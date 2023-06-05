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ПолитикаКыргызстан

В Бишкеке задерживают подозреваемых в подготовке переворота

Ольга Лебедева
12 мин. назад

По данным "Радио "Свобода", ГКНБ Кыргызстана задержал около 10 человек, подозреваемых в подготовке насильственного захвата власти. Официальной информации пока нет.

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Бишкек
БишкекФото: Nazir Aliyev Tayfur/AA/picture alliance

По данным СМИ, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана проводит массовые задержания в Бишкеке. Задерживают подозреваемых в подготовке насильственного захвата власти, сообщает киргизская служба "Радио "Свобода" в понедельник, 5 июня, со ссылкой на свои источники в силовых органах. По этой информации, задержаны уже около 10 человек.

Издание 24.kg также пишет о массовых задержаниях участников возможного госпереворота. Со ссылкой на собственные источники портал указывает, что группа лиц готовила захват власти насильственным путем. При этом фамилии задержанных не называются. Кроме того, издание опубликовало видеозаписи, на которых бойцы спецназа выходят из автомобиля и идут во двор жилого дома, а также останавливают автомобиль и задерживают водителя.

Официальных комментариев властей Кыргызстана в этой связи пока не было.

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Статья "Радио "Свобода"

Массовые задержания в Бишкеке
rus.azattyk.org
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