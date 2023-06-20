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Президент ФРГ Штайнмайер начал госвизит в Казахстан

Сергей Ромашенко
35 мин. назад

Своим визитом в Казахстан Штайнмайер подчеркивает большую геополитическую важность региона. Германия желает предложить себя Казахстану в качестве партнера, сообщили в канцелярии президента.

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Президенты Казахстана и Германии в Астане
Президенты Казахстана и Германии в АстанеФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) прибыл с двухдневным государственным визитом в Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром во вторник, 20 июня, приветствовал его в столице страны Астане с воинскими почестями. После переговоров и пресс-конференции лидеры двух стран примут участие в работе германо-казахстанского экономического форума.

По сообщению канцелярии германского президента, Штайнмайер своим визитом в Казахстан желает подчеркнуть большую геополитическую и геоэкономическую важность этого региона, которая с войной России против Украины лишь возросла.

Германия желает предложить себя Казахстану в качестве партнера, кроме того, Берлин испытывает растущую стратегическую заинтересованность в расширении связей с Центральной Азией, поскольку Германия желает активнее позиционировать себя на политической и экономической аренах, отмечается в сообщении.

Экономический интерес Германии к Казахстану

Казахстан представляет для Германии экономический интерес прежде всего из-за больших запасов нефти и газа. Нефтезавод PCK в бранденбургском Шведте сейчас перерабатывает нефть из Казахстана, поскольку с января на фоне войны в Украине прекратились поставки нефти из России.

На полях визита Штайнмайера уже подписано соглашение, согласно которому завод в Шведте до конца 2024 года будет ежемесячно получать из Казахстана 100 тысяч тонн нефти-сырца. Это увеличит загрузку завода в Шведте в долгосрочной перспективе на 10 процентов. Штайнмайер приветствовал подписание соглашения, назвав его "хорошей новостью для Шведта и для энергетической безопасности в Германии". 

Германия также заинтересована в Казахстане, поскольку в этой стране имеются редкоземельные металлы, из-за которых ФРГ находится в сильной зависимости от Китая.

Штайнмайер уже посещал Казахстан в 2017 году в должности президента. До этого он неоднократно бывал в этой стране в должности министра иностранных дел ФРГ.

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