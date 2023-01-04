Год после протестов: эксперты из ФРГ о ситуации в Казахстане

После массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года, вылившихся в беспорядки и приведших к жертвам, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил курс на политические реформы, пообещав "ускорить системные преобразования во всех сферах жизни". О реальных результатах этих обещаний, изменениях в казахстанском обществе и о том, как повлияла на центральноазиатскую страну война России с Украиной, в годовщину волнений DW поговорила с региональным директором Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане и Узбекистане Кристофом Мором (Christoph Mohr) и экспертом по Казахстану берлинского Института восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) Беатой Эшмент (Beate Eschment).

Два нарратива о волнениях в Казахстане

Кристоф Мор называет события января 2022 года "самыми кровавыми волнениями и столкновениями между гражданским обществом и государством в истории Казахстана". По его наблюдениям, и по прошествии года многие в стране по-прежнему пребывают в состоянии шока, в том числе потому, что осознание произошедшего не было завершено до сегодняшнего дня. "У многих остались вопросы, на которые не было дано ответов, и это вселяет в людей неуверенность. При этом всех в Казахстане объединяет желание, чтобы подобное не повторилось никогда", - говорит он.

Беате Эшмент Фото: Annette Riedl

Эту позицию разделяет и Беате Эшмент, которая осенью 2022 года побывала в Алматы: "Я была очень тронута и напугана тем, насколько сильно оказались потрясены теми событиями люди, которых я лично знала много лет. Они изменились. В первую очередь, те, кто жил в центре города, на протяжении нескольких дней не мог покинуть свою квартиру и видел из окна, как кого-то застрелили".

При этом оба эксперта констатируют отсутствие у властей в Казахстане готовности открыто обсуждать эту тему. "Они по-прежнему говорят о "бандитах", "преступниках", о "разрушающих государство элементах". В свою очередь, многие казахи ставят на первый план легитимность протестов, когда люди вышли на улицы из-за социо-экономических проблем, проблем на рынках жилья и труда. Представителей власти обвиняют в нарушении прав человека и пытках, - указывает Мор. - Эти два нарратива сильно расходятся. При этом до сих пор нет точных данных о том, сколько людей погибли и при каких обстоятельствах".

Реакция Токаева на протесты

Реагируя на "кровавый январь", президент Токаев пообещал провести в стране масштабные политические и социальные преобразования. И действительно, в 2022 году в Казахстане произошло сразу несколько важных событий: начиная с изменения конституции после референдума летом и вплоть до внеочередных президентских выборов в ноябре. Однако эксперты, с которыми пообщалась DW, далеки от того, чтобы переоценивать значимость этих шагов.

"В политической системе было много изменений. Но предпринятые шаги были очень осторожными, боюсь, даже слишком осторожными и слишком медленными. Ведь важные требования оппозиции выполнены не были", - констатирует Эшмент.

Говоря о реформе конституции, она подчеркивает значимость отказа от упоминания в ней личности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Таким образом Токаев "освободился" от Назарбаева и смог править страной без его присутствия на заднем плане. И все же экономический аспект этого развенчания не был завершен и, как я полагаю, не сможет быть завершен никогда, потому что государству не удастся добраться до всех активов, которые семья Назарбаева накопила за 30 лет пребывания у власти", - отмечает она.

Об укреплении власти Токаева на фоне вытеснения Назарбаева говорит и Кристоф Мор: "Несомненно, Токаев услышал лозунг "Долой старика!" и хорошо понял, что одним из центральных требований протестующих было устранение режима Назарбаева - государства, обслуживающего частные интересы, назначающего на ключевые должности членов семьи, основанного на коррупции и т.д. В результате он (Токаев. - Ред.) массивно ограничил этот режим. Сейчас в Казахстане даже идет дискуссия о лишении Назарбаева титула "Елбасы" - лидера нации, что привело бы к потере иммунитета перед уголовным преследованием".

