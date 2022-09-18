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Столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана
Столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана Фото: KYRGYZ BORDER GUARD SERVICE/REUTERS
КонфликтыТаджикистан

Кыргызстан сообщил о 46 жертвах конфликта с Таджикистаном

Даниил Сотников
1 ч. назад

В результате боевых действий на границе с Таджикистаном, начавшихся 14 сентября, погибли 46 человек, сообщило министерство здравоохранения Кыргызстана. 19 сентября объявлено днем национального траура по погибшим.

https://www.dw.com/ru/kyrgyzstan-soobsil-o-46-pogibsih-v-konflikte-na-granice-s-tadzikistanom/a-63163030

Число погибших со стороны Кыргызстана в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном возрослодо 46 человек, еще 140 пострадали сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье, 18 сентября.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в вооруженном конфликте. Согласно его указу, в этот день на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустят флаги Кыргызстана. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить 19 сентября все развлекательные мероприятия и передачи.

Обострение конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками. Стороны несколько раз договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз срывались. Ночь на 18 сентября "прошла спокойно", сообщили власти Кыргызстана. 

Власти Кыргызстана обвинили Таджикистан в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании "всего имеющегося арсенала" для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. МЧС страны сообщило об эвакуации 136 тысяч человек из зоны столкновений, в Баткенском районе был введен режим ЧС.

Между тем Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия".

Конфликты на границе двух стран регулярно случаются из-за отсутствия маркировки на приблизительно 70 спорных участках. Всего по состоянию на июль 2022 года из 972 километров границы страны согласовали около 600 км.

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