Бишкек открыл дело по статье о преступлении против мира

В Бишкеке утверждают, что среди вторгшихся на территорию Кыргызстана таджикских военных были иностранные наемники, а Душанбе заранее готовился к конфликту.

Генеральная прокуратураКыргызстана возбудила уголовное дело после вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса о преступлении против мира, заявила пресс-служба МВД в Бишкеке в понедельник, 19 сентября.

"В Баткенской области сформирована межведомственная следственная группа для проведения всестороннего и тщательного расследования обстоятельств, повлекших нападение Таджикистана. В состав группы входят представители МВД, генеральной прокуратуры, военной прокуратуры, представители органов местного самоуправления, МЧС и министерства обороны. Сформированная группа осуществляет обследование пострадавших сел", - указывается в заявлении.

Ведомство также сообщило, что в настоящее время совместные патрули в составе сотрудников МВД двух стран проводят круглосуточную разъяснительную работу с населением на приграничной территории для охраны и поддержания правопорядка.

В Бишкеке заявили о наемниках среди военных Таджикистана

В свою очередь секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов заявил, что в результате боевых действий на территории с Таджикистаном погибли 40 киргизских военнослужащих, еще 70 получили ранения. Он обвинил таджикскую сторону в подготовке к конфликту, начавшемуся 14 сентября. "Они заранее начали окапываться, рыть окопы, все признаки приготовления к агрессии были", - указал он.

Иманкулов также утверждает, что среди участвовавших в конфликте таджикских военных были представители международных террористических организаций и иностранные наемники. "На стороне таджикских вооруженных сил, которые вторглись на нашу территорию, были люди бородатые, одетые в гражданскую форму с оружием в руках, стрелявшие в разные стороны и по домам, и по мирным гражданам", - отметил он. По словам секретаря Совета безопасности, один из этих людей был опознан, он является гражданином Афганистана.

Между тем 19 сентября объявлено в Кыргызстане днем национального траура. Президент страны Садыр Жапаров заявил, что Бишкек продолжит урегулирование спорных вопросов на границе дипломатическими методами. "Территории, граничащие с Таджикистаном, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на киргизско-таджикской границе только мирным путем", - подчеркнул Жапаров.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками. Стороны несколько раз договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз срывались.

Власти Кыргызстана обвинили Таджикистан в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании "всего имеющегося арсенала" для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. МЧС страны сообщило об эвакуации 136 тысяч человек из зоны столкновений, в Баткенском районе был введен режим ЧС. Между тем Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия". В настоящее время обе страны соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Конфликты на границе двух стран регулярно случаются из-за отсутствия маркировки на приблизительно 70 спорных участках. Всего по состоянию на июль 2022 года из 972 километров границы страны согласовали около 600 км.

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