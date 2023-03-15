Релокация из РФ в Казахстан: иностранные фирмы переезжают?

Крупные иностранные компании уходят из России в Казахстан, утверждают в Астане. Причиной стали война РФ против Украины и санкции. Как обстоят дела на самом деле, выясняла DW.

Уход крупных иностранных компаний с российского рынка в связи с возможными имиджевыми потерями и санкциями из-за развязанной Россией войны в Украине стал шансом для экономики Казахстана. В марте 2022 года Астана начала переговоры с 362 фирмами, публично объявившими о прекращении или приостановке работы в России, рассказал журналистам в конце декабря замминистра иностранных дел РК Алмас Айдаров.

По его словам, 62 компании уже ответили, что готовы рассматривать казахстанский рынок как альтернативную площадку для инвестиций. Тогда же МИД республики обнародовал список из более 20 международных фирм, которые релоцировались из России в Казахстан в связи с нынешней геополитической ситуацией. Под релокацией подразумевается перенос региональных офисов и производства, пояснял осенью премьер Казахстана Алихан Смаилов.

Среди компаний, фигурирующих в списке, американская Honeywell, австралийская Fortescue, японская Marubeni, а также китайский TikTok и InDrive - основанный в 2013 году в Якутии сервис пассажирских перевозок, который вышел на международный уровень и в 2021 году привлек венчурные инвестиции американских фондов. DW связалась с некоторыми фирмами из списка и спросила, как их релокация в Казахстан выглядит на практике.

TikTok идет в Казахстан - но не из России

Одним из первых на вторжение России в Украину и его последствия, отреагировал TikTok. В марте 2022 года эта видеохостинговая платформа временно запретила пользователям в России загружать новые видео и вести прямые трансляции. Это произошло после принятия закона о "фейках" о действиях российской армии. Этот закон ввел уголовную ответственность "за публичное распространение под видом достоверных сообщений" информации о вооруженных силах РФ, которая, с точки зрения российских властей, не соответствует действительности. Закон предусматривает наказание за публикацию таких сведений на любых платформах, в том числе в соцсетях.

"Безопасность наших сотрудников и пользователей является для нас главным приоритетом, - пояснил DW представитель TikTok решение приостановить работу в России. - Мы продолжаем следить за меняющимися обстоятельствами в России, чтобы определить, когда мы можем снова возобновить работу в полном объеме".

TikTok также вынужден был сократить часть сотрудников в России. Оставшемуся персоналу популярный видеохостинг предложил несколько вариантов - в том числе возможность переезда. Видеохостинг не раскрывает информацию о местонахождении своих сотрудников, отмечая лишь, что некоторые были перевезены в зависимости от региональных и глобальных потребностей компании.

Вместе с тем TikTok решил сконцентрироваться на казахстанском рынке и планирует усиливать на нем свое присутствие, добавили в пресс-службе. В октябре видеохостинг, которым владеет китайская компания ByteDance, и технопарк AstanaHub запустили совместный образовательный проект для казахстанских стартапов. Тогда же вице-президент TikTok Тео Бертрам, которого цитировало издание The Astana Times, заявил о намерении открыть офис в Казахстане. На каком этапе сейчас находится реализация этого плана, в TikTok в ответ на запрос DW не уточнили, однако подчеркнули, что о релокации регионального бизнеса из России в Казахстан речь не идет.

InDrive: driving из России в Казахстан

Более открыто о своих планах рассказывает другая крупная IT-компания, InDrive, чья штаб-квартира находится в Калифорнии. Весной 2022 года InDrive заявил о релокации части своих сотрудников из России в Казахстан. На долю России тогда приходилось всего 7 процентов от всех совершаемых с InDrive поездок. Как объяснил основатель компании Арсен Томский в интервью казахстанскому Forbes, Казахстан сейчас - "наиболее оптимальное и стабильное место в регионе".

После начала войны РФ против Украины власти республики, где у InDrive уже было представительство, сами обратились к компании с предложением о релокации, подчеркнул Томский. В итоге InDrive вывез в Казахстан основную часть российских сотрудников.

В интервью изданию VC.ru в октябре прошлого года Томский рассказал, что в Алматы будет расположен самый большой из 17 офисов InDrive по всему миру. В 2023 году здесь будет работать около 1000 человек.

Fortescue не вел бизнес в России

Не так однозначно, как с InDrive, дела обстоят с некоторыми другими компаниями, фигурирующими в заявлениях Астаны о релокации. Отвечая на запросы DW, некоторые из них не подтвердили или никак не прокомментировали информацию о переезде из России в Казахстан. Кроме того, многие из этих фирм уже много лет работают в республике и расширяются на уже знакомом для них рынке.

Релокация в Казахстан: в Алматы разместится самый крупный из офисов InDrive Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Одна из них - австралийская горнодобывающая компания Fortescue, которая, как следует из обнародованного МИДом списка, закрыла офис в России и перенесла его в Казахстан.

На самом деле о релокации как таковой речь, судя по всему, не идет. В России у Fortescue Future Industries (FFI) - подразделения компании, занимающегося "зеленой" энергетикой, - была лишь маленькая команда из нескольких человек. Их задачей было определить предварительные масштабы работы в стране, пояснили DW в пресс-службе компании. У Fortescue никогда не было ни активов, ни инвестиций в России.

