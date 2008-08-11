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МИД Кыргызстана
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.
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Контекст
Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ
Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ
Жээнбек Кулубаев ответил на обвинения в том, что Кыргызстан стал перевалочным пунктом для "серого" импорта в Россию.
Политика
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Казакбаев: Мир стоит на грани деления на правых и неправых
Казакбаев: Мир стоит на грани деления на правых и неправых
Руслан Казакбаев выступает за решение военного конфликта между Россией и Украиной политико-дипломатическим путем.
Политика
30.03.2022
30 марта 2022 г.
Киргизия отозвала посла из Беларуси
Киргизия отозвала посла из Беларуси
Бишкек считает недопустимым пребывание в Минске брата экс-президента Киргизии.
24.08.2012
24 августа 2012 г.
Бишкек ждет притока туристов из Европы
Бишкек ждет притока туристов из Европы
Немецкие туроператоры рекомендуют поработать над имиджем.
08.08.2012
8 августа 2012 г.
МИД Киргизии: Основу полицейских сил ОБСЕ в стране составят турки, сербы и россияне
МИД Киргизии: Основу полицейских сил ОБСЕ в стране составят турки, сербы и россияне
Основу полицейского контингента ОБСЕ, направляемого в Киргизию, сформируют представители Турции, Сербии и России. Бюджет всей группы составит почти 4 млн евро. Жители юга республики протестуют против ввода сил ОБСЕ.
13.08.2010
13 августа 2010 г.
Власти Киргизии и Казахстана - о событиях в Южной Осетии
Власти Киргизии и Казахстана - о событиях в Южной Осетии
МИД Киргизии проведет консультации с внешнеполитическими ведомствами государств-участниц СНГ.
Конфликты
11.08.2008
11 августа 2008 г.
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Всего публикаций: 14
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