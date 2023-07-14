Вместо отчества - матчество. Что решил суд в Бишкеке?

После двух с половиной лет судебной борьбы активистка Алтын Капалова добилась легализации матронимов в Кыргызстане. Новый закон позволяет совершеннолетним поменять отчество на матроним в документах.

Конституционный суд (КС) Кыргызстана принял историческое решение: в будущем в республике совершеннолетние граждане могут сменить отчество на матчество - производное от имени матери, а не отца.

"По достижению совершеннолетия, то есть приобретения способности объективно оценивать и адекватно реагировать на существующую действительность и полностью отвечать за свои поступки гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, должен иметь право выбора между именем отца или матери", - говорится в пресс-релизе кыргызского КС в постановлении, вынесенном 30 июня. Это решение стало результатом борьбы за свои права, которую больше двух лет ведет мать троих детей Алтын Капалова.

"К черту патриархат". Путь активистки к легализации матчества

19 января 2021 года жительница Бишкека Алтын Капалова сменила свидетельства о рождении своих трех несовершеннолетних детей, заменив отчество на производное от своего имени: Капалова Аймона Алтыновна, Капалов Даанышман Алтынович, Капалов Данияр Алтынович и опубликовала эту новость на своей cтранице в Facebook: "Я держу в руках новые документы моих детей… И к черту патриархат. Что я чувствую? Наверное, примерно то, что чувствуют мои дети, купаясь в горячем бассейне под зимним солнцем в морозный холодный день. Радость и свободу".

Алтын Капалова Фото: DW

Однако публичное распространение этой новости привело к судебному разбирательству. "Начался судебный процесс, который не я начала, а государство", - подчеркнула Алтын. Государственная регистрационная служба (ГРС) Республики Кыргызстан подалаиск в суд против Капаловой в связи с изменением свидетельств о рождении ее трех детей, где она указала "матчество", что не предусмотрено законом. Согласно статье 30, часть первая, главы 5 Конституции Кыргызской Республики, которая касается актов гражданского состояния, "перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца или матери".

25 августа 2021 года Октябрьский районный суд удовлетворил исковое заявление представителей ГРС и аннулировал записи акта о перемене отчества, составленные в отделе ЗАГС Свердловского района.

После обжалования решения первой инстанции 16 ноября того же года состоялся городской суд, который поддержал принятое ранее решение. Тогда Алтын обратилась в Верховный суд, однако 28 апреля 2022 года Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций. Но и это не остановило активистку: 16 февраля 2023 года Конституционный Суд КР принял к производству ходатайство Капаловой о проверке соответствия закона "Об актах гражданского состояния". 30 июня КС вынес два решения. С одной стороны, отменил смену отчества детей Капаловой. С другой, объявил, что законодательство Кыргызстана "должно содержать правовые положения", предоставляющие гражданам по достижении ими совершеннолетия возможность сменить отчество на матроним, и "не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола". То есть суд постановил легализовать матчество.

Почему матронимы легализовали только для совершеннолетних?

В соответствии с решением Конституционного Суда КР, присвоение матчеств или матронимов разрешено только для совершеннолетних лиц. Судьи объяснили, что данное ограничение вводится с целью предотвращения возможных случаев буллинга в отношении несовершеннолетних. "Нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигм и буллингов (клеймение, травля)", - говорится в решении.

На улицах Бишкека Фото: imago images/Martin Zwick

В течение последних двух с половиной лет, как рассказала Алтын Капалова DW, ее дети - два сына в возрасте 16 и 12 лет и 8-летняя дочь - не сталкивались с буллингом. При предъявлении документов для школы, больницы или записи в футбольный клуб их имена не вызывали никаких проблем. "В общем, людям не важно, какое имя носит ребенок - Космос, Солнце, Октябрь или Луна. В детском возрасте никто не использует отчества при обращении к детям. Они называют их по имени, используя ласкательные имена, и за все это время ни у кого не было претензий. Ну так и должно быть", - рассказывает Алтын. Она также отметила, что предварительно обсудила и согласовала с детьми изменение отчества. Дети согласились на это и, по словам Капаловой, нашли это решение интересным. "Мы с детьми не видели в этом никакой трагедии, и все прошло хорошо", - добавила активистка.

Объясняя свою мотивацию, Алтын Капалова приводит пример своей дочери. Быстро стало ясно, что биологический отец не желает участвовать в ее воспитании, и поэтому Алтын просто указала свой творческий псевдоним в графе "отчество". Она отмечает, что такие практики, когда выбираешь имя "с потолка" или "из космоса", часто используются в стране.

"Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои"

Послужит ли решение Конституционного суда толчком к гендерному равенству в Кыргызстане? "Я считаю, что мое дело вызвало общественный резонанс и поддержку прав женщин, это является большим шагом вперед. Отчество - это вообще советское или российское наследие, зачем оно нужно? Почему я не могу дать детям матчество?", - рассказывает Алтын.

Следует отметить что со временем в Кыргызстане зародилась тенденция менять русифицированные отчество и фамилии на кыргызские окончания -уулу (сын), -кызы (дочь)и -тегин (принадлежность к роду, происхождение). Согласно новому постановлению "порядок присвоения имени по кыргызским национальным традициям (с указанием "уулу, кызы, тегин") остается неизменным".

Активистка отмечает, что ей приходится сопротивляться устоявшейся системе. Однако она выражает надежду на то, что вступление в силу закона о "легализации матчества для совершеннолетних" способствует повышению прав женщин и обеспечит им возможность свободно выбирать имена для своих детей. По ее мнению, это является важным шагом в направлении гендерного равенства.

Алтын убеждена, что закон она не нарушила, а вместо этого "нарушила патриархальные устои". "Почему я должна жить по законам, которые были написаны патриархальными мужчинами, в то время как конституция гласит, что у мужчин и женщин одинаковые права? Так дайте мне их, это мои права. Я просто борюсь за базовые права женщин и за равноправие", - подвела итог Алтын в беседе с DW.

Ее борьба за равноправие еще не завершена. Женщина считает постановление Конституционного суда лишь частичной победой и теперь готова обратиться к международным судебным органам, чтобы продолжить "борьбу с патриархальной системой" и добиться изменения отчества своих несовершеннолетних детей.

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