В Бишкеке задержаны 30 подозреваемых в подготовке переворота

ГКНБ Кыргызстана сообщил о разоблачении группы из 100 человек, готовившихся силой захватить власть. Одна из задержанных - глава партии "Элдик Кенеш" Роза Нурматова.

В Бишкеке задержаны более 30 человек, подозреваемых в подготовке "насильственного захвата власти", - сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. "Указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны", - заявил ГКНБ в Бишкеке во вторник, 6 июня.

"Основным организатором и идейным вдохновителем" подготовки госпереворота спецслужба назвала председателя партии "Элдик Кенеш" Розу Нурматову. Под ее руководством проходили регулярные "тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти", утверждает ГКНБ. Нурматова и еще четыре задержанных помещены в следственный изолятор.

ГКНБ: В группу входили около 100 человек

Кроме того, спецслужба указала, что в организованную группу входили "более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями". "В ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам", - утверждает ГКНБ.

Накануне СМИ Кыргызстана сообщили о массовых задержаниях в Бишкеке по подозрению в подготовке насильственного захвата власти. В тот день власти официально не комментировали задержания.

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