В Кыргызстане в первом чтении приняли закон об "иноагентах"

Депутаты парламента Кыргызстана приняли законопроект без каких-либо обсуждений. Он предусматривает до десяти лет лишения свободы за участие в деятельности НКО, находящихся под иностранным влиянием.

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) приняли в первом чтении законопроект об "иноагентах". В поддержку документа проголосовали 52 депутата, семь выступили против. Как сообщило издание Kloop, депутаты приняли законопроект без каких-либо обсуждений. Принятый законопроект предусматривает до десяти лет лишения свободы за участие в деятельности некоммерческих организаций (НКО), находящихся под иностранным влиянием.

В связи с решением парламента, представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана обратились к посольствам стран - членов Евросоюза, Великобритании, США, и Швейцарии. "По оценкам международных и кыргызстанских правозащитных организаций, юристов и медиаэкспертов - это дискриминационный, карательный законопроект, который приведет к закрытию значительного числа некоммерческих организаций, независимых медиа, к репрессиям в отношении свободных журналистов, блогеров и простых пользователей социальных сетей. Законопроект приведет к значительному сужению демократического пространства в стране, он противоречит целому ряду взятых Кыргызстаном на себя международных обязательств", - отмечается в обращении.

В случае принятия закона "иноагентов" в Кыргызстане будут называть "иностранными представителями". В соответствующий реестр они будут попадать по тем же критериям, по которым изначально вносили в список "иноагентов" и в России: иностранное финансирование и политическая деятельность. Что будет считаться "политической деятельностью", власти не поясняют.

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