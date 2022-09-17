Пограничники Кыргызстана и Таджикистана снизят напряженность

Руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана Уларбек Шаршеев и Раджабали Рахмонали в ходе встречи договорились организовать работу по недопущению стрельбы на границе в Баткенской и Согдийской областях. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщило агентство "Интерфакс".

До 09.00 по местному времени (06.00 мск) "начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб", указали в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

В совместный оперативный штаб вошли руководители территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов двух областей. Штаб продолжит работу на контрольно-пропускном пункте "Гулистон-автодорожный".

Обстановка остается напряженной

На 00.00 мск 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризовалась как напряженная, отметили в погранслужбе Кыргызстана.

В Минздраве страны сообщили, что в результате боестолкновений на конец дня 16 сентября 87 человек получили ранения, пять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших, заявили в Минздраве Кыргызстана.

ЕС: Эскалация наносит ущерб региональной стабильности

На эскалацию вдоль границы отреагировали в Евросоюзе. В Европейской службе внешних связей (EEAS) подчеркнули, что рост напряженности "наносит ущерб региональной стабильности". Европейский Союз приветствует достигнутое 16 сентября решение о прекращении огня, указали в Брюсселе.

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, договорившись о прекращении огня, отводе сил и средств от линии соприкосновения.

"Мы призываем обе стороны обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня и направить все усилия на деэскалацию напряженности и скорейшее достижение устойчивого разрешения существующих разногласий", - указали в EEAS.

Через спецпредставителя по Центральной Азии и представительства ЕС Брюссель поддерживает дипломатические контакты с властями двух государств. "Призываем к решению любых разногласий мирными, дипломатическими средствами", - указали во внешнеполитическом ведомстве ЕС, добавив, что в Брюсселе готовы оказать помощь в урегулировании, а также продолжать "активную политическую поддержку стабильности и процветания в регионе".

Ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась 14 сентября

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках вспыхнули перестрелки. После краткого затишья боевые действия между пограничниками двух стран с применением тяжелого вооружения возобновились рано утром 16 сентября и велись по всему периметру общей границы. Стороны возлагают ответственность за произошедшее друг на друга.

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном не на всех участках демаркирована, а потому периодически становится зоной конфликтов.

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