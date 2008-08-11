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МИД Кыргызстана

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

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Контекст

В центре Бишкека

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Жээнбек Кулубаев ответил на обвинения в том, что Кыргызстан стал перевалочным пунктом для "серого" импорта в Россию.
Политика29 августа 2023 г.
Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев

Казакбаев: Мир стоит на грани деления на правых и неправых

Казакбаев: Мир стоит на грани деления на правых и неправых

Руслан Казакбаев выступает за решение военного конфликта между Россией и Украиной политико-дипломатическим путем.
Политика30 марта 2022 г.
Здание правительства в Бишкеке

Киргизия отозвала посла из Беларуси

Киргизия отозвала посла из Беларуси

Бишкек считает недопустимым пребывание в Минске брата экс-президента Киргизии.
24 августа 2012 г.
Буранинское городище неподалеку от Бишкека

Бишкек ждет притока туристов из Европы

Бишкек ждет притока туристов из Европы

Немецкие туроператоры рекомендуют поработать над имиджем.
8 августа 2012 г.
Лагерь беженцев в Киргизии

МИД Киргизии: Основу полицейских сил ОБСЕ в стране составят турки, сербы и россияне

МИД Киргизии: Основу полицейских сил ОБСЕ в стране составят турки, сербы и россияне

Основу полицейского контингента ОБСЕ, направляемого в Киргизию, сформируют представители Турции, Сербии и России. Бюджет всей группы составит почти 4 млн евро. Жители юга республики протестуют против ввода сил ОБСЕ.
13 августа 2010 г.

Власти Киргизии и Казахстана - о событиях в Южной Осетии

Власти Киргизии и Казахстана - о событиях в Южной Осетии

МИД Киргизии проведет консультации с внешнеполитическими ведомствами государств-участниц СНГ.
Конфликты11 августа 2008 г.
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