Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Власти Казахстана пока никак не комментируют проблему денежных переводов, возникшую из-за введенных Западом после вторжения России в Украину санкций. В настоящий момент ни один казахстанский банк, как и присутствующие в Казахстане "дочки" российских "ВТБ", "Сбербанка" и "Альфа-Банка", не осуществляют онлайн-транзакции с Россией. Основная причина - все работающие в Казахстане банковские структуры привязаны к платежным системам VISA и MasterCard, которые после 10 марта 2022 года прекратили обслуживать банки России в связи с введенными санкциями.

Немало жителей Казахстана крайне обеспокоены тем что не могут ни отправить, ни получить деньги из Российской Федерации. Население активно обсуждает, как решить возникшую проблему, поскольку менеджеры действующих в стране банков открыто говорят, что пока ничем помочь не могут. По словам банковских служащих, в настоящий момент есть надежда, что к середине мая выход из сложившейся ситуации, возможно, будет найден.

Студенты остались без денежных переводов

Чтобы понять суть возникшей проблемы, достаточно посмотреть статистику. Только по официальным данным, в различных российских вузах, техникумах и колледжах обучаются свыше 70 тысяч казахстанских студентов. Но еще больше тех, кто приехал в Россию из Казахстана на заработки. По разным оценкам, количество проживающих и работающих в Российской Федерации граждан Республики Казахстан колеблется от полумиллиона до 800 тысяч человек. В итоге, связанные по различным причинам с Россией казахстанцы пытаются самостоятельно найти пути обхода западных санкций, которые называют "несправедливыми по отношению к простым людям из Казахстана".

Банкоматы "Сбербанка" в Алматы

Владеющая небольшим магазинчиком на окраине Алматы Мадина Кулжабекова больше месяца не могла отправить деньги своей дочери в Санкт-Петербург. В беседе с DW она рассказала, что в местном банке, где она обслуживается уже много лет, ей в денежном переводе отказали, сославшись на санкции Запада против России. "У меня дочка учится на втором курсе, и я ей каждый месяц через банковское приложение высылала немного на жизнь. Но в связи с этими санкциями она оказалась без денег. Карты же перестали работать, да и переводы стали невозможны. Хорошо еще хозяева квартиры, где она живет, вошли в положение и не стали выгонять", - заметила Мадина Кулжабекова.

Но собеседнице DW все же повезло - из Санкт-Петербурга в Алматы приехал ее знакомый, который и помог решить проблему. "Я не знаю, сколько бы моя дочь еще оставалась без денег. Хорошо, что мой бывший коллега на несколько дней к нам в город приехал. С трудом, но мне все же удалось через него передать деньги", - рассказала хозяйка магазина, отметив, что на всякий случай была вынуждена отправлять наличными большую сумму денег, поскольку не уверена, что в ближайшее время система электронных переводов будет восстановлена.

Денежные переводы из РФ невозможны

В аналогичной ситуации оказался и живущий в Москве IT-специалист Андрей Васильев. Почти 10 лет назад он уехал из Казахстана по приглашению одной из российских компаний. С тех пор он ежемесячно высылал своим оставшимся в Алматы пожилым родителям в качестве помощи небольшие суммы денег. "Моим родителям уже скоро по 85 лет. Пенсии же в Казахстане маленькие. Поэтому деньги, которые я им высылал на специально открытую карту, были для них очень важны. Что делать теперь, я не знаю. Обошел несколько банков, включая те, которые имеют филиалы в Казахстане. Это "Сбербанк", "ВТБ" и "Альфа-Банк". Бесполезно! Говорят, что вроде "Золотая корона" работает. Буду проверять", - поделился с DW Андрей Васильев.

"Сбербанк" в Алматы

Впрочем, активно рассматривается возможность получения денег из России в Казахстан и обратно с помощью различных криптовалют. Об этом сообщили DW переехавшая в Казахстан после вторжения России в Украину сторонница Алексея Навального из Москвы Влада Киселева и работающая на крупную российскую сервисную компанию алматинка Адия Сулейменова. В частности, по словам Адии Сулейменовой, она готова пойти на этот риск, поскольку не может получить свою зарплату уже скоро как 3 месяца. "Мне еще в конце февраля должны были зарплату перечислить. Но из-за этой войны в Украине так это и не сделали. Другой работы у меня нет. Пришлось занимать деньги у знакомых. Если проблема не будет решена, я не знаю, что буду делать. Хорошо оплачиваемой работы в Казахстане по моей специальности почти нет", - заметила в беседе с DW работающая "специалистом по цепям поставок" Адия Сулейменова.

В ожидании мая

Между тем менеджеры в филиалах казахстанских банков и дочерних банков из России обещают, что уже в мае в Казахстане начнется выпуск дебетовых карт, привязанных к российской платежной системе "Мир" и китайской Union Pay. "Если это удастся сделать, то проблема с отправкой денег родственникам в России и покупкой там товаров будет снята с повестки дня. Будет восстановлена возможность снятия наличных денег со своих счетов и для приезжающих в Казахстан россиян, у которых есть карты "Мир". Пока эта функция заблокирована", - отметил менеджер филиала одного из казахстанских банков, представившись Олжасом. Правда, при этом он добавил, что полноценно платежные карты "Мир" и Union Pay, скорее всего, начнут работать не раньше, чем через 6 месяцев.

Стараются обойти возникшие ограничения и сами банки. В среду, 20 апреля, практически все деловые издания Казахстана сообщили о покупке казахстанским банком "ЦентрКредит" 100% простых акций казахстанской "дочки" российского "Альфа-Банка". В распространенном через СМИ совместном пресс-релизе обоих банков отмечается, что "АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров. После юридического завершения сделки "ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка". Считается, что этот шаг позволит клиентам казахстанской "дочки" российского "Альфа-Банка" выйти из санкционных списков США и союзных им стран.

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