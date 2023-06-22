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Президент ФРГ обсудит в Кыргызстане войну в Украине

Сергей Ромашенко
3 мин. назад

Франк-Вальтер Штайнмайер находится с визитом в Кыргызстане. Одна из главных тем визита - война России против Украины и ее последствия для Центральной Азии и Европы.

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Франк-Вальтер Штайнмайер в Бишкеке
Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 22 июня, прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров приветствовал его в президентском дворце с воинскими почестями. Так же, как и ранее в Казахстане, Штайнмайер намерен подчеркнуть, что Германия предлагает себя Кыргызстану в качестве партнера и готова развивать двусторонние отношения.

Как отмечает агентство dpa, германский президент предлагает себя в качестве альтернативы России и Китаю, которые традиционно играют большую роль в центральноазиатском регионе. В Германии надеются на то, что из-за войны России против Украины притягательная сила России в бывших советских республиках ослабнет, а влияние Китая будет восприниматься критичнее.

Война в Украине - одна из главных тем

По прибытии Бишкек Штайнмайер заявил, что большая часть времени в ходе его визита в Кыргызстан будет, по всей видимости, посвящена обсуждению войны России против Украины и ее последствий для стран Центральной Азии и Европы, включая Германию.

Штайнмайер напомнил, что Германия одной из первых признала независимость Кыргызстана. "У нас были весьма стабильные отношения на протяжении более 30 лет, они динамично развиваются, и наши двусторонние визиты тому свидетельство", - отметил германский президент. Это уже третий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Кыргызстан.

В экономическом плане Кыргызстан представляет для Германии интерес как страна с богатыми запасами редкоземельных металлов и золота. В ходе пребывания в Бишкеке Штайнмайер также посетит академию ОБСЕ, которая содействует региональной интеграции, предотвращению конфликтов и повышению качества государственного руководства путем исследований, обучения и обмена.

Жапаров заинтересован в сотрудничестве с Германией

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров со своей стороны заявил, что Бишкек выступает за сохранение активного сотрудничества с Германией, которая, по его словам, является одной из ведущих стран не только в Европе, но и во всем мире. "Благодаря своему политическому авторитету и экономическому потенциалу Германия является примером для многих стран мира, включая Кыргызскую Республику", - сказал Жапаров.

"Мы разделяем демократические ценности, фундаментальные свободы и права человека, которые высоко ценятся и в Германии. Германская поддержка очень важна для нас в демократическом развитии нашей страны, построении сильного гражданского общества и правовой системы", - подчеркнул президент Кыргызстана.

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