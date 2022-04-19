 Россияне столкнулись с нехваткой валюты в отделениях банков после старта продаж | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2022

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Россия

Россияне столкнулись с нехваткой валюты в отделениях банков после старта продаж

Несмотря на разрешение ЦБ продавать наличную валюту клиентам, во многих отделениях банков купить ее оказалось невозможно, сообщают "Коммерсант" и The Bell.

Мужчина заходит в московский пункт обмена валюты

Московский пункт обмена валюты в марте 2022 года

После того, как Центробанк вновь разрешил банкам продавать наличную валюту, россияне столкнулись либо с ее отсутствием в большинстве филиалов, либо с ограничениями для простых клиентов, пишут во вторник, 19 апреля, "Коммерсант" и The Bell.

В московских отделениях крупных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, "ФК Открытие", Росбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и другие, валюты не оказалось, выяснил корреспондент "Коммерсанта". По данным издания, в большинстве отделений не работали табло с курсами валют. Между тем корреспонденту The Bell сообщили в отделении ВТБ, что валюта должна появиться после 20 апреля или с 25 апреля.

В Сбербанке валюту продают лишь клиентам с премиальными пакетами "Сбербанк Премьер" и "СберПервый", пишут "Коммерсант" и The Bell. В отделении Альфа-банка сказали, что продают наличную валюту только клиентам банка, у которых есть валюта на счете или вкладе, открытом до 9 марта. В пресс-службе "Тинькофф банка" объяснили, что клиенты могут снять валюту в пределах 10 000 долларов США, если эта валюта была на счете до 9 марта.

Курсы гораздо выше официального

В отделениях небольших банков и некоторых обменниках была в наличии валюта, но купить можно было не более тысячи долларов по курсу, сильно отличающемуся от официально установленного ЦБ: 100 руб за доллар и 110 - за евро. В обменнике "Газпромбанка" доллар продавали по 90,34 рубля, евро - по 96,02 рубля, пишет The Bell. Сбербанк, продающий валюту лишь премиальным клиентам, продавал доллар по 87,4 рубля, евро - 91,15 рубля.

По состоянию на 19 апреля ЦБ установил официальный курс валют на уровне 79,45 руб за доллар и 86,42 руб за евро.

Продавать наличную валюту в банках ЦБ запретил 9 марта. "Временный порядок операций с наличной валютой" был установлен на фоне военного вторжения России в Украину и введения санкций. В итоге биржевые курсы доллара и евро вернулись на довоенные уровни, однако фактически приобрести их было невозможно.

С 18 апреля регулятор смягчил ограничения, разрешив продавать валюту, поступившую в отделения после 9 апреля.

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