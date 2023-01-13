Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

В Казахстане пройдут выборы в сенат. Именно с него начал политические реформы в стране президент Токаев. Пока будущее верхней палаты парламента неопределенно. На что же повлияют выборы?

В Казахстане 14 января 2023 года состоятся выборы в верхнюю палату парламента - сенат. Избрание 20 из 50 сенаторов на предстоящие шесть лет пройдет на основе косвенного избирательного права. Двухпалатный парламент, состоящий из мажилиса и сената, был образован в 1995 году, после принятия по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева новой конституции. Если к существованию нижней палаты - мажилиса - особых вопросов не возникало, поскольку его депутаты избираются непосредственно гражданами Республики Казахстан, то дискуссии о необходимости сената - верхней палаты, идут на протяжении 28 лет его деятельности.

"Предохранительный клапан" правящей элиты

По действующим с 1995 года конституционным законам, без одобрения сената нельзя назначить или отправить в отставку членов Верховного суда, уполномоченного по правам человека, председателя Национального банка, генерального прокурора, а также председателей КНБ, Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Кроме того, сенат берет на себя функции депутатов нижней палаты парламента по принятию законов и поправок в Конституцию РК в период временного отсутствия мажилиса из-за его досрочного прекращения полномочий. Этот пункт, как и система выборов сенаторов, которые от регионов Казахстана избираются депутатами маслихатов (местных представительных органов районов, областей и городов республиканского значения. - Ред.) на шесть лет каждые три года, вызывают наибольшую критику со стороны противников существования верхней палаты парламента.

По мнению заместителя председателя казахстанской Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Айдара Алибаева, сенат надо распустить хотя бы потому, что Казахстан является унитарным государством. "У нас в стране нет таких вопросов, с которыми при желании не справился бы мажилис. Именно нижняя палата парламента разрабатывает все законы, а сенат с ними соглашается, либо нет. И мы понимаем, что верхняя палата была создана, как предохранительный клапан от законодательных инициатив мажилиса, не устраивающих правящую элиту", - заметил в беседе с DW Айдар Алибаев.

Зампред ОСДП считает, что по этой причине для выборов депутатов сената изначально стало применяться косвенное избирательное право. "Сенаторов в Казахстане через маслихаты фактически выбирают представители местных региональных кланов. Тех самых кланов, которые контролируют денежные поступления из центра в регионы. Поэтому со времен Назарбаева в маслихатах нет чужих людей", - подчеркнул Алибаев, обратив внимание, что и в нынешних окончательных списках кандидатов в депутаты сената нет представителей гражданского общества и оппозиционных партий. Их просто не допустили к выборам.

Два типа сенаторов Казахстана

После "январской трагедии" именно с сената начал политические реформы в стране президент Касым-Жомарт Токаев. Так, в процесс выборов депутатов сената был внесен ряд корректировок. Главной из них является снижение президентской квоты, которая позволяет отдельным политикам, общественным деятелям и представителям национально-культурных объединений стать сенаторами, минуя даже выборы в региональных маслихатах. После внесенных поправок в ноябре 2022 года президент страны получил право вместо прежних 15 человек, назначать только 10 из 50 депутатов сената. При этом пятеро из них предлагаются советом консультативно-совещательной Ассамблеи народа Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время инаугурации Фото: Kazakh Presidential press office/SNA/IMAGO

Автор популярной энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане", политолог Данияр Ашимбаев в беседе с DW отметил, что как раз эти 10 человек и способны помочь президенту Токаеву в проведении ранее объявленных им политических реформ. Дело в том, что по наблюдениям Ашимбаева, регионы обычно присылают достаточно "однородных" сенаторов - мужчин-казахов, которые до избрания в сенат занимали руководящие должности в городских и областных администрациях. Тогда как национальный, гендерный и нередко профессиональный фактор ранее учитывался только президентской квотой. "Думаю, так будет и на этот раз. Тем более, что в верхней палате парламента чаще всего слышен только голос "президентских сенаторов". Они же составляют и костяк руководящего состава палаты. Это спикер, один из вице-спикеров и, как минимум, половина из председателей комитетов. Вопрос только, когда Токаев назначит своих сенаторов?", - сказал политолог.

Данияр Ашимбаев не исключает, что эти назначения могут произойти сразу после подведения итогов выборов в сенат, где возможны и вторые туры, поскольку в некоторых областях свои кандидатуры выдвинули равноценные по весу чиновники местных административных органов. Хотя назначения сенаторов по президентской квоте должны проводиться после выборов в мажилис. "По этому вопросу у юристов почти наверняка найдутся ответы. К тому же Ак-Орда (резиденция президента РК в Астане. - Ред.) любит сейчас устраивать сюрпризы", - отметил Данияр Ашимбаев.

Кто будет принимать новые законы

12 января, в преддверии выборов в сенат, сразу несколько информационных агентств Казахстана и связанных с наблюдением за выборами в стране телеграм-каналов со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщили, что уже на следующей неделе ожидается досрочный роспуск мажилиса VII созыва и объявление даты внеочередных парламентских выборов. Поскольку по законодательству Казахстана выборы в нижнюю палату парламента состоятся не раньше, чем через два месяца, все это время процесс принятия законов и внесения поправок в Конституцию РК будет в руках и обновленного состава сената.

Нурсултан Назарбаев Фото: Turar Kazangapov/Tass/IMAGO

Накануне выборов окончательно была решена и судьба звания "почетный сенатор", которым в 2019 году удостоила Нурсултана Назарбаева его старшая дочь Дарига Назарбаева, занимавшая в тот момент пост спикера верхней палаты парламента. По словам действующего председателя сената Маулена Ашимбаева, на основании опубликованного заключения Конституционного суда звание "почетный сенатор" было убрано из регламента заседания парламента. "Все это - действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", - сообщил журналистам Маулен Ашимбаев, который, кстати, в мае 2020 года стал сенатором на основании указа президента Токаева.

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