Президентские выборы 2022 года в Казахстане

Одним из шагов на пути к консолидации власти эксперты считают досрочные выборы главы государства в Казахстане, "на которых Токаев дал избрать себя президентом повторно". "Проведение досрочных выборов дает основание полагать, что Токаев был уверен в поддержке населения, которая позже могла лишь ослабеть, - рассуждает Беате Эшмент. - Однако эти выборы не были ни свободными, ни честными, как, впрочем, и все выборы в Казахстане. У Токаева не было ни одного серьезного соперника, однако теперь он может сказать, что остался у власти при поддержке населения. Это важно, поскольку за ним до сих пор не стоит никакой группировки из представителей элиты, на которых он мог бы опереться при желании провести новые реформы".

После протестов в январе 2022 года Касым-Жомарту Токаеву удалось укрепить свою власть в Казахстане Фото: President of Kazakhstan/REUTERS

Как говорит Кристоф Мор, для гражданского общества Казахстана досрочные выборы и изменение конституции стали, скорее, "симулированной реакцией" на январь 2022 года, нежели истинным стремлением к созданию "нового и справедливого Казахстана", о котором так часто говорит правительство.

Оценивая промежуточные итоги этих политических процессов, Мор отмечает, что, несмотря на риторику Токаева о создании нового Казахстана, на практике в стране еще применяются методы из арсенала старого режима, такие, как задержания оппозиционных активистов, а партийный плюрализм так и не был создан. "Важно, чтобы объявленные реформы были реализованы, а не остались на бумаге", - подчеркивает он.

Влияние войны в Украине на Казахстан

Войну в Украине, начатую Россией 24 февраля 2022 года, и Мор, и Эшмент называют ключевым внешнеполитическим событием для Казахстана. При этом глава бюро Фонда Эберта в Алматы считает влияние этой войны на экономическую и внутриполитическую ситуацию в Казахстане "амбивалентным".

С макроэкономической точки зрения приток высококвалифицированных кадров, например IT-специалистов, из России и перенос офисов западных компаний из Москвы в Казахстан можно считать выигрышем для страны. Однако теперь казахам, особенно в крупных городах, приходится конкурировать за жилье и рабочие места с более высоко квалифицированными и финансово обеспеченными россиянами, так что в краткосрочной перспективе социально-экономическая ситуация может оказаться еще более напряженной, чем в январе 2022 года, когда и вспыхнули протесты, объясняет он.

Глава бюро Фонда Эберта в Казахстане Кристоф Мор Фото: Friedrich Ebert Stiftung

Вместе с тем война в Украине может стать импульсом для изменений в Казахстане, который ускорит различные реформы и внешние процессы, такие как укрепление связей с ЕС, полагает эксперт.

О будущем отношений Казахстана с Россией

Что касается будущего отношений Астаны с Москвой, то "после 24 февраля Казахстан показал, что ни в коем случае не разделяет позиции России и не собирается как-то поддерживать ее в войне", уверен Мор. "Между тем Россия для Казахстана - это реальность и очень важный партнер в историческом, культурном, языковом, экономическом и политическом плане. Говорить, что уже завтра Казахстан развернется в сторону Европы или Китая, было бы почти наивно", - аргументирует он.

Напоминая, что Казахстан тесно связан с Россией и через такие институты, как ОДКБ и Евразийский экономический союз, Мор констатирует: "Осуществить в этом плане крупные изменения в одночасье, не рискуя открытым конфликтом с Москвой, нельзя".

Казахстанские военные в Алматы во время волнений в январе 2022 года Фото: Vladimir Tretyakov/AP/picture alliance

С этим согласна Беате Эшмент. Открытая конфронтация с Россией стала бы для Казахстана "своего рода самоубийством, учитывая его геополитическое положение и границу протяженностью 6000 км, которую сложно защитить", говорит она. При этом казахи не хотят стать "следующей целью Путина" после Украины.

По мнению Кристофа Мора, Астана и дальше будет пытаться "соблюсти равновесие", улучшая торговые отношения с Европой и внутри центральноазиатского региона ради роста казахстанской экономики, "и в то же время стараясь не слишком рассердить Москву". "Насколько успешна будет эта тактика в долгосрочной перспективе, зависит от исхода войны и последующих геополитических сдвигов", - резюмирует эксперт.

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