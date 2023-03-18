Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) и местные представительные органы (маслихаты) пройдут в Казахстане в воскресенье, 19 марта, по смешанной системе. Мажилис на 70 процентов будет сформирован по партийным спискам, 30 процентов депутатских мест определит голосование в одномандатных округах. Депутатский корпус областных маслихатов будет создан по принципу "50 на 50", состав городских и районных представительных органов - исключительно по мажоритарной системе.

Выборы в постназарбаевскую эпоху

Участие во внеочередных парламентских выборах принимают все семь официально зарегистрированных в стране политических партий. Помимо долгожителей казахстанского парламента - партий "Аманат" (бывший "Нур-Отан" Нурсултана Назарбаева. - Ред.), "Ак жол" и Народной партии Казахстана (НПК), которые доминировали и в маслихатах, во время агитационной кампании заметную активность проявили партии "Ауыл" и ОСДП, а также недавно зарегистрированные партии "Байтак" и "Республика".

Предвыборная кампания в Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Поправки в законодательство страны, внесенные по итогам конституционного референдума в июне 2022 года, сделали незаконными вмешательство исполнительной власти в выборные процессы и запретили президенту страны и акимам (мэрам и губернаторам) быть членами политических объединений. Отсутствие поддержки со стороны государственных структур во время завершившейся агитационной кампании заставило парламентские партии по-настоящему окунуться в конкурентную среду. Это отразилось и на уличной наглядной агитации - билборды конкурентов партиям "Аманат", "Ак жол" и НПК встречались даже чаще. Не видно было особых преимуществ у отдельных парламентских партий и в публикациях СМИ. По этой причине эксперты не исключают, что итоги голосования могут стать во многом неожиданными.

Какие шансы у наследницы "Нур Отана"

"Все будет не так, как прежде. Картина голосования по партийным спискам не ясна. Но, поскольку президент и вся исполнительная власть у нас теперь вне партий, это обстоятельство означает, что наследница "Нур Отана" партия "Аманат" не получит свои "гарантированные" 70 процентов голосов", - поделился своей точкой зрения с DW популярный в Казахстане общественный деятель Казбек Бейсебаев. Более того, он считает, что именно полученный партией "Аманат" процент поддержки избирателей является главной интригой предстоящих в ближайшее воскресенье выборов в парламент и маслихаты.

Предвыборная агитация в Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Наблюдающий за парламентскими выборами в Казахстане с начала 90-х годов политолог Данияр Ашимбаев прогнозирует, что на предстоящих выборах доминирующая до последнего времени в парламенте партия "Аманат" ("Завет предков". - Ред.) получит 45, максимум 60 процентов голосов избирателей. "Несмотря на демонстративный отказ государственного аппарата поддерживать "Аманат", я думаю, что половину партийного пространства в парламенте этой партии удастся занять. Все-таки у "Аманата" есть опыт ведения избирательных кампаний, а также все необходимые ресурсы. Поэтому эта партия, вероятнее всего, выиграет выборы по партийным спискам и без прежнего использования административного ресурса", - заметил в беседе с DW Данияр Ашимбаев. При этом он отметил, что по имеющейся у него инсайдерской информации, все избирательные комиссии получили установку сверху ни в коем случае не допускать вмешательства в процесс подсчета голосов со стороны местных исполнительных органов.

Возможные сюрпризы

Что касается других политических партий, то Данияр Ашимбаев не исключает неожиданных результатов для некоторых из них. К примеру, политолог считает, что еще одна парламентская партия "Ак жол" ("Светлый путь". - Ред.) почти наверняка получит депутатские места в парламенте и маслихатах, заняв по итогам голосования по партийным спискам второе или третье место вместе с партией "Ауыл" ("Село". - Ред.), которую отчасти поддерживает протестный электорат. Обе партии, отметил Ашимбаев, провели достаточно активную агитационную кампанию. А шансы третьей парламентской партии времен Назарбаева - НПК (бывшая "Народная Коммунистическая партия". - Ред.), по его мнению, можно оценить как "50 на 50".

Один из избирательных участков в Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Народников", по моим наблюдениям, с условного четвертого места оттеснила созданная только в прошлом году молодыми топ-менеджерами крупных предприятий партия "Республика. Свою агитационную кампанию она корректировала по ходу и сумела буквально с нуля набрать себе электорат. Думаю, что она уверенно сумеет преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в парламент и получить места в маслихатах. Тогда как НПК, во многом благодаря действиям своего нового руководства, оказалась в зоне риска", - отметил Данияр Ашимбаев, добавив, что считает небольшими шансы попадания в парламент партии зеленых "Байтак" и ОСДП.

Между тем, по данным проведенного с 4 по 10 марта специалистами Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения demoscope опроса, свыше 60 процентов граждан Казахстана еще не определились, за какую партию они будут голосовать 19 марта. При этом значительная часть опрошенных казахстанцев считает, что ни одна из участвующих в выборах политических партий не представляет их интересов. На основе разговоров с теми респондентами, которые уже определились с выбором, demoscope составил предварительный рейтинг электоральных предпочтений. Из него следует, что первое место займет "Аманат", второе - "Ауыл", третье - партия "Республика", четвертое - ОСДП, пятое - НПК, шестое - партия "зеленых" "Байтак". Партия "Ак жол" в поле зрения demoscope не попала.

Где партии просто потерялись

Интересно, что и Данияр Ашимбаев, и Казбек Бейсебаев в беседе с DW отметили достаточно низкую возможность попадания в парламент и маслихаты представителей зарегистрированных политических партий через выборы в одномандатных округах. Фаворитами в них чаще всего являются популярные в стране журналисты, адвокаты и лидеры оппозиционных политических объединений.

Большинство из них оказались очень активными во время агитационной кампании и сумели через организованные независимыми изданиями дебаты между собой, привлечь к себе больше внимания, чем это смогли сделать политические партии. Свою роль сыграла и высокая конкуренция, особенно заметная в Астане и Алматы. К примеру, в столице Казахстана в бюллетене одномандатного избирательного округа №1 по выборам в мажилис будет указан 41 кандидат. А в округе №3 в Алматы - 37 фамилий.

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