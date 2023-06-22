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Президент ФРГ призвал Бишкек соблюдать санкции против РФ

Виталий Кропман
56 мин. назад

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, в Берлине с пониманием отнеслись к тому, что Кыргызстан воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу войны в Украине.

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Президенты ФРГ и Кыргызстана Франк-Вальтер Шитайнмайер и Садыр Жапаров
Президенты ФРГ и Кыргызстана Франк-Вальтер Шитайнмайер и Садыр ЖапаровФото: Sultan Dosaliev/AP Photo/picture alliance

Находящийся с официальным визитом в Кыргызстане федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал Бишкек соблюдать санкции, введенные против России из-за агрессивной войны в Украине. На совместной пресс-конференции со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровымв четверг, 22 июня, глава германского государства отметил, что в Берлине с пониманием отнеслись к тому, что Кыргызстан воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу войны в Украине. На фоне того, что у республики с Россией множество исторических, экономических, культурных и человеческих связей, в ФРГ "не считают голосование в ООН сигналом того, что Кыргызстан оправдывает применение военной силы", - сказал Штайнмайер.

Нереализованный потенциал сотрудничества

Большая часть переговоров была посвящена экономическим отношениям между двумя странами. "Германия хочет более тесного партнерства с государствами Центральной Азии, тем более в эти напряженные времена, в которые мы живем", - сказал Штайнмайер. Жапаров в свою очередь отметил, что между двумя странами существует "очень большой нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества", выразив надежду на увеличение инвестиций и передачу немецких технологий Кыргызстану. Президент ФРГ в ответ отметил, что инвесторы заинтересованы в определенных рамочных условиях. "Это включает, в том числе соответствие демократическим стандартам и верховенству закона", - указал он. Штайнмайер также подчеркнул, что передаст немецкому бизнесу заявления Жапарова о том, что борьба с коррупцией и необходимое для этого развитие правоохранительных и судебных органов является одной из приоритетных задач президента Кыргызстана.

Торговля между Германией и Кыргызстаном до сих пор находится на довольно низком уровне. По данным Germany Trade & Invest, в 2021 году Германия импортировала товаров на сумму около 20 млн. евро и экспортировала - на сумму чуть менее 49 млн. евро. Инвестиционная активность немецких компаний в Кыргызстане также незначительная. В то же время среднеазиатская республика интересна Германии своими сырьевыми ресурсами. Здесь есть крупные месторождения редкоземельных металлов и золота, напоминает агентство dpa.

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