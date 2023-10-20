Отмена визарана в КР. Как это отразится на жизни релокантов

В Кыргызстане 21 октября вступает в силу новое положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории страны. Согласно ему, отменяется "визаран" - практика, при которой иностранцы выезжали за пределы КР на короткое время и возвращались обратно, обновляя тем самым сроки безвизового режима. Однако теперь вводятся ограничения безвизового режима для иностранных граждан по принципу "60/120" и "90/180".

Граждан каких стран коснутся изменения?

Юрист, специализирующийся на вопросах миграции, Азиз Ашуров поясняет, что есть целый перечень, состоящий из 61 государства, в отношении которых действует безвизовый режим до 60 дней. Граждане этих стран могли пользоваться "визараном". Теперь же они могут находиться в Кыргызстане без визы 60 дней в течение каждого 120-ти дневного периода с момента въезда в страну. А по истечении "безвизовых" 60 дней повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.

Согласно новому положению, изменения коснутся также граждан стран, входящих в ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, России. Однако, по мнению юриста, они находятся в КР в лучших условиях, поскольку "у них срок регистрации другой, им нет необходимости оформлять разрешение на работу". Граждане ЕАЭС могут находиться в Кыргызстане 30 дней без регистрации и, согласно новым изменениям, на них распространяется правило "90/180". Кроме того, Ашуров отмечает, что в отношении граждан Казахстана есть исключение - для них отсчет пребывания на территории Кыргызской Республики вводится с 1 сентября 2024 года.

Почему в Кыргызстане отменили "визаран"?

Юрист Азиз Ашуров предполагает, что решение отменить "визаран", связано с аналогичной мерой в Казахстане, принятой в начале этого года: "Я думаю, что все-таки это было реакцией на казахское решение, почему форсировали наши власти отмену визарана", а также из-за большого потока релокантов, чтобы упорядочить их пребывание.

Учредитель туристической компании Kyrgyz Concept, экс-министр экономики Кыргызстана Эмиль Уметалиев говорит о том, что из-за недостатка информации можно пока только домысливать, почему власти КР пошли на такое решение. Он рассуждает о разных вариантах. "Если это касается наших ближайших соседей - Китая, Таджикистана, Узбекистана, России, то есть точка зрения, что мы всегда опасались и опасаемся негативных последствий от чрезмерного наплыва и трудовых мигрантов или мигрантов из этих стран, которые могут явиться угрозой для национальной независимости, в том числе слишком большое количество людей, которые могут повлиять на свободный выбор, вектор развития независимого Кыргызстана… И тогда принимаемые меры кажутся прагматичными", - отмечает он.

Эмиль Уметалиев Фото: Privat

С другой стороны, Эмиль Уметалиев объясняет, что есть другая группа стран, в частности, страны Запада, для которых Кыргызстан очень трудно открывался. Он подчеркивает: "Только в 2012 году мы подписали законы, объявляющие безвизовый режим для целой группы, нескольких десятков стран развитого мира", что, по его мнению, помогает "диверсифицировать устойчивость в экономике и диверсифицировать внешнеполитические старания, полезные для торговли, бизнеса, экономики и инвестиций". Уметалиев отмечает, что новое решение об отмене "визарана" теперь коснется граждан и этих стран, "это погрешность или это трудность, потому что наверняка могли быть люди из развитых стран, которые дольше сохраняли свое присутствие на местном рынке, но не имели другого статуса, кроме как безвизовый режим, и могли часто возвращаться. И для нас - тех, людей, которые хотят развития, открытых отношений, торговых отношений с развитым миром это, конечно, минус".

Как релоканты восприняли отмену "визарана"

Новость о том, что Кыргызстан отменяет "визаран", вызвала волну обсуждений среди иностранных граждан, в том числе и в российском коммьюнити. Но сколько россиян сейчас находится в Кыргызстане, неизвестно. Есть лишь данные о числе граждан РФ в КР до сентября 2022 года, но и они разнятся: по информации Министерства цифрового развития, за 9 месяцев 2022 года в Кыргызстан прибыло более 190 тысяч граждан России, а Министерство соцразвития, миграции и труда сообщило ИА "Медиазона", что за 9 месяцев прибыло около 479 тысяч россиян, но затем выехало примерно 445 тысяч.

Константин, специалист по логистике, живет в Бишкеке с октября прошлого года, покинул Россию, поскольку не хотел мириться с происходящими там событиями. По его словам, когда появилась информация об отмене "визарана" в Кыргызстане, реакция у него и многих его знакомых была похожей: "Как обычно сначала все боятся, что происходит, что случилось, потом начинаем вчитываться в эти новые правила и получается, что для россиян, как было все в плане миграционного законодательства, так и остается". Пока что достаточно просто сделать регистрацию по месту пребывания, что позволяет находиться в стране каждые 90 дней, и каждые полгода можно ее продлевать, говорит Константин.

Игорь переехал из России в Кыргызстан Фото: Privat

Менеджер по продажам Игорь, приехавший в Кыргызстан 14 месяцев назад после объявления мобилизации в России, поддерживает принятые в КР изменения. По его словам, здесь речь идет о тех людях, которые пребывают на территории Кыргызстана, нелегально. Он считает, что если человек приехал в новую страну, то должен легализоваться: получить ИНН, открыть счет в банке, пройти всю базовую процедуру релокации. "Есть люди, которые начинают избегать этого, хитрить или нарушать по тем или иным причинам, но я считаю, что правила должны быть", - говорит Игорь. Он отмечает, что сделать регистрацию на год в Кыргызстане можно без проблем, если есть официальный договор аренды квартиры. Игорь подчеркивает, что государству нужно понимать, кто въехал на его территорию, и какую деятельность будет вести.

Немного в другой ситуации IT-специалист Дмитрий, который находится в Кыргызстане с июня этого года. Из-за мобилизации он сначала поехал в Казахстан, но поскольку там в начале этого года отменили "визаран", он приехал в Бишкек. По его словам, регистрацию он не делал, поскольку владелец жилья не согласился его зарегистрировать, делать же регистрацию не по месту пребывания, пока не решил, потому что не знает, "надо это ему или нет".

Кроме того, Дмитрий рассказывает, что, оценивая плюсы и минусы, нашел один неочевидный плюс: он ездил по российскому внутреннему паспорту, где нет никаких отметок, и нигде не регистрировался. "Получается, что я сейчас формально турист. Если я подаю на визу именно туристическую, то мне лучше делать это именно как россиянину из России - туристу, а не как россиянину, который год поработал в Казахстане, потом год поработал в Киргизии", - рассуждает он. Теперь из-за нового положения Дмитрий пока не может точно сказать, останется ли дальше в Кыргызстане, или же ему придется делать регистрацию не по месту пребывания.

В свою очередь, МИД Кыргызстана призывает иностранных граждан заранее планировать свое пребывание на территории страны и, в случае необходимости, оформлять разрешительные документы. Основанием для продления пребывания в Кыргызстане, в том числе, являются регистрация по месту пребывания, виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание. Отмечается, что оформить визу или иные разрешительные документы можно без выезда за пределы Кыргызстана.

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