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Центральный банк КыргызстанаФото: DW/Tokmakov
ПолитикаКыргызстан

В Кыргызстане прекратили обслуживать российские карты "Мир"

Ольга Лебедева
54 мин. назад

Несколько банков Кыргызстана - "Компаньон", "Дос Кредо Банк" и "Бакай Банк" - больше не обслуживают карты "Мир", ссылаясь на технические причины.

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Ряд банков Кыргызстана прекратили обслуживать российские банковские карты "Мир". Об этом сообщила во вторник, 18 октября, кыргызская служба "Радио "Свобода". На сайтах банков "Компаньон", "Дос Кредо Банк" и "Бакай Банк" указано, что такое решение принято по техническим причинам. О сроках возможного возобновления сервиса не сообщается.

Ранее аналогичные меры были приняты в ряде других стран, в частности Узбекистане, Казахстанеи Турции. Обслуживание карты "Мир" в Узбекистане было приостановлено в конце сентября, в крупнейших банках Турции Isbank и Denizbank - несколькими днями ранее, затем к этому решению присоединились другие турецкие банки.

После военного вторжения России в Украину западные государства ввели масштабные санкции, в том числе против российской банковской системы, лишив граждан РФ возможности совершать платежи международными картами внутри их страны, а также расплачиваться российскими картами за рубежом.

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Статья "Радио "Свобода"

Прекращение обслуживания карты "Мир" в Кыргызстане
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