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Вид на Сиань, КНРФото: Chen Weiming/SIPA ASIA/Pacific Press/picture alliance
ПолитикаКитай

Какие у КНР планы на Центральную Азию и какова роль России

Уильям Ян | Михаил Бушуев
47 мин. назад

Пекин принимает у себя лидеров пяти стран Центральной Азии. Пока Россия ведет войну с Украиной и страдает от санкций Запада, Центральная Азия становится все более значимой в стратегии КНР, говорят эксперты.

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Лидер КНР Си Цзиньпин проведет на этой неделе саммит "Китай - Центральная Азия", в котором примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистанаи Узбекистана. Двухдневные переговоры начались в четверг, 18 мая, за день до встречи лидеров "большой семерки" в японской Хиросиме, и проходят в Сиане, на северо-западе Китая. Китайский саммит станет первой личной встречей высокого уровня между Си Цзиньпином и лидерами государств Центральной Азии с момента установления дипломатических отношений между странами более тридцати лет назад. По заявлению министерства иностранных дел КНР, по итогам конференции ожидается подписание "важных политических документов", но детали не уточняются.

Сиань не только исторически важный центр КНР, но и центр промышленности. Фото конвейера автостроительной компании BYD
Сиань не только исторически важный центр КНР, но и центр промышленности. Фото конвейера автостроительной компании BYDФото: Liu Xiao/Xinhua/picture alliance

"Саммит - это новый формат, и он, действительно, повышает статус взаимодействия Китая и Центральной Азии", - сказала в разговоре с DW Нива Яу, китаистка из американского аналитического центра "Атлантический совет". Пекин создает "региональное единство" для реализации своих целей, прежде всего развития масштабного инфраструктурного проекта "Один пояс - один путь", или "Новый Шелковый путь". Важную роль в нем играют железные дороги между Европой и Китаем, проходящие через Центральную Азию, добавляет Яу.

"Из-за санкций в отношении России Центральная Азия играет все более значимую роль в международных делах", - объясняет Брэдли Джардин, исполнительный директор американского аналитического центра Oxus Society for Central Asian Affairs. "Центральная Азия рассматривается Пекином как транзитный коридор, по которому может протекать торговля между Китаем и Европой", - поясняет он.

Китай строит транзитный коридор через Центральную Азию для своих товаров

Си Цзиньпин обязательно напомнит своим гостям об исторических традициях торговли в регионе, уверен эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. "Откуда начался в свое время Шелковый путь? Это очень важно. Си будет подчеркивать эту историческую базу для того, чтобы создать новый формат связи Китая с этим регионом", - объясняет Дубнов. Однако, по его словам, попытка сближения не означает, что Китай стремится поглотить этот регион.  

Знаменитая терракотовая армия в Сиане, фото из архива
Знаменитая терракотовая армия в СианеФото: /Penghua/SIPA Asia/ZUMA Wire/dpa/picture alliance

Цели саммита для КНР, прежде всего, не столько непосредственно политические, сколько экономические, поясняет китаист Алексей Чигадаев из Лейпцигского университета. Политическую повестку Пекин предпочитает обсуждать с каждым государством по отдельности, а вот экономическую повестку, говорит он, Китай предложит обсудить "всем вместе".

Чигадаев напоминает, что прошло 10 лет с момента визита Си в Казахстан, когда тот публично заявил о старте проекта "Нового Шелкового Пути". "Стороны решили посмотреть, чего достигли за 10 лет. Действительно, товарооборот вырос, инфраструктура строится, железные дороги вводятся в эксплуатацию. Поезда идут через Центральную Азию в Европу. То есть, уже есть какие-то цифры. И очевидно, что вот эта пауза, которая была вызвана пандемией, должна быть осмыслена. Должны быть осмыслены цели - что мы будем делать дальше", - говорит Чигадаев.

Пекин обещает Центральной Азии безвиз

"До пандемии Китай стремился стать крупнейшим торговым партнером всех стран Центральной Азии, и хотя показатели сильно упали, я ожидаю, что Китай вновь станет ведущим торговым партнером в регионе в ближайший год или около того", - сказал Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник сингапурской Школы международных исследований (RSIS). После саммита в Сиане ожидается, что Пекин предложит странам региона запустить процедуру введения безвизового режима. В настоящее время Казахстан и Узбекистан уже достигли соглашений с Китаем относительно безвизовых режимов. Кыргызстан все еще ведет переговоры с Пекином.

Безвизовый режим это "та карта, которую Китай будет использовать с Центральной Азией, сближение экономик невозможно без свободного перемещения бизнесменов", - сказала Яу из "Атлантического совета", добавив, что КНР уже установил подобные соглашения со странами Юго-Восточной Азии.

КНР как поставщик услуг безопасности - не таких, как РФ

Хотя Россия долгое время рассматривалась главным поставщиком услуг безопасности для Центральной Азии, Пекин в последние годы углубляет сотрудничество с регионом и в этой области, прежде всего, с Таджикистаном. Но Китай сосредоточен на двустороннем сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, и "в ответ на угрозы безопасности не будет поступать так же, как могла бы Москва, развертывая большое количество войск", - заметил Пантуччи в разговоре с DW.

Китай не стремится играть роль России, а предлагает региону свои модели обеспечения безопасности, такие как управление протестами и контроль через (видео-)мониторинг, добавила Яу из "Атлантического совета". "Китай экспортирует эти модели в Центральную Азию, и мы наблюдаем быстрое сужение общественного пространства в таких странах, как Кыргызстан, который традиционно имеет наиболее развитое гражданское общество в регионе", - заметила Яу в интервью DW.

"Новый Шелковый путь" пройдет мимо России

Эксперты обращают внимание на то, что саммит проходит без участия России. "Понятно, Москва вынуждена сдержанно реагировать на этот форум, понимая, что она никак не может помешать его проведению, поскольку подчеркивается, что Россию и Китай связывают узы стратегического партнерства", - говорит Дубнов. Москва будет демонстрировать "понимание", но одновременно посылает в столицы региона скрытые угрозы и продолжит попытки навязать свои интересы странам Центральной Азии, говорит эксперт. Он заметил, что буквально через неделю после саммита в Сиане лидеры Центральной Азии снова встретятся в Москве.

Для понимания ситуации следует также учитывать, что Россия "официально, скажем так, не интегрирована в проект "Один пояс - один путь", заметил Чигадаев. В 2022 году, по данным СМИ, инвестиции КНР в российский сегмент этого проекта упали до нуля. "Российские политические лидеры всегда выражают поддержку этому проекту, но, тем не менее, до сих пор не создано каких-то понятных условий, по которым товарооборот будет идти через Россию. То есть он идет, но не в рамках этого проекта".

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