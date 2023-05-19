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Cаммит "группы С5" в Сиане
Саммит "Китай-Центральная Азия" в СианеФото: Florence Lo/REUTERS
ПолитикаАзия

КНР заявила о готовности "обеспечить мир" в Центральной Азии

Дмитрий Андреев
13 мин. назад

В китайском Сиане прошел "саммит группы С5", в ходе которого Си Цзиньпин пообещал "финансовую поддержку" лидерам государств Центральной Азии, а также говорил о расширении сотрудничества в области безопасности.

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Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана состоялась в пятницу, 19 мая, в городе Сиань на северо-западе Китая. В рамках встречи, которая была названа "первым саммитом группы С5", китайский лидер объявил о готовности "обеспечить мир" в Центральной Азии и "укрепить оборону" центральноазиатских государств.

Как передает AFP, в своем выступлении Си призвал к расширению сотрудничества в области безопасности против "трех зол" в регионе, к числу которых Пекин относит сепаратизм, терроризм и экстремизм. "Шесть стран должны твердо противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела и попыткам развязать "цветные революции", - заявил председатель КНР, имея в виду беспорядки в бывших советских республиках, которые, как утверждает, в частности, Москва, поддерживаются Западом.

Китай обещает помощь странам Центральной Азии

Также на встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между странами в гражданской сфере - в том числе в области торговли, инфраструктурных проектов, энергетики. По словам Си, Пекин планирует расширить транспортные маршруты между Китаем и странами Центральной Азии, а также выделит для них 26 млрд юаней (3,4 млрд евро - Ред.) в виде "финансовой поддержки" и "бесплатной помощи". По официальным данным, которые приводит китайская сторона, объем торговли между КНР и центральноазиатскими государствами в 2022 году достиг 70 млрд долларов США (64,7 млрд евро), увеличившись на 22% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года.

"Новый Шелковый путь" пройдет в обход России

Как отмечает издание Financial Times, несмотря на то, что традиционно в Центральной Азии доминирует Россия, развязанная ею война в Украине дестабилизировала обстановку в регионе, где Москва ранее выступала в роли миротворца. Вера в ее способность поддерживать стабильность пошатнулась, в частности, после прошлогоднего конфликта на границе Кыргызстана и Узбекистана.

В свою очередь для Китая Центральная Азия является важнейшим звеном в глобальном инфраструктурном проекте "Один пояс - один путь" (или "Новый Шелковый путь" - Ред.). C началом войны в Украине северная часть этого пути, проходящая через Россию, стала рассматриваться как ненадежная. Это привело к усилиям Китая по укреплению альтернативных транспортных коридоров, идущих в обход РФ, пишет FT.

Эксперты, опрошенные AFP, также указывают на то, что Пекин хочет воспользоваться возможностью утвердиться в качестве важного геополитического партнера в стратегически важном для себя регионе. "Си будет позиционировать себя как лидер, который может способствовать глобальному развитию и миру", - сказал AFP Чжицюнь Чжу, профессор международных отношений и политологии Бакнеллского университета.

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