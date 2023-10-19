Новый дом, новое дело. Как релоканты из РФ живут в Алматы

Массовый приток россиян в Казахстан произошел осенью 2022 года, когда в РФ объявили мобилизацию. В Казахстан въехали несколько сотен тысяч человек. Как складывается их жизнь в этой стране? Репортаж из Алматы.

Алина и Алексей Черниковы - хозяева небольшой кофейни в спальном районе Алматы. Стойка с кофемашиной, два барных стула и стол - вот и все пространство. У входа в небольшой ТЦ, где расположено заведение, прямо рядом с прилавком, заполненным свежеиспеченной самсой, реклама - "Кофе от 250 тенге". В пересчете на российскую валюту это всего 50 рублей.

"Когда я оказался в Алматы, я пошел в ближайшую кофейню и был поражен ценами, ведь они были в два, а порой и в три раза выше, чем я привык видеть в России, тогда я понял, что без кофе не проживу", - начинает рассказ Алексей Черников. По его словам, после этого у него и родилась идея открыть кофейню и продавать кофе по низким ценам, тем более в прошлом у Алексея уже был опыт работы бариста.

Алексей Черников с женой Алиной Фото: Alexander Korolev/DW

"Помогали практически все: соседи, хозяева ТЦ. Кто-то помогал советом, а кто-то вот помог принести стойку", - делится воспоминаниями Алексей. Кофейня открылась в конце августа этого года. На Алексее - больше организационная работа, параллельно он еще подрабатывает в другом месте, а его супруга Алина готовит кофе и снимает видео для странички кофейни в Instagram.

Переезжать было страшно…

Молодая пара Черниковых родом из небольшого городка Глазов в Удмуртии. До 24 февраля 2022 года Алина и Алексей жили и работали в Москве. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину они уволились и вернулись в родной Глазов. Оттуда молодые люди начали планировать свой отъезд - из-за несогласия с войной и гнетущей атмосферы. Выбор Черниковых пал на Казахстан. "В Казахстан мы приехали этой весной на автобусе - пересекли северную границу и оказались в маленьком городке", - вспоминает Алексей.

"Вот тогда у нас и начались проблемы. Мы были без связи, не могли сориентироваться, где находимся. Нас высадили посреди промзоны, оказалось, что это бывшая автобусная остановка, которая не работает со времен пандемии. Людей нет, машин и автобусов не видно. Чудом поймали такси, водитель заломил огромную цену - завысил в 5-6 раз. Да и в целом я был в шоке, так как ожидал увидеть что-то другое, а северные города Казахстана идентичны российской глубинке". Черниковы добрались до Алматы, оттуда Алексей полетел в Тель-Авив, но попасть в Израиль не смог - его депортировали обратно в Казахстан. Так пара и осталась в Алматы - сняла комнату в скромной квартире на окраине города и начала обживаться.

Алексей Черников Фото: Alexander Korolev/DW

"Я не такой человек, который может взять и переехать, - вспоминает свой отъезд из России Алина. - Я люблю тишину, спокойствие, чтобы все шло своим чередом. А вот так взять и переехать, это больше похоже на Алексея. И я до сих пор не верю, как я на это решилась. Сомнения были очень большие, потому что ты едешь в чужую страну, и ты не знаешь, как тебя примут. Ну, и вообще было страшно..."

И все же молодая пара не жалеет о своем выборе. По их словам, возвращаться в Россию в ближайшее время они не планируют. Черниковым нравится Алматы, нравятся люди и возможности для ведения бизнеса.

Ковчег для россиян в Алматы

Петербуржец Александр Третьяков - релокант так называемой "второй волны" эмиграции из России. В Алматы он приехал в начале октября прошлого года, почти сразу после объявления "частичной мобилизации" в России. После отъезда Александру начали приходить повестки, хотя он и не служил. "В период с 13 октября по конец февраля мне пришло тринадцать штук, я не знаю, может быть у них там кнопка залипла, либо они любят мою фамилию, - с улыбкой рассказывает Александр. - В первых шести повестках говорилось о том, чтобы я приехал на медицинское освидетельствование для дальнейшего направления на военные сборы. А в последней уже, в частности, говорилось уже и о подписании контракта".

Александр Третьяков Фото: Alexander Korolev/DW

При этом, по словам Александра, уехать из России он планировал еще до объявления частичной мобилизации. Но именно мобилизация стала решающим фактором. Перебравшись в Казахстан, Александр открыл с друзьями лаунж-бар в центре Алматы. "Война, нагнетание в обществе. Моя политическая позиция и позиция моей жены максимально расходятся с курсом, который избрала власть, поэтому мы и приняли решение уехать, - объясняет молодой человек. - Выбрали Казахстан и не прогадали. Мы встретили здесь огромное количество прекрасных людей, которые помогли с открытием. В итоге наш лаунж-бар стал своего рода ковчегом, убежищем для очень многих релокантов, которые уехали из России".

По словам Александра, к ним приходят россияне не только хорошо провести время, но и за помощью - где и как найти съемное жилье, как оформить документы. Впрочем, бывают в лаунж-баре и жители Алматы.

Открыть лаунж-бар именно в Алматы Александру предложил Михаил Глазырин. Сам он оказался в Казахстане еще с первой волной эмиграции, весной 2022 года. При этом Михаил не видит себя постоянно живущим в Казахстане.

Михаил Глазырин Фото: Alexander Korolev/DW

"Сейчас у нас есть заведение. Его нужно развивать, мы над этим работаем, стараемся, вроде что-то получается. Я не планирую всю жизнь прожить в Казахстане, как не планировал прожить ее в Санкт-Петербурге, переехав туда из родного Екатеринбурга, а там дальше будет видно", - говорит Михаил. Для него лаунж-бар в Алматы - скорее хобби. Параллельно он удаленно работает на западную фирму.

Город Алматы, расположенный на юге Казахстана, стал новым домом не только для семьи Черниковых, а также Александра Третьякова и Михаила Глазырина. В Казахстан после начала российского вторжения в Украину въехали сотни тысяч граждан РФ. Значительная часть из них осталась. Кто-то, как герои репортажа DW, решил основать свой бизнес, кто-то же стал работать в IT-индустрии Казахстана.

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