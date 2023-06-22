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Глава МИД Кыргызстана прокомментировал задержание россиян

Сергей Ромашенко | Кристиан Триппе
22 мин. назад

В Кыргызстане задержали нескольких антивоенных активистов из России. Глава кыргызского МИДа Кулубаев заявил, что ему неизвестно о задержании россиян или о выдаче их властям РФ.

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Камеры наружного видеонаблюдения
Фото: picture-alliance/dpa

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в четверг, 22 июня, заявил, что ему ничего не известно о задержании в Бишкеке целого ряда россиян по запросу властей РФ или об их высылке в Россию.

"Сейчас очень много молодых ребят, которые приезжают здесь работать, русскоязычных. Но то, что там задерживают, передают, я таких фактов не знаю, но если они есть, ну, это внутреннее дело самой России, но кто здесь находится из русскоязычного населения в Бишкеке, они свободно двигаются, они встречаются, работают, здесь особых проблем я не вижу. Нету таких фактов", - сказал он, отвечая на вопрос немецкого журналиста, сопровождающего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе его визита в Кыргызстан.

Система распознавания лиц

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы Кыргызстана задержали четырех иностранных граждан, в том числе трех активистов из России. Это активист "Левого блока" Лев Скорякин, заочно арестованный в России по делу о хулиганстве, бывшая пресс-секретарь движения "За права человека" Алена Крылова, в отношении которой в РФ открыто уголовное дело об участии в "экстремистском" сообществе, и фигурант дела о поджоге военкомата Алексей Рожков, позднее экстрадированный в Россию и помещенный в следственный изолятор в Екатеринбурге.

Задержания были произведены после того, как 2 июня в Кыргызстане была запущена система распознавания лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. В течение десяти суток с помощью камер наружного видеонаблюдения удалось выявить 57 человек, разыскиваемых в государствах СНГ, сообщили в МВД Кыргызстана.

Правозащитники Кыргызстана бьют тревогу. "Депортируют всех, конечно, по запросу РФ - тех, на кого есть уголовные дела и которые находятся в розыске. Те, на кого нет запроса, нормально пребывают, если нет нарушения миграционного законодательства. Некоторые даже и не подозревали, что на них есть уголовные дела и они в розыске. С одной стороны, при нормальном соблюдении обязательств в области прав человека они беженцы, с другой стороны, в рамках договоренностей они преступники", - цитирует издание The Insider правозащитницу Гулшайыр Абдирасулову.

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