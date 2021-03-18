Визит в Ташкент и узбекский анклав Сох поссорил власть в Бишкеке?

Узбекский анклав Сох на юге Кыргызстана едва не стал яблоком раздора в команде, пришедшей к власти в Бишкеке в результате октябрьских протестов 2020 года. Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев публично и в резкой форме опроверг заявление, сделанное пресс-службой президента Садыра Жапарова. Это заявление касалось договоренностей в отношении Соха, которые были достигнуты главой государства в ходе его визита в Ташкент, состоявшегося 11-12 марта.

По итогам этого визита и встречи Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, пресс-секретарь киргизского президента Галина Байтерек известила общественность о том, что Кыргызстан готов открыть через свою территорию транспортное сообщение из Узбекистана в Сох, чьи жители получат возможность свободного передвижения через границу. А руководство соседней страны, в свою очередь, отдаст за это часть своей территории - местность Унгар-Тоо. Она, как и Сох, не раз давала поводы для конфликтов между двумя соседними республиками.

Глава ГКНБ Кыргызстана о коридоре в анклав Сох

После появления на официальном сайте президента Кыргызстана этого сообщения на публику вышел руководитель ГКНБ, в чьем ведении находится пограничная служба республики, Камчыбек Ташиев. Он встретился с жителями Баткенской области, заверил их, что Садыр Жапаров в Узбекистане о коридоре в Сох не говорил, подчеркнул, что речь шла только об открытии КПП, а официальную информации, касающуюся вопросов границы, может давать только его ведомство - ГКНБ.

Эксперт Центра исследований кризисных ситуаций Наталья Харитонова

Глава спецслужбы призвал местное население не верить ложным сообщениям и не поддаваться на провокации. "Ташиев - влиятельный политик на юге страны, в Баткенской области он - весомая фигура, тем более, наделенная мощным силовым ресурсом. И такое выступление - это ясный сигнал как Садыру Жапарову, так и всей стране, кто в ней сейчас истинный хозяин", - говорит эксперт Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова. Она подчеркивает, что это первое публичное расхождение в команде "трех друзей" , которая, по ее оценке, "вознамерилась надолго взять власть в республике в свои руки, поскольку если будет принят проект новой конституции, то Садыр Жапаров не только обретет огромные полномочия, но сможет распоряжаться ими не один срок, как это обусловлено Основным законом сейчас, а дольше".

11 марта парламент Кыргызстана во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о проведении референдума по изменению конституции, инициированный нынешним главой государства. Плебисцит назначен на 11 апреля. При этом из парламента в местные СМИ поступила информация, что на депутатов было оказано серьезное давление, вплоть до запугивания и угроз. По словам Натальи Харитоновой, нынешнее заявление главы ГКНБ, поставленного на этот пост Садыром Жапаровым сразу после его прихода к власти, подтверждает то, о чем предупреждали инсайдеры: роль серого кардинала за спиной Садыра Жапарова для Ташиева слишком скромна, он хочет большего, и "трое друзей" вскоре могут стать соперниками.

О чем договорились Жапаров и Мирзиёев

Так о чем на самом деле Садыр Жапаров договорился в Ташкенте по анклаву Сох? Источник в силовых структурах Кыргызстана на условиях анонимности сообщил DW, что для президента Кыргызстана его узбекский визави создал очень благоприятную обстановку на переговорах, и узбекской стороной были даны заверения в готовности сотрудничать и помогать соседям в различных сферах, включая медицину.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

В ответ гость дал согласие организовать в анклаве Сох сообщение с "материковым" Узбекистаном. Сделано это было без консультаций с Ташиевым. Такой поворот событий не устроил главу ГКНБ, которого в Ташкент не взяли.

"Садыр Жапаров не южанин, он не так связан с южными кланами Кыргызстана. А Ташиев выступает защитником интересов южан, их "отцом-благодетелем", и уступка Ташкенту воспринимается там как удар по его авторитету. Кроме того, появление коридора в анклав Сох, идущего через Баткенскую область, бьет по коммерческим интересам группировок, занимающихся далеко не всегда законными логистическими операциями, а проще, контрабандой, в тех краях", - рассказал источник.

Три сценария для киргизской власти: что будет с Ташиевым?

Он поделился с DW информацией, что среди киргизских силовиков сейчас обсуждаются три сценария. Согласно первому, президент после проведения референдума отправит Ташиева с руководства ГКНБ в Совет безопасности, и попытается найти новых союзников, чтобы одолеть Ташиева. Согласно второму, между ними будет найдено компромиссное решение по Соху, с учетом условий Ташиева, но это будет рассматриваться в Ташкенте и в других столицах региона как признак слабости и недоговороспособности нынешнего президента Кыргызстана. Согласно третьему, Ташиев в этом конфликте побеждает, и получает новые преференции от президента.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

"И первый, и третий сценарии сулят республике новую политическую турбулентность, которая может произойти уже к осени", пояснил источник. При этом он обратил внимание на то, что среди круга опытных киргизских политиков, побывавших во власти до прихода Садыра Жапарова, по вопросу коридора в Сох заметна поддержка позиции Ташиева.

В свою очередь российский эксперт по центрально-азиатскому региону Лев Корольков сообщил DW, что по информации, полученной им из Ташкента, Садыр Жапаров действительно достиг с Шавкатом Мирзиёевым серьезных подвижек по разрешению многолетней проблемы с анклавом Сох. Более того, на техническом уровне делегации обоих президентов - а глава Кыргызстана приехал в Узбекистан с делегацией из восьми министров, сотни бизнесменов и двух десятков журналистов - согласовали пошаговый план действий по упрощению связи Соха с Узбекистаном. Помимо этого, Лев Корольков указывает на то, что в Ташкенте была достигнута важная договоренность об открытии второго КПП, через который можно попасть в анклав. Он был закрыт из-за пандемии, так что там в течение года действовал только один КПП.

Кто сильнее: президент или глава службы нацбезопасности?

Наталья Харитонова считает, что именно открытие этого КПП может стать событием, которое "примирит два противоположных тезиса - что Садыр Жапаров "продал Сох" узбекам, и что он всего лишь пошел на некоторое восстановление уже имеющихся коммуникаций". При этом, продолжает она, характерным моментом является снятие сообщения о транспортном коридоре в Сох с сайта президента Кыргызстана, и опровержение самим главой государства в интервью СМИ информации о коридоре, об открытии дороги и о подаче воды в Сох. "Вне зависимости от того, допустила ли пресс-служба президента некую вольность в формулировке, или нет, это говорит о доминировании позиции главы ГКНБ в нынешней системе отношений среди верхушки власти в республике", - считает эксперт CSRC.

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