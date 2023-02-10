Как в Казахстане начинается борьба за места в парламенте

В Казахстане завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты на внеочередные парламентские выборы. На одно депутатское кресло в среднем претендуют девять человек. У кого больше шансов?

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана - мажилис, состоятся 19 марта. На основании внесенных конституционных поправок, принятых на референдуме в июне 2022 года, они пройдут по новым правилам. В нижнюю палату парламента - мажилис, который становится основным законотворческим органом, вместо прежних 107 будут избраны 98 депутатов. При этом в рамках возвращенной 19 лет спустя смешанной избирательной системы, 69 депутатов будут избираться по партийным спискам, и 29 по мажоритарным округам.

Нюансы партийных списков

Срок подачи заявлений на регистрацию Центризбиркомом кандидатов в депутаты парламента истек 8 февраля. К этому дню все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий, в том числе появившиеся уже в этом году партия "зеленых" "Байтак" ("Простор". - Ред.), и партия блогеров "Республика", уже определились со своими списками. Из появившейся в публичном пространстве информации следует, что больше всего претендентов у так называемых парламентских партий, которые присутствуют в высшем законодательном органе уже много лет.

Резиденция Ак Орда Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Условным "лидером" по этому показателю является партия "Аманат" (Завет предков. - Ред.), в недавнем прошлом "Нур-Отан" Нурсултана Назарбаева. От этой партии в парламентских выборах будут участвовать 119 человек, 29 из которых намерены побороться за место в мажилисе в одномандатных округах. У национал-демократической партии бизнесменов "Ак жол" (Светлый путь. - Ред.) 54 кандидата по партийному списку и 24 претендента по одномандатным округам. Чуть меньше претендентов на депутатские места, у третьего "долгожителя" парламента страны - Народной партии Казахстана. Окончательно избавившись от коммунистической идеологии, от "народников" выступает 67 кандидатов, 15 из которых попробуют свои силы в одномандатных округах. Что касается еще четырех политических партий Казахстана, то их заявки значительно скромнее. У партии "Ауыл" (Село. - Ред.) в общей сложности 34 кандидата, у "Республики" - 29, у ОСДП - 25, а у партии "зеленых" - 22 претендента.

Второго тура не предвидится

Впрочем, по мнению казахстанского общественного деятеля Казбека Бейсебаева, выборы по партийным спискам не будут отличаться особым накалом. "Это будет хорошо видно, особенно на фоне предстоящей борьбы в одномандатных округах, где на одно депутатское место претендуют десятки человек. Скорее всего, конфигурация мажилиса по партиям уже определена", - заметил Казбек Бейсебаев, высказав предположение, что в парламент Казахстана VIII созыва войдут все старые политические партии, к которым добавится ОСДП и какая-нибудь из недавно зарегистрированных партий.

Казбек Бейсебаев Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Ситуацию же вокруг выборов по одномандатным округам Бейсебаев считает неоднозначной. "С одной стороны, это показатель демократии, но имеются вопросы. Дело не столько в количестве, а в новой норме определения победителя, когда по условиям обновленного законодательства побеждает тот, кто набирает больше других голосов избирателей. У нас теперь нет второго тура. В итоге из 20 претендентов депутатом может стать кандидат, который набрал всего 10 процентов. Может ли человек с такой поддержкой населения полноценно представлять свой регион?", - отметил в беседе с DW Казбек Бейсебаев.

Его обеспокоенность основана на том, что в 29 одномандатных округах первый этап регистрации кандидатов в депутаты в общей сложности прошли 609 человек. Подавляющее большинство из них самовыдвиженцы. Попытаться стать парламентарием решили ректоры университетов, известные актеры, журналисты, адвокаты, экс-депутаты, бизнесмены, пенсионеры и домохозяйки. Больше всего претендентов на депутатский пост зафиксировано в одномандатных избирательных округах Астаны и Алматы. Например, в избирательном округе №1 Астаны право баллотироваться в парламент получили 63 человека, а в округах №3 и 4 Алматы - по 49 человек. Что в разы больше, чем в 2004 году, когда 90 процентов депутатского корпуса формировалось по одномандатным округам.

"Сам по себе возврат к существовавшей ранее мажоритарной системе выборов открыл новые возможности для непартийного гражданского общества. Отсюда и такой ажиотаж", - пояснил DW оппозиционный политик Амиржан Косанов. Вместе с тем он считает, что зарегистрированные в числе кандидатов в депутаты критики власти попали в своеобразную "электоральную ловушку". "Соревнуясь между собой в одном округе, и отбирая друг у друга голоса избирателей, они оказывают услугу провластным выдвиженцам. Тем самым, так и не зарегистрировав оппозиционные партии, власти страны фактически решили вопрос контроля над будущим составом мажилиса", - поделился своим мнением с DW Амиржан Косанов, добавив, что приход в парламент двух-трех критиков власти фактически ничего не изменит, но зато создаст видимость демократических преобразований.

Ожидаемый отсев

В свою очередь программный директор имеющей право наблюдать за выборами неправительственной организации "Эхо" Мария Лобачёва не сомневается, что к началу предвыборной агитации, которая начнется с 19 февраля, в одномандатных округах число претендентов на место в парламенте значительно сократится.

Амиржан Косанов (в центре) Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Глядя на высокую конкуренцию, многие просто не захотят рисковать своими деньгами (избирательный взнос составляет эквивалент 2100 евро. - Ред.) и временем. Первый этап, который завершился 8 февраля, не требует каких-то вложений, поэтому часть выдвиженцев приняли в нем участие, скорее всего из любопытства. Отсев, как и раньше, произойдет на этапе непосредственной регистрации, когда кандидатов проверят на предмет соответствия требованиям выборного законодательства. Этот этап всегда был областью применения административного ресурса по фильтрации неугодных претендентов, когда отказ в окончательной регистрации приходил из-за недостоверных данных в их декларациях", - заметила в разговоре с DW Мария Лобачева. Вместе с тем, по ее словам, в настоящий момент определенный оптимизм внушает положительные решения судов по тем кандидатам, которым было отказано в выдвижении из-за отсутствия регистрации по месту жительства.

Между тем источник DW в правительственных кругах Астаны в непосредственной беседе не исключил, что на предстоящих парламентских выборах 19 марта примет участие большая часть фигурантов опубликованных 9 февраля территориальными избирательными комиссиями списков претендентов на депутатские мандаты по мажоритарной системе. "Намеренно тормозить никого не станут. Регистрацию не пройдут только те, кто утаил непогашенную судимость, имеет большую налоговую задолженность и намеренно не указал в своей декларации наличие движимого и недвижимого имущества. Но таких вряд ли будет много. Поэтому думаю, что предстоящие парламентские выборы по новым правилам будут очень интересными и насыщенными", - выразил уверенность собеседник DW.

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