"FFI не потерпит вторжения одной страны в другую, поэтому было принято решение прекратить работу в России", - сообщил DW представитель компании. В Казахстане Fortescue наоборот присутствует с 2019 года. В ноябре FFI и правительство Казахстана подписали рамочное соглашение об исследовании потенциальных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и производства "зеленого" водорода.

Honeywell открыл завод в Алматы, но не вместо России

Сразу несколько компаний, о релокации которых говорят власти Казахстана, решили открыть в стране новое производство. Среди них - американский концерн Honeywell, занимающийся разработкой программного обеспечения и промышленных технологий. В марте 2022 года компания объявила о приостановке бизнеса в России в связи со вторжением РФ в Украину, а в августе опубликовала заявление о сворачивании всех операций в стране.

За месяц до этого заявления, в июле, Honeywell открыла в Казахстане завод по производству оборудования для автоматизации и обеспечения безопасности на промышленных предприятиях. Его строительство было запланировано задолго до начала войны в Украине, рассказали DW в компании. "Казахстан - один из нескольких важных для Honeywell быстрорастущих рынков. Мы следуем плану роста на этом рынке, к реализации которого приступили более двух десятилетий назад", - отметили в Honeywell. Компания также подтвердила, что больше не ведет никакого бизнеса в России.

По данным казахстанского МИДа, Honeywell открывает в Алматы региональный офис, который будет обслуживать Центральную Азию вместо закрытого офиса в Москве. Эту информацию в компании никак не комментируют.

Немецкая группа Knauf остается в РФ и расширяется в РК

Новый завод по производству гипсокартона планирует открыть в Казахстане и немецкий изготовитель строительных материалов - группа Knauf, у которой в стране уже есть три предприятия. Об этих планах в МИДе республики рассказали в конце декабря. При этом группа Knauf также фигурировала в обнародованном министерством списке компаний, переезжающих в Казахстан после прекращения бизнеса в РФ. Однако, как выяснила DW, строительство нового завода, как и в случае с Honeywell, не связано с геополитикой. Более того, Knauf пока не планирует уходить из России, на долю которой приходится десять процентов глобального оборота фирмы.

Группа Knauf решила остаться на российском рынке, несмотря на общественное давление, заявил в интервью немецкому изданию Manager Magazin в октябре глава компании Александр Кнауф (Alexander Knauf). "Для нас речь идет не о деньгах, а о 4000 наших сотрудников, - пояснил он. - Некоторых я знаю 30 лет. Лояльность к этим людям означает для меня, что я не отпущу их в неопределенное будущее". Кнауф, однако, добавил, что его компания соблюдает введенные в отношении России санкции, поэтому остановила инвестиции и торговлю между Россией и ЕС.

Немецкий производитель строительных материалов Knauf пока не уходит из России Фото: ITAR TASS/IMAGO

В ответ на запрос DW в группе Knauf не подтвердили информацию о релокации из России в Казахстан, но рассказали о предстоящем строительстве завода. "Мы давно планируем расширяться в Таразе, на юге страны. Причины - растущая потребность в экологичных гипсокартонных панелях в Казахстане, а также снабжение соседних рынков в регионе - например, Кыргызстана", - сообщили в Knauf, добавив, что компания уже много лет ведет диалог на эту тему с местными властями. К строительству планируется приступить самое раннее в начале 2024 года.

Японский инвестор российского "Сахалина-1" инвестирует в Казахстане 30 лет

Одна из крупнейших японских торговых компаний Marubeni, фигурирующая в заявлениях Астаны о релокации, признает, что после российского вторжения в Украину стала уделять больше внимания Казахстану и Центральной Азии. "Marubeni всегда присматривается к новому бизнесу и новым проектам в Казахстане", - заявили в пресс-службе компании в Токио. Marubeni присутствует на казахстанском рынке с 1993 года и с тех пор инвестировала в целый ряд крупных проектов в республике.

Согласно информации казахстанского МИДа, Marubeni частично перенесла представительство из России в Казахстан, и основную деятельность компании в регионе курирует ее офис в Алматы. Отвечая на вопрос DW, корректно ли говорить о релокации офисов из России в Казахстан, и как это выглядит на практике, в Marubeni эту информацию не подтвердили. Правда, подчеркнули, что не планируют заниматься никаким новым бизнесом, связанным с Россией, и будут вести переговоры о прекращении существующих сделок, где это возможно. "Мы продолжим следить и строго соблюдать все санкции, наложенные на Россию японским правительством совместно с международным сообществом", - говорится в ответе Marubeni на запрос DW.

Marubeni - один из инвесторов японского консорциума SODECO (Sakhalin Oil and Gas Development Co.), которому принадлежат 30 процентов в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1". В середине ноября стало известно, что SODECO не будет выходить из проекта, сохранив в нем свою долю.

На момент публикации этой статьи DW не получила ответа на несколько запросов, отправленных в МИД Казахстана, с просьбой пояснить противоречивую информацию по поводу релокации компаний.

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