Аналог закона об "иноагентах". Что грозит НКО в Кыргызстане?

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции парламента Кыргызстана3 октября одобрил внесение поправок в закон "О некоммерческих организациях", так называемый законопроект об "инопредставителях". Изменения коснутся и Уголовного кодекса страны: вводится новая статья о том, что за создание НКО, участие в ней и пропаганду ее деятельности, если она связана "с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний", предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа и лишения свободы сроком до 10 лет. Что подразумевается под отказом от исполнения гражданских обязанностей, в законопроекте не поясняется. Согласно документу, предлагается ввести понятие "иностранный представитель". Такой статус могут получить некоммерческие организации (НКО), занимающиеся политической деятельностью и финансируемые из-за рубежа.

Зачем в Кыргызстане хотят принять аналог закона об "иноагентах"

На заседании парламента глава инициативной группы законопроекта об "иностранных представителях" Надира Нарматова отметила, что он разработан в целях обеспечения открытости и публичности деятельности некоммерческих организаций. По ее словам, "это не тот законопроект, который надо оценивать, как что-то негативное. Мы просто хотим, чтобы в стране была стабильность, чтобы все работали в рамках закона и Конституции КР, чувствовали за собой ответственность. Закон об НКО есть, но время меняется, необходимо вносить изменения и в законодательство".

Президентский дворец в Бишкеке Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Однако эксперты считают, что данный законопроект представляет собой серьезную угрозу для активного гражданского общества Кыргызстана. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) вместе с шестью другими неправительственными организациями в июне этого года призвала парламентариев Кыргызстана отклонить закон, ограничивающий гражданское общество.

НКО окажутся под угрозой

В опубликованном на сайте HRW заявлении отмечается: "вызывает тревогу то, что законопроект приравнивает получение иностранного финансирования к представлению иностранных интересов, и по этой причине рассматривает иностранное финансирование некоммерческих организаций как потенциальную угрозу безопасности". Авторы заявления подчеркивают, что правозащитные и другие неправительственные организации принимают самостоятельные решения о своей деятельности, независимо от источников финансирования и исходя из потребностей целевых групп населения.

Чолпон Джакупова Фото: privat

Как отметила директор Правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова, в настоящее время существует две инициативы относительно внесения изменений в закон "о НКО": одна инициатива исходит от депутатов во главе с Нарматовой, которая предложила ввести понятие "иностранный представитель"; вторая - от администрации президента. "Закон от Нарматовой намного страшнее, чем инициатива президента", - считает Джакупова. Причина - введение уголовной ответственности сроком до 10 лет в отношении лидеров НКО. По ее словам, фактически НКО будут рассматривать как террористов, это приведет к тому, что многие неправительственные организации будут закрывать свои фонды.

Вместе с тем ужесточается процедура ответственности и ужесточается контроль. В частности, министерство юстиции наделяется полномочиями проведения плановых и внеплановых проверок, доступом к внутренней информации, документам, возможность участвовать в любых мероприятиях организации, включая стаф-митинги.

Еще один пункт, вызывающий обеспокоенность гражданского сектора, это довольно широкая формулировка относительно признания НКО, участвующих в политической деятельности. Как отметила Чолпон Джакупова, к ним причисляются те некоммерческие организации, которые участвуют в той или иной степени в политический деятельности или каким-то образом пытаются повлиять на процесс принятия решений. "Это означает, если я завтра сделаю экспертизу закона и скажу, что этот закон коррупционный или он противоречит конституции, то это уже политические заявления, это попытка влиять на процесс принятия решений. Меня только за эту экспертизу могут внести в список "иностранных представителей" и посадить на 10 лет", - говорит Джакупова.

Под копирку с российского закона "об иноагентах"

Согласно заявлению на сайте HWR, законопроект о некоммерческих организациях в Кыргызстане во многом скопирован с оригинального российского закона об "иностранных агентах" 2012 года. "Разработчикам закона следует обратить внимание на события, произошедшие в России за последнее десятилетие, которые служат тревожным примером разрушительного воздействия такого рода законодательства", - говорится в заявлении.

Директор Правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова также отметила, что инициированный законопроект "об иностранных представителях" - "на 90 процентов - копипаст российского законодательства". По ее словам, эта инициатива родилась после визита парламентариев Кыргызстана в Госдуму Российской Федерации.

Но, как подчеркнула Джакупова, даже в российском законе "об иноагентах" нет пункта об уголовной ответственности. Именно угроза лишения свободы сроком до 10 лет может привести к закрытию некоммерческих организаций и тем самым к ликвидации НКО сектора.

"Это опасно не только для гражданского общества, это опасно для самой власти"

По мнению директора Правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан", которое занимается защитой прав граждан, а также мониторингом и анализом для оценки прав человека в Кыргызстане, Толекан Исмаиловой, законопроект об иностранных представителях - это открытая политическая дискриминация гражданского сектора, так как он направлен на независимые правозащитные организации.

Толекан Исмаилова Фото: privat

"Это опасно не только для гражданского общества, это опасно для самой власти, которая может стать авторитарной, как в Туркменистане, где уже сейчас тяжело работать с людьми: они становятся или маргиналами, или они, наоборот, радикализируются", - отмечает Толекан Исмаилова. По ее словам, НПО-сектор как раз решает общественно значимые проблемы - "предупреждает риски и бедствия, помогает людям как в правовом, так и в социальном, гуманитарном плане".

"Свобода объединений - это основа как активизма, так и гражданственности в Кыргызстане", - считает директор правозащитного движения. Также она напомнила, что в Конституции КР четко написано, что "посягать на права и свободу граждан, свободу объединений - недопустимо", ведь именно свобода объединений, свобода ассоциаций способствуют устойчивому развитию Кыргызстана. Толекан Исмаилова подчеркнула, что законопроект об "иностранных представителях" нарушает международные права и свободу человека.

Предложенные изменения в закон "О некоммерческих организациях" вступят в силу, если будут одобрены в трех чтениях и подписаны президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. На данный момент внесение поправок одобрено только профильным комитетом парламента, это означает, что у гражданского общества есть еще время, чтобы убедить власти Кыргызстана отказаться от принятия законопроекта "об иностранных представителях".

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