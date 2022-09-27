Конфликт Бишкека и Душанбе: может ли Казахстан посредничать?

Несмотря на прекращения боев на кыргызско-таджикской границе, в ходе которых применялась тяжелая артиллерия, РСЗО, танки и ударные беспилотники, а также на подписание 25 сентября сторонами мирного протокола, положение на границе остается напряженным.

Способен ли Казахстан в сложившейся ситуации, когда Россия занята войной с Украиной, выступить посредником в долгосрочном урегулировании конфликта Кыргызстана и Таджикистана?

Период взаимных обвинений

Бишкек и Душанбе достигли договоренностей о закрытии пограничных пунктов, расположенных в непосредственной близости от спорных территорий. Решено также ускорить и процесс демаркации и делимитации границы. Дело в том, что после обретения независимости Кыргызстан и Таджикистан, у которых общая граница в 984 километра, на 40 процентах этого отрезка до сих пор не разрешили споры о том, где именно проходит граница.

В середине сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана вспыхнули бои Фото: KYRGYZ BORDER GUARD SERVICE/REUTERS

При этом, договорившись о прекращении конфликта, Бишкек и Душанбе не отказались от враждебной риторики. В СМИ обеих стран наибольшее внимание аудитории привлекают репортажи с мест недавних боев с демонстрацией разрушенных домов и бесед с пострадавшими лицами. Едва ли способствуют примирению и заявления госведомств и политических деятелей обеих стран, которые выдвигают все новые обвинения в адрес друг друга.

К примеру, на минувшей неделе МИД Таджикистана потребовал от Кыргызстана отказаться от "преследования, запугивания и дискриминации этнических таджиков", а также "незамедлительно прекратить нарушение воздушного пространства Республики Таджикистан", которое кыргызская сторона осуществляет с помощью беспилотников. Указанные действия в Душанбе расценивают как "грубое нарушение всех достигнутых договорённостей".

В ответ МВД Кыргызстана объявило недостоверными сообщения о притеснении этнических таджиков, а в МИДе предложили таджикской стороне не нагнетать обстановку, распространяя недостоверную информацию. И указали на то, что Таджикистан полностью так и не отвел с приграничных территорий в пункты постоянной дислокации свою тяжелую боевую технику.

Почему именно Казахстан?

По мнению опрошенных DW экспертов, в условиях, когда Россия продолжает войну с Украиной и уже не столь влиятельна в Центральной Азии, роль посредника и гаранта мира между Кыргызстаном и Таджикистаном может взять на себя Казахстан. Близкий к правящим кругам Кыргызстана политолог из Бишкека Игорь Шестаков в беседе с DW сообщил, что власти страны согласились бы с такой инициативой Астаны.

Блок пост в Кыргызстане недалеко от границы с Таджикистаном (фото из архива) Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Getty Images

"Казахстан, безусловно, может внести свою лепту. Он уже был площадкой для урегулирования конфликтов мирового уровня, когда столица Казахстана стала местом переговорного процесса между воющими сторонами в Сирии", - напомнил Шестаков. По его мнению, есть и второй фактор, который говорит в пользу Казахстана, и связан он с личностью президента Касым-Жомарта Токаева. "Сегодня он фактически номер один из всех руководителей стран бывшего Советского Союза, который обладает огромнейшим дипломатическим опытом. И, пожалуй, более опытного профессионала в организации переговорного процесса сейчас найти очень сложно", - отметил политолог из Бишкека.

Допускают возможную посредническую роль Казахстана и в Душанбе. Независимый политолог Шерали Ризоён, ранее много лет проработавший в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана, в интервью DW не исключил, что власти его страны могут согласиться с миротворческими инициативами не только Казахстана.

"Как таковые посредники для урегулирования затянувшегося конфликта с Кыргызстаном не нужны. Но если они появятся, то они должны быть из Центральной Азии. Это может быть Казахстан, это может быть и Узбекистан. Обе эти страны хорошо понимают происходящие события в нашем регионе и не стремятся к саморекламе. Глобальным акторам после событий вокруг Украины, на Кавказе, в Афганистане и в других регионах мира сейчас доверия уже нет", - считает Ризоён.

Особого внимания пока не видно

Между тем в самом Казахстане особой реакции на вспышку конфликта между Бишкеком и Душанбе практически не видно. О боях на кыргызско-таджикской границе, подписании протокола о прекращении огня и взаимных обвинениях сторон писали и пишут лишь несколько независимых изданий. Ряд граждански активистов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в ходе столкновений в обеих странах. Со стороны же МИДа Казахстана или находящегося в Астане секретариата форума СВДМА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) каких-либо заявлений на сей счет так и не появилось.

Казбек Бейсебаев Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Это очень странно - наше внешнеполитическое ведомство делает заявление по поводу запуска ракет Северной Кореей, реагирует на события вокруг Украины и Тайваня, а на то, что происходит в буквальном смысле под боком, публично никак не реагирует. Хотя дестабилизация в Таджикистане и Кыргызстане несет в себе прямую угрозу национальной безопасности нашей стране. Ведь уже появлялась информация об участии в этом вооруженном столкновении боевиков из крайне нестабильного Афганистана", - заявил в беседе с DW экс-сотрудник казахстанского МИДа Казбек Бейсебаев.

По его словам, обеспокоенность по поводу конфликта между двумя соседними странами выразил лишь президент Токаев. И то лишь тогда, когда 19 сентября направил соболезнования президентам Кыргызстана и Таджикистана в связи с объявленным ими в их странах трауром. Как Шестаков из Бишкека и Ризоён из Душанбе, бывший казахстанский дипломат уверен, что Астана вполне в состоянии примирить ныне враждующих соседей.

"У Казахстана для этого есть все необходимое. И рычаги экономического давления на обе страны, для которых Казахстан является крупнейшим внешнеторговым партнером. И подготовленные миротворцы, которые уже участвовали в различных операциях под эгидой ООН", - уточнил Бейсебаев. И выразил надежду, что на предстоящем 12-13 октября саммите стран-членов СВДМА в Астане нынешний конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном станет одной из главных тем повестки дня.

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