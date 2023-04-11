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Добыча нефти в КазахстанеФото: robertharding/IMAGO
ПолитикаРоссия

Казахстан намерен увеличить экспорт нефти в обход России

Дмитрий Вачедин
18 мин. назад

В 2023 году Казахстан начал экспортировать нефть через Азербайджан - в обход России. Поставки по этому маршруту необходимо увеличить и сделать стабильными, заявил президент Казахстана Токаев.

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Казахстан делает ставку на диверсификацию поставок энергоресурсов на мировые рынки. Одним из основных проектов в этой области является поставка казахстанской нефти через Азербайджан, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 10 апреля, после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг - увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера", - отметил Токаев.

Ранее основным маршрутом для экспорта нефти из Казахстана являлась система "Каспийского трубопроводного консорциума", переправлявшяя нефть до российского Новороссийска, откуда ее отправляли по морю. В июле 2022 года Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток работу "Каспийского трубопроводного консорциума", после чего Токаев поручил найти новые маршруты для экспорта нефти.

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