КНДР готовит ракетные испытания перед визитом в Сеул Харрис

Армия Южной Кореи заметила признаки приготовления Пхеняна к ракетным испытаниям за несколько дней до визита в Сеул Камалы Харрис.

Власти Южной Кореи видят признаки подготовки Пхеньяном новых ракетных тестов с использованием подводной лодки за несколько недель до визита в Сеул вице-президента США Камалы Харрис. Южнокорейские военные заметили признаки подготовки испытаний в КНДР, сообщает в субботу, 24 сентября, агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

Офис президента Южной Кореи заявил, что ему известно о соответствующих сигналах и движениях, указывающих на готовящиеся провокации Пхеньяна.

Вице-президент США планирует поездку в Южную Корею и Японию на следующей неделе. Как отмечает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, в Вашингтоне подготовились к тому, что во время визита Камалы Харрис в регион могут иметь место провокации. 23 сентября впервые за последние 4 года в Южную Корею прибыл авианосец США, который будет участвовать в совместных учениях двух стран.

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