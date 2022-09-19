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Взрывы в ходе приграничного конфликта Кыргызстана и Таджикистана, 16 сентября 2022 года
Взрывы в ходе конфликта Кыргызстана и Таджикистана, 16 сентября 2022 годаФото: KYRGYZ BORDER GUARD SERVICE/REUTERS
КонфликтыКыргызстан

Бишкек и Душанбе подписали документ о мире на границе

Александра Иванова
34 мин. назад

Главы Госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана поставили свои подписи под рабочим протоколом по стабилизации обстановки на границе двух стран.

https://www.dw.com/ru/kyrgyzstan-i-tadzikistan-podpisali-dokument-po-obespeceniu-mira-na-granice/a-63175684

Кыргызстан и Таджикистан подписали рабочий протокол по стабилизации обстановки, сохранению и укреплению мира на границе двух стран. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 19 сентября, глава Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев, поставивший свою подпись под этим документом с кыргызской стороны.

Со стороны Таджикистана протокол подписал глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками.

Бишкек обвинил Душанбе в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании "всего имеющегося арсенала" для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. МЧС страны сообщило об эвакуации 136 тысяч человек из зоны столкновений, в Баткенском районе был введен режим ЧС.

В свою очередь, Таджикистан обвинил кыргызские силы в обстреле ряда таджикских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия".

Конфликты на границе двух стран регулярно случаются из-за отсутствия маркировки на приблизительно 70 спорных участках. Всего по состоянию на июль 2022 года из 972 километров границы страны согласовали около 600 км.

Потери Кыргызстана и Таджикистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура. По данным Кыргызстана, в результате обострения приграничного конфликта с Таджикистаном погибли 59 жителей страны, число пострадавших составило 183 человека.

В свою очередь Таджикистан вечером 18 сентября изложил на сайте МИД страны свое видение причин и развития приграничного конфликта с Кыргызстаном. Судя по этому документу, за период с 14 по 18 сентября от рук кыргызских военных погибли как минимум 33 таджикских гражданина, в том числе женщины и дети. Более 23 человек получили ранения.

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