  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Испытания северокорейской ракеты (фото из архива)
Испытания северокорейской ракеты (фото из архива)Фото: Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance
КонфликтыЮжная Корея

КНДР готовит ракетные испытания перед визитом в Сеул Харрис

Ольга Лебедева
50 мин. назад

Армия Южной Кореи заметила признаки приготовления Пхеняна к ракетным испытаниям за несколько дней до визита в Сеул Камалы Харрис.

https://www.dw.com/ru/kndr-gotovit-raketnye-ispytania-pered-vizitom-v-seul-viceprezidenta-ssa/a-63227355

Власти Южной Кореи видят признаки подготовки Пхеньяном новых ракетных тестов с использованием подводной лодки за несколько недель до визита в Сеул вице-президента США Камалы Харрис. Южнокорейские военные заметили признаки подготовки испытаний в КНДР, сообщает в субботу, 24 сентября, агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

Офис президента Южной Кореи заявил, что ему известно о соответствующих сигналах и движениях, указывающих на готовящиеся провокации Пхеньяна.

Вице-президент США планирует поездку в Южную Корею и Японию на следующей неделе. Как отмечает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, в Вашингтоне подготовились к тому, что во время визита Камалы Харрис в регион могут иметь место провокации. 23 сентября впервые за последние 4 года в Южную Корею прибыл авианосец США, который будет участвовать в совместных учениях двух стран.

Смотрите также:

Историческая встреча лидеров двух Корей

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

Опа! Опа! Кто сначала всех достал, а потом зайкой стал? Кто запускал дерьмовые ракеты, а теперь исполняет внезапный рэп в стиле Gangnam? Конечно, это Ким Чен Ын, а вместе с ним Трамп и Путин! Удастся ли сплясать и Асаду?
20 июня 2018 г.
02:46 мин.
external

Cекрет Ким Чен Ына

Cекрет Ким Чен Ына

Наш эксперт по дресс-коду считает стиль лидера КНДР уникальным.
Культура
22 февраля 2018 г.
02:38 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Задержание во время акции протеста в Москве против мобилизации россиян для войны против Украины, 21 сентября 2022 года

Правозащитники готовят по всей РФ акции против мобилизации

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинские военнопленные после освобождения

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Политика
19 ч. назад
Berlin | Timofej Kuljabin, Regisseur aus Russland

Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать

Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать

Культура
20 ч. назад
Джорджа Мелони во время избирательной кампании, 11 сентября 2022 года

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

Политика
9 ч. назад
Алишер Усманов

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Экономика и бизнес
9 ч. назад
Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

Политика
10 ч. назад
Автобусы с мобилизованными в Дагестане

Повестки вручают ночью. Глава фонда о мобилизации в Бурятии

Повестки вручают ночью. Глава фонда о мобилизации в Бурятии

Конфликты
23 ч. назад
На главную страницу