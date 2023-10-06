Аналог закона об "иноагентах". Что грозит НКО в Кыргызстане?
Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции парламента Кыргызстана3 октября одобрил внесение поправок в закон "О некоммерческих организациях", так называемый законопроект об "инопредставителях". Изменения коснутся и Уголовного кодекса страны: вводится новая статья о том, что за создание НКО, участие в ней и пропаганду ее деятельности, если она связана "с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний", предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа и лишения свободы сроком до 10 лет. Что подразумевается под отказом от исполнения гражданских обязанностей, в законопроекте не поясняется. Согласно документу, предлагается ввести понятие "иностранный представитель". Такой статус могут получить некоммерческие организации (НКО), занимающиеся политической деятельностью и финансируемые из-за рубежа.
Зачем в Кыргызстане хотят принять аналог закона об "иноагентах"
На заседании парламента глава инициативной группы законопроекта об "иностранных представителях" Надира Нарматова отметила, что он разработан в целях обеспечения открытости и публичности деятельности некоммерческих организаций. По ее словам, "это не тот законопроект, который надо оценивать, как что-то негативное. Мы просто хотим, чтобы в стране была стабильность, чтобы все работали в рамках закона и Конституции КР, чувствовали за собой ответственность. Закон об НКО есть, но время меняется, необходимо вносить изменения и в законодательство".
Однако эксперты считают, что данный законопроект представляет собой серьезную угрозу для активного гражданского общества Кыргызстана. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) вместе с шестью другими неправительственными организациями в июне этого года призвала парламентариев Кыргызстана отклонить закон, ограничивающий гражданское общество.
НКО окажутся под угрозой
В опубликованном на сайте HRW заявлении отмечается: "вызывает тревогу то, что законопроект приравнивает получение иностранного финансирования к представлению иностранных интересов, и по этой причине рассматривает иностранное финансирование некоммерческих организаций как потенциальную угрозу безопасности". Авторы заявления подчеркивают, что правозащитные и другие неправительственные организации принимают самостоятельные решения о своей деятельности, независимо от источников финансирования и исходя из потребностей целевых групп населения.
Как отметила директор Правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова, в настоящее время существует две инициативы относительно внесения изменений в закон "о НКО": одна инициатива исходит от депутатов во главе с Нарматовой, которая предложила ввести понятие "иностранный представитель"; вторая - от администрации президента. "Закон от Нарматовой намного страшнее, чем инициатива президента", - считает Джакупова. Причина - введение уголовной ответственности сроком до 10 лет в отношении лидеров НКО. По ее словам, фактически НКО будут рассматривать как террористов, это приведет к тому, что многие неправительственные организации будут закрывать свои фонды.
Вместе с тем ужесточается процедура ответственности и ужесточается контроль. В частности, министерство юстиции наделяется полномочиями проведения плановых и внеплановых проверок, доступом к внутренней информации, документам, возможность участвовать в любых мероприятиях организации, включая стаф-митинги.
Еще один пункт, вызывающий обеспокоенность гражданского сектора, это довольно широкая формулировка относительно признания НКО, участвующих в политической деятельности. Как отметила Чолпон Джакупова, к ним причисляются те некоммерческие организации, которые участвуют в той или иной степени в политический деятельности или каким-то образом пытаются повлиять на процесс принятия решений. "Это означает, если я завтра сделаю экспертизу закона и скажу, что этот закон коррупционный или он противоречит конституции, то это уже политические заявления, это попытка влиять на процесс принятия решений. Меня только за эту экспертизу могут внести в список "иностранных представителей" и посадить на 10 лет", - говорит Джакупова.
Под копирку с российского закона "об иноагентах"
Согласно заявлению на сайте HWR, законопроект о некоммерческих организациях в Кыргызстане во многом скопирован с оригинального российского закона об "иностранных агентах" 2012 года. "Разработчикам закона следует обратить внимание на события, произошедшие в России за последнее десятилетие, которые служат тревожным примером разрушительного воздействия такого рода законодательства", - говорится в заявлении.
Директор Правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова также отметила, что инициированный законопроект "об иностранных представителях" - "на 90 процентов - копипаст российского законодательства". По ее словам, эта инициатива родилась после визита парламентариев Кыргызстана в Госдуму Российской Федерации.
Но, как подчеркнула Джакупова, даже в российском законе "об иноагентах" нет пункта об уголовной ответственности. Именно угроза лишения свободы сроком до 10 лет может привести к закрытию некоммерческих организаций и тем самым к ликвидации НКО сектора.
"Это опасно не только для гражданского общества, это опасно для самой власти"
По мнению директора Правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан", которое занимается защитой прав граждан, а также мониторингом и анализом для оценки прав человека в Кыргызстане, Толекан Исмаиловой, законопроект об иностранных представителях - это открытая политическая дискриминация гражданского сектора, так как он направлен на независимые правозащитные организации.
"Это опасно не только для гражданского общества, это опасно для самой власти, которая может стать авторитарной, как в Туркменистане, где уже сейчас тяжело работать с людьми: они становятся или маргиналами, или они, наоборот, радикализируются", - отмечает Толекан Исмаилова. По ее словам, НПО-сектор как раз решает общественно значимые проблемы - "предупреждает риски и бедствия, помогает людям как в правовом, так и в социальном, гуманитарном плане".
"Свобода объединений - это основа как активизма, так и гражданственности в Кыргызстане", - считает директор правозащитного движения. Также она напомнила, что в Конституции КР четко написано, что "посягать на права и свободу граждан, свободу объединений - недопустимо", ведь именно свобода объединений, свобода ассоциаций способствуют устойчивому развитию Кыргызстана. Толекан Исмаилова подчеркнула, что законопроект об "иностранных представителях" нарушает международные права и свободу человека.
Предложенные изменения в закон "О некоммерческих организациях" вступят в силу, если будут одобрены в трех чтениях и подписаны президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. На данный момент внесение поправок одобрено только профильным комитетом парламента, это означает, что у гражданского общества есть еще время, чтобы убедить власти Кыргызстана отказаться от принятия законопроекта "об иностранных представителях".
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