Валюту в России теперь можно продавать, но нельзя купить

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Снятие ограничений на продажу наличной валюты в РФ, введенных вследствие санкций Запада из-за войны в Украине, не дало желаемого эффекта. Граждане столкнулись с отсутствием долларов и евро в банках и обменных пунктах.
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