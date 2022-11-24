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Столица Киргизии БишкекФото: DW/A. Tokmakov
ПолитикаКыргызстан

Журналист Темиров насильно депортирован из Кыргызстана в РФ

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Киргизского журналиста-расследователя Болота Темирова признали виновным в подделке документов. Силовики принудительно депортировали его из Бишкека в Москву.

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Городской суд Бишкека постановил депортировать из Кыргызстана в Москву журналиста-расследователя Болота Темирова в рамках уголовного дела о подделке военного билета и изготовлении наркотиков без цели сбыта, сообщили СМИ в четверг, 24 ноября. По информации киргизской службы "Радио Свобода", журналиста силой увели из зала суда. Адвокаты Темирова настаивали на его полном оправдании за отсутствием состава преступления. Сам Темиров в своем последнем слове назвал дело "заказом властей".

Адвокаты Темирова до вечера 23 ноября не могли выяснить, куда увезли их подзащитного. Позднее появилась информация, что журналист может находиться в дежурной части отделения милиции в бишкекском аэропорту "Манас". Милиционеры утверждали, что журналиста там нет, но на территории аэропорта была замечена машина, на которой Темирова увезли из суда.

Около восьми часов вечера по местному времени шестеро мужчин вывели Темирова из отделения и увели в зал вылета. В это время завершалась посадка на рейс в Москву. На одном из судебных заседаний Болот Темиров заявил, что, помимо паспорта Кыргызстана, у него есть и российский паспорт.

Уголовное дело против Темирова

Уголовное дело на основателя Temirov LIVE Болота Темирова было заведено в январе по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В офисе издания был проведен обыск. 20 января на YouTube-канале Temirov Live было опубликовано расследование о предполагаемой причастности родственников главы Комитета госбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева к деятельности государственной нефтяной компании "Кыргызнефтегаз".

В апреле Temirov LIVE выпустил новое расследование об участии детей Ташиева в государственных тендерах. После этого стало известно о возбуждении новых уголовных дел в отношении Темирова по статьям о подделке документов и незаконном пересечении границы. В мае киргизский паспорт Темирова был аннулирован.

В конце сентября журналист был признан виновным в подделке военного билета с целью незаконного получения киргизского паспорта, но оправдан по делу о наркотиках. Судья также признал, что срок давности по эпизоду о подделке документов истек, и поэтому наказание к Темирову применяться не должно.

Позиция правозащитных организаций

Несколько международных правозащитных организаций не раз призывали власти Кыргызстана прекратить преследование Болота Темирова и в целом киргизских СМИ, называя соответствующие уголовные дела посягательством на свободу слова.

Сам Темиров связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. Защита журналиста назвала решение суда правовым беспределом.

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