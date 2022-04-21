 Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 22.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Как санкции Запада против российских банков отразились на Казахстане

Санкции Запада против российских банков ударили по рядовым жителям Казахстана. Казахстанцы не могут отправить деньги и получить деньги из России. Между тем многие работают в РФ и учатся там.

Филиал Альфа-Банка в Алматы

Филиал "Альфа-Банка" в Алматы

Власти Казахстана пока никак не комментируют проблему денежных переводов, возникшую из-за введенных Западом после вторжения России в Украину санкций. В настоящий момент ни один казахстанский банк, как и присутствующие в Казахстане "дочки" российских "ВТБ", "Сбербанка" и "Альфа-Банка", не осуществляют онлайн-транзакции с Россией. Основная причина - все работающие в Казахстане банковские структуры привязаны к платежным системам VISA и MasterCard, которые после 10 марта 2022 года прекратили обслуживать банки России в связи с введенными санкциями.   

Немало жителей Казахстана крайне обеспокоены тем что не могут ни отправить, ни получить деньги из Российской Федерации. Население активно обсуждает, как решить возникшую проблему, поскольку менеджеры действующих в стране банков открыто говорят, что пока ничем помочь не могут. По словам банковских служащих, в настоящий момент есть надежда, что к середине мая выход из сложившейся ситуации, возможно, будет найден.

Студенты остались без денежных переводов  

Чтобы понять суть возникшей проблемы, достаточно посмотреть статистику. Только по официальным данным, в различных российских вузах, техникумах и колледжах обучаются свыше 70 тысяч казахстанских студентов. Но еще больше тех, кто приехал в Россию из Казахстана на заработки. По разным оценкам, количество проживающих и работающих в Российской Федерации граждан Республики Казахстан колеблется от полумиллиона до 800 тысяч человек. В итоге, связанные по различным причинам с Россией казахстанцы пытаются самостоятельно найти пути обхода западных санкций, которые называют "несправедливыми по отношению к простым людям из Казахстана".

Банкоматы Сбербанка в Алматы

Банкоматы "Сбербанка" в Алматы

Владеющая небольшим магазинчиком на окраине Алматы Мадина Кулжабекова больше месяца не могла отправить деньги своей дочери в Санкт-Петербург. В беседе с DW она рассказала, что в местном банке, где она обслуживается уже много лет, ей в денежном переводе отказали, сославшись на санкции Запада против России. "У меня дочка учится на втором курсе, и я ей каждый месяц через банковское приложение высылала немного на жизнь. Но в связи с этими санкциями она оказалась без денег. Карты же перестали работать, да и переводы стали невозможны. Хорошо еще хозяева квартиры, где она живет, вошли в положение и не стали выгонять", - заметила Мадина Кулжабекова.

Но собеседнице DW все же повезло - из Санкт-Петербурга в Алматы приехал ее знакомый, который и помог решить проблему. "Я не знаю, сколько бы моя дочь еще оставалась без денег. Хорошо, что мой бывший коллега на несколько дней к нам в город приехал. С трудом, но мне все же удалось через него передать деньги", - рассказала хозяйка магазина, отметив, что на всякий случай была вынуждена отправлять наличными большую сумму денег, поскольку не уверена, что в ближайшее время система электронных переводов будет восстановлена.

Денежные переводы из РФ невозможны

В аналогичной ситуации оказался и живущий в Москве IT-специалист Андрей Васильев. Почти 10 лет назад он уехал из Казахстана по приглашению одной из российских компаний. С тех пор он ежемесячно высылал своим оставшимся в Алматы пожилым родителям в качестве помощи небольшие суммы денег. "Моим родителям уже скоро по 85 лет. Пенсии же в Казахстане маленькие. Поэтому деньги, которые я им высылал на специально открытую карту, были для них очень важны. Что делать теперь, я не знаю. Обошел несколько банков, включая те, которые имеют филиалы в Казахстане. Это "Сбербанк", "ВТБ" и "Альфа-Банк". Бесполезно! Говорят, что вроде "Золотая корона" работает. Буду проверять", - поделился с DW Андрей Васильев.

Сбербанк в Алматы

"Сбербанк" в Алматы

Впрочем, активно рассматривается возможность получения денег из России в Казахстан и обратно с помощью различных криптовалют. Об этом сообщили DW переехавшая в Казахстан после вторжения России в Украину сторонница Алексея Навального из Москвы Влада Киселева и работающая на крупную российскую сервисную компанию алматинка Адия Сулейменова. В частности, по словам Адии Сулейменовой, она готова пойти на этот риск, поскольку не может получить свою зарплату уже скоро как 3 месяца. "Мне еще в конце февраля должны были зарплату перечислить. Но из-за этой войны в Украине так это и не сделали. Другой работы у меня нет. Пришлось занимать деньги у знакомых. Если проблема не будет решена, я не знаю, что буду делать. Хорошо оплачиваемой работы в Казахстане по моей специальности почти нет", - заметила в беседе с DW работающая "специалистом по цепям поставок" Адия Сулейменова.

В ожидании мая

Между тем менеджеры в филиалах казахстанских банков и дочерних банков из России обещают, что уже в мае в Казахстане начнется выпуск дебетовых карт, привязанных к российской платежной системе "Мир" и китайской Union Pay. "Если это удастся сделать, то проблема с отправкой денег родственникам в России и покупкой там товаров будет снята с повестки дня. Будет восстановлена возможность снятия наличных денег со своих счетов и для приезжающих в Казахстан россиян, у которых есть карты "Мир". Пока эта функция заблокирована", - отметил менеджер филиала одного из казахстанских банков, представившись Олжасом. Правда, при этом он добавил, что полноценно платежные карты "Мир" и Union Pay, скорее всего, начнут работать не раньше, чем через 6 месяцев.   

Стараются обойти возникшие ограничения и сами банки. В среду, 20 апреля, практически все деловые издания Казахстана сообщили о покупке казахстанским банком "ЦентрКредит" 100% простых акций казахстанской "дочки" российского "Альфа-Банка". В распространенном через СМИ совместном пресс-релизе обоих банков отмечается, что "АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров. После юридического завершения сделки "ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка". Считается, что этот шаг позволит клиентам казахстанской "дочки" российского "Альфа-Банка" выйти из санкционных списков США и союзных им стран.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 04:26

Тиньков против Путина, или Почему война в Украине никому не выгодна, включая окружение президента РФ

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Чичваркин "вТРЕНДde": Бить надо по кошельку Путина, а не по всем россиянам, надо ввести эмбарго на нефть и газ  

Дети Путина и Лаврова под санкциями, в Кремле назревает конфликт элит. DW Новости (08.04.2022)  

Реклама