В парламент Казахстана проходят шесть партий

На выборах в мажилис лидирует правящая в Казахстане партия "Аманат". По данным экзит-поллов, она получила более 53 процентов голосов. Более 10 процентов набрала партия "Ауыл", за ней следует партия "Республика".

По данным экзит-поллов, на досрочных парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия "Аманат" (ранее - партия экс-президента страны Нурсултана Назарбаева "Нур Отан"). Она набрала 53,46% голосов, сообщил вечером в воскресенье, 19 марта, Институт евразийской интеграции. Второе место, по результатам его экзит-поллов, заняла патриотическая партия "Ауыл" с результатом 10,52% избирателей, за ней - партия "Республика", получившая 8,90% голосов избирателей, заявила представитель института Айгерим Ергинболат в эфире республиканского телеканала.

Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели партия "Ак жол" (7,87% голосов), Народная партия Казахстана (6,25% голосов) и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП, 5,31% голосов).

В свою очередь научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" сообщила данные своих экзит-поллов с похожим раскладом голосов: "Аманат"- 53,33%, "Ауыл" - 11,26%, "Ак Жол" - 8,87 %, "Республика" - 8,33%, "Народная партия Казахстана" - 6,93%, ОСДП - 5,12%.

Участие оппозиции

Тем самым ожидается, что в парламент войдут шесть партий, до сих пор в мажилисе были представлены лишь три провластные партии. Явка на выборы составила более 54 процентов.

Впервые за почти 20 лет на выборах в Казахстане баллотировались оппозиционеры в качестве независимых кандидатов. В них участвовали все семь официально зарегистрированных в стране политических партий. Помимо представленных до сих пор партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана (НПК), в предвыборной гонке приняли участие "Ауыл" и ОСДП, а также недавно зарегистрированные партии "Байтак" и "Республика".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных парламентских выборах в январе в ходе процесса модернизации, который он запустил после массовых антиправительственных протестов и беспорядков в начале 2022 года.

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