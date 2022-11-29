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Болот Темиров (фото из архива)Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images
ПолитикаКыргызстан

RSF возмущены депортацией журналиста Темирова в Москву

Екатерина Венкина
19 мин. назад

Депортация журналиста-расследователя Болота Темирова из Кыргызстана в Москву - "возмутительный и абсолютно неприемлемый шаг", заявил исполнительный директор RSF Кристиан Мир.

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Депортация журналиста-расследователя Болота Темирова из Кыргызстана в Москву - "возмутительный и абсолютно неприемлемый шаг". Об этом заявил исполнительный директор правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристиан Мир (Christian Mihr). Заявление RSF поступило DW во вторник, 29 ноября.

"Журналисты не должны быть депортированы из-за своей работы. Приговор должен быть немедленно отменен", - подчеркнул Мир. По его словам, высылкой власти Кыргызстана отомстили неудобному журналисту, чье расследование выставляло их в невыгодном свете.

Болот Темиров - один из самых известных журналистов-расследователей Кыргызстана. В этом году он был номинирован на премию "Репортеры без границ" (RSF) в защиту свободу прессы (Press Freedom Award). С 2020 года Темиров размещал на YouTube-канале Temirov Live репортажи о коррупции и кумовстве среди госчиновников. С начала года он подвергался преследованиям властей. Поводом для этого стал видеорепортаж о незаконных деловых операциях семьи председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева с государственными нефтяными компаниями " Кыргызнефтегаз " и "Кыргыз Петролеум Компани".

Через два дня после публикации, 20 января, полиция провела в студии Temirov Live обыск и обнаружила наркотики. Темиров был временно арестован. Журналист отрицал наличие у него наркотиков, говоря, что их подбросили полицейские.

Силой доставили в аэропорт и посадили в самолет до Москвы

Городской суд Бишкека 24 ноября постановил депортировать расследователя из Кыргызстана в Москву в рамках уголовного дела об  изготовлении наркотиков без цели сбыта.

Журналиста силой увели из зала суда. Адвокаты Темирова настаивали на его полном оправдании за отсутствием состава преступления. Сам Темиров в своем последнем слове назвал дело "заказом властей". После этого репортера доставили в бишкекский международный аэропорт "Манас" под стражей шести сотрудников службы безопасности в штатском, которые заставили его сесть в самолет до Москвы.

На одном из судебных заседаний Болот Темиров заявил, что, помимо паспорта Кыргызстана, у него есть и российский паспорт. В мае киргизский документ был аннулирован.

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