Страсти по "Кумтору", или Как поссорился Бишкек с канадскими золотодобытчиками

Власти Кыргызстана и канадская компания Centerra Gold Inc. начали судебную тяжбу из-за золоторудного месторождения "Кумтор". Это месторождение в горах вблизи границы с КНР считается вторым в мире по запасам золота, доходы от которого составили, например, в 2020 году 12 процентов ВВП республики. Главный акционер "Кумтора" - Centerra Gold Inc.

17 мая парламент Кыргызстана принял постановление о введении на объекте временного внешнего управления в связи с "безответственными действиями" Centerra Gold Inc. Канадцам вменяется в вину грубое нарушение экологических норм, которое, мол, поставило под угрозу безопасность работников "Кумтора" и местного населения, а также привело к загрязнению недр и окружающей среды.

В чем обвиняют друг друга Бишкек и Centerra Gold?

Такое решение парламента основано на выводах государственной комиссии и принятом в начале мая законе, который позволяет правительству брать "Кумтор" под внешнее управление в случае нарушения экологических требований. Более того, суд в Бишкеке обязал разработчика "Кумтора" выплатить государству 3 миллиарда долларов в качестве компенсации за незаконное складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый. Киргизская сторона утверждает, что из-за этих отходов площадь ледников уменьшилась втрое.

Золото "Кумтора"

В ответ Centerra Gold Inc. подала в Канаде и в международный арбитражный суд иски в отношении действий правительства Кыргызстана и бывшего члена совета директоров Тенгиза Болтурука, теперь назначенного властями республики внешним управляющим. В исках фигурирует формулировка "захват рудника правительством Кыргызстана". Кроме того, компания утверждает, что 12 мая власти республики через ОАО "Кыргызалтын" и по поддельному платежному поручению пытались увести со счетов предприятия около 29 миллионов долларов.

Есть ли у Бишкека стратегия золотодобычи?

Сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment) считает, что Бишкеку следовало бы продолжить разрабатывать "Кумтор" совместно с канадцами.

Беате Эшмент

"Канадская фирма - не невинный ягненок, особенно в том, что касается экологии. Но это - не первый конфликт вокруг месторождения, и позиция нынешнего правительства Кыргызстана тут очень сомнительная. Новый президент Садыр Жапаров как типичный популист надавал населению столько обещаний, не имея на их выполнение никаких денежных ресурсов, что теперь ему надо изыскать хоть какие-то деньги. Продуманной стратегии я в этом не вижу", - заявила эксперт в беседе с DW.

По мнению Беате Эшмент, у руководства республики нет долгосрочной стратегии. Главное для него - как можно скорее получить деньги. "Попытка национализировать "Кумтор" - риск уже потому, что вряд ли Кыргызстан в состоянии самостоятельно разрабатывать месторождение дальше - особенно без канадского оборудования. Опыт показывает, что найти серьезные фирмы, которые готовы взяться за разработку этого высокогорного месторождения, не так просто", - указывает она.

"Золотые" интересы Китая и России

В свою очередь, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова считает, что Садыр Жапаров и его окружение вполне представляют себе возможные последствия разрыва с канадцами - у соседнего Казахстана имеется печальный опыт таких акций, когда в 2000-е годы власти изгнали с нефтяных месторождений в Мангистау фирмы молдавского бизнесмена Анатола Стати. Казахстану, напоминает собеседница DW, это обошлось в чувствительные суммы.

Наталья Харитонова

"Однако тот факт, что активные действия по "Кумтору" начались перед встречей Садыра Жапарова с Владимиром Путиным, наводит на мысль, что они были либо сделаны в расчете на помощь России, либо даже были согласованы с Россией, пообещавшей Бишкеку поддержку в противостоянии с западным бизнесом", - полагает она.

Это предположение отчасти подкрепляет информация, полученная от источника DW в Бишкеке, имеющего непосредственное отношение к деятельности "Кумтора". Источник рассказал, что в основе действий властей Кыргызстана по "Кумтору" лежит желание избавиться от большой задолженности перед КНР - свыше пяти миллиардов долларов. И расчет властей выглядит приблизительно так: если канадцы оплатят штраф в 3 миллиарда, то тогда часть этих денег Садыр Жапаров пустит на оплату долга КНР, а остальное будет потрачено на санацию территории "Кумтора" или какие-нибудь другие цели. А если штраф не будет выплачен, то рудник будет с выгодой передан другому разработчику. Но не Китаю, который хотел бы туда зайти, а России. И об этом 24 мая был разговор между президентами России и Кыргызстана в Сочи . По данным источника, Москва готова будет помочь Бишкеку расплатиться с китайским долгом.

"Кумтор" и внутренняя политика Садыра Жапарова

Наталья Харитонова обращает внимание и на внутриполитический аспект акции против Centerra Gold Inc. "Садыр Жапаров и его ближайшее окружение хотят закрепиться у власти, для этого им нужны громкие успехи, формирующие позитивную внутриполитическую повестку. Неудача постигла администрацию в решении вопроса со спорными территориями на киргизско-узбекской границе, вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном ей тоже не принес славы. В окружении президента полагают, что вытеснение канадцев с "Кумтора" способно повысить рейтинг власти. Тем более, что внешне эта акция выглядит вполне последовательной для Садыра Жапарова и его ближайших сподвижников - Мамытова и Ташиева, которые с начала 2010-х годов выступают за национализацию предприятия", - говорит эксперт CSRC.

Садыр Жапаров

Ее коллега из ZOiS согласна, что Садыр Жапаров стал политической фигурой благодаря борьбе за национализацию "Кумтора", что было одной из его главных предвыборных тем. Но, отмечает она, на самом деле весь вопрос в том, кто среди парламентариев и какие группы населения получают выгоду от разработки месторождения. "На Иссык-Куле, откуда родом сам президент, есть заметное экологическое движение, которое против того, чтобы на "Кумторе" хозяйничали канадцы, но вместе с тем благодаря руднику тысячи людей были обеспечены рабочими местами", - говорит Беате Эшмент.

По ее мнению, получить международную поддержку под флагом популярной в мире борьбы за охрану окружающей среды Садыру Жапарову тоже будет не просто. "С одной стороны, Кыргызстан до сих пор считается в Европе сравнительно передовой страной в том, что касается состояния демократии в регионе. Но мне трудно представить, что президента республики европейцы воспримут в роли борца против "алчных" канадских золотодобытчиков и мобилизуют ему в поддержку экологическое движение. Бишкек имеет более 26 процентов в "Кумторе", и с таким долевым участием давно имел возможность вмешаться в то, как канадцы вели работы", - подчеркивает она.

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