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Россия передала Кыргызстану данные на 85 000 лиц в розыске

Павел Мыльников
39 мин. назад

В Кыргызстане запущена система распознавания лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. Выявлены уже 57 разыскиваемых, задержаны несколько человек, в том числе с гражданством РФ.

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Камеры наружного видеонаблюдения
Камеры наружного видеонаблюдения (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

Российские правоохранительные органы передали властям Кыргызстана информацию по более чем 85 тысячам лиц, находящихся в межгосударственном розыске. Об этом министерство внутренних дел Кыргызстана сообщает во вторник, 13 июня.

В центральноазиатской республике 2 июня была запущена система распознавания лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ, указали в МВД. В течение 10 суток с помощью камер наружного видеонаблюдения удалось выявить 57 человек, разыскиваемых в государствах СНГ, добавили в ведомстве. Их доставили в отделения милиции и поставили на учет.

По данным кыргызского МВД, были задержаны четыре человека с гражданством иностранных государств, в том числе России. Ведомство не назвало точное число задержанных россиян и их имена. С начала июня в республике были задержаны как минимум три гражданина РФ - активист "Левого блока" Лев Скорякин, заочно арестованный в России по делу о хулиганстве, бывшая пресс-секретарь движения "За права человека" Алена Крылова, в отношении которой в РФ открыто уголовное дело об участии в "экстремистском" сообществе, а также фигурант дела о поджоге военкомата Алексей Рожков, позднее экстрадированный в Россию и помещенный в следственный изолятор в Екатеринбурге.

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