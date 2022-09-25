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Разрушенное здание в Баткенской области (сентябрь 2022 года)Фото: Vladislav Nogai/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыКыргызстан

Бишкек и Душанбе подписали документ о прекращении конфликта

Жан Рофе
1 ч. назад

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на границе. Подписан протокол о прекращении конфликта и его последствий.

https://www.dw.com/ru/kyrgyzstan-i-tadzikistan-podpisali-dokument-o-prekrasenii-konflikta/a-63232098

Главы Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 25 сентября, председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал он, добавив, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и устранении его последствий. Ташиев выразил надежду, что все пункты протокола будут исполняться и на кыргызские и таджикские земли "придут мир и согласие".

Обострение конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками. Стороны неоднократно договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз срывались. 16 сентября в Баткенском районе был введен режим ЧС.

Официальный Бишкек обвинил Таджикистан в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании "всего имеющегося арсенала" для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. Между тем в Душанбе обвинили кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия". В настоящее время обе страны соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Кыргызстан сообщил о 62 жертвах конфликта с Таджикистаном

В результате боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе погибли 62 жителя Кыргызстана, еще 198 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения страны 24 сентября. По данным властей Кыргызстана, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тысяч граждан.

Конфликты на границе двух стран регулярно случаются из-за отсутствия маркировки на приблизительно 70 спорных участках. Всего по состоянию на июль 2022 года из более чем 970 километров границы Бишкек и Душанбе согласовали около 600 км.

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