Карачаганак и Кашаган. В общей сложности, отметил Избастин, в арбитражные суды подано четыре иска.

На одном из нефтегазовых месторождений Казахстана
На одном из нефтегазовых месторождений Казахстана Фото: Alexandr Malyshev/PantherMedia/IMAGO

К примеру, по словам Бекета Избастина, в отношении акционеров Кашагана ("Казмунайгаз", Eni, Total, ExxonMobil, Shell, CNPC и INPEX - Ред.) был инициирован встречный арбитраж в связи объявленной ими неправомерностью налоговой проверки, которую проводило министерство финансов Казахстана. "Подрядчик оспаривает суверенное право Республики Казахстан на проведение налоговой инспекции, согласно Налоговому кодексу. Арбитраж продолжается. В 2022 году акционерами Кашагана было инициировано экспертное разбирательство в отношении годовой рабочей программы и бюджета на 2022 год", - рассказал Бекет Избастин, добавив, что тем самым подрядчик оспорил фундаментальное право, как PSA, так правительства Казахстана, на утверждение годовых программ и бюджетов.

А это, по мнению руководителя уполномоченного органа правительства, ведет к изменению баланса интересов в ранее подписанном соглашении по разделу продукции. "В 2023 году Республика Казахстан назначила арбитра по ранее инициированному иску против акционеров Кашагана в отношении неурегулированных споров за период с 2010 по 2018 год на общую сумму 13 миллиардов долларов", - сообщил Избастин.

Назначило правительство Казахстана, отметил генеральный директор компании PSA, арбитра по ранее инициированному иску и против акционеров месторождения Карачаганак, единым оператором которого является тандем компаний Shell и Eni. Предъявлены претензии в отношении неурегулированных споров за период с 2010 по 2019 годы на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов.

Казахстан недоволен подрядчиками?

В своем интервью Бекет Избастин, который, кстати, является племянником действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнул, что подрядчики не только не проявляют реальных инициатив согласно процедурам достигнутых ранее соглашений по разделу продукции, но и затягивают ввод в эксплуатацию важных для экономики страны различных объектов. К примеру, Избастин сомневается, что освоение супергигантского месторождения Кашаган выйдет на проектную мощность согласно заявленным акционерами прогнозам. "К сожалению, данные прогнозы, скорее всего не будут выполнены подрядчиком в запланированные сроки, по причине того, что, по нашему мнению, была выбрана рискованная концепция освоения Кашагана - предусматривающая поставку сырого газа так называемой третьей стороне", - заметил Избастин.

Есть разногласия и по освоению нефтегазового месторождения Карачаганак, где должен был появиться завод по переработке газа (ГПЗ) мощностью до 4 миллиардов кубометров в год. "Необходимо подчеркнуть, что различные варианты строительства ГПЗ на базе сырья Карачаганака изучались многократно с 2002 года. Однако только в 2022 году этот вопрос перешел в практическую плоскость", - отметил генеральный директор компании PSA, добавив, что стандартный график по реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода составляет 6-7 лет.  

По мнению Бекета Избастина, подача исков в коммерческий арбитраж покажет перед мировым сообществом, что Казахстан отстаивает свои интересы цивилизованно и, как принято в западных странах, через независимый форум.

Без оснований исков не было бы

Разговоры о предстоящем пересмотре подписанных во времена правления Нурсултана Назарбаева соглашений по разделу продукции с иностранными инвесторами активизировались после "январских событий" 2022 года. Говорил об этом президент Токаев. К примеру, в своем интервью российскому телевидению в июне прошлого года он дипломатично дал понять, что заключенные в 90-е годы соглашения с иностранными инвесторами сейчас требуют некоторого пересмотра. "На тот момент соглашения о разделе продукции казались вполне приемлемыми. Но сейчас менять правила игры, конечно же, было бы абсолютно противоестественно. Я бы сказал даже абсурдно с точки зрения долговременных интересов нашей страны. Но коррекция, безусловно, должна быть. И этим мы сейчас аккуратно занимаемся", - отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Заместитель председателя оппозиционной ОСДП (общенациональной социал-демократической партии), экономист Айдар Алибаев поддерживает решение властей Казахстана пересмотреть отдельные положения соглашений по разделу продукции с иностранными компаниями. В разговоре с DW он заметил, что население Казахстана без сомнения поддержит инициированный властями пересмотр СРП. "Когда речь идет о защите национальных интересов, власти могут смело рассчитывать на поддержку и общественности, и экспертов, и всех граждан Казахстана", - отметил Алибаев, подчеркнув, что если в текущей ситуации не было бы оснований для пересмотра этих соглашений, Казахстан ни за что не пошел бы на этот шаг.

Вместе с тем Алибаев обратил внимание на тот факт, что на всех подписанных Казахстаном в 90-е годы соглашениях о разделе продукции до сих пор стоит гриф "секретно". "К сожалению, никто из нас не видел все эти нефтяные контракты и СРП. Все они находятся за семью печатями. И на неоднократные просьбы, как гражданского общества, так и политиков и экспертов, показать их, власти отвечали категорическим отказом", - заметил экономист.

Эта секретность, считает Айдар Алибаев, неоднократно позволяла работающим на территории Казахстана транснациональным корпорациям в рамках заключенных кабальных СРП значительно завышать стоимость своих затрат. "Если посмотреть на опыт Дубая, Кувейта или Саудовской Аравии, то там такие соглашения, в принципе, невозможны. У нас же это оказалось реальностью из-за тотальной коррумпированности режима Назарбаева, чиновники которого закрывали глаза и на огромные зарплаты иностранных работников, и на втридорога купленное оборудование", - заметил заместитель председателя ОСДП. 

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