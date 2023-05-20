Бежавший из России мобилизованный ищет убежище в Казахстане

Игорь Санджиев, мобилизованный в российскую армию, дважды бежал из РФ. Беларусь его выслала назад, а сейчас решение о депортации приняли и в Казахстане. DW - об истории Санждиева.

Депортировать на родину - такое решение 3 мая вынес Бокейординский райсуд Казахстана в отношении мобилизованного в российскую армию Игоря Санджиева, который дважды бежал из своей части. Санджиев, калмык по национальности, вместе с правозащитниками подал апелляцию на этот вердикт, которая ждет рассмотрения.

Казахстан - вторая страна, высылающая его назад в РФ, где беглеца, судя по всему, ждет либо наказание за дезертирство, либо отправка в зону боевых действий в Украине. DW расспросила Санджиева о его удивительной истории побегов, а также выяснила у правозащитников, есть ли у скрывающихся в Казахстан от мобилизации россиян шанс там остаться.

Санждиев и до мобилизации "не был за войну"

23 сентября 2022 года 46-летнему строителю из Элисты Игорю Санджиеву позвонили из военкомата и попросили явиться на "сверку данных". По словам Игоря, в военкомате он увидел многих знакомых, которые, как и он, ждали слов военкома: "Зашел майор и объявил, что у нас 15 минут на сборы. Сказал, что вечером мы отправляемся защищать своих родных и близких".

Мобилизованные в ВС россияне, октябрь 2022 года Фото: Kirill Braga/SNA/IMAGO

Санджиев успел передать ключ от дома товарищу, после чего, как и еще полсотни мобилизованных, на автобусе был доставлен в военный лагерь у Волгограда, где ему предстояло провести ближайшие месяцы. Поведение мобилизованных, по его словам, не было образцовым: "Как выдали деньги, начались пьянство, драки. После нас перевели в полевой лагерь, который состоял из нескольких домиков барачного типа. Там не было даже элементарных удобств. Все делали за свой счет - канализацию, подачу воды, двери, вплоть до лампочек".

Санджиев признается, что и до мобилизации "не был за войну", а увидев, что происходит в лагере и поговорив с участвовавшими в боях, решил обратиться к командиру с просьбой вернуть его домой. Большинство мобилизованных, вспоминает он, не проявляли особого недовольства, им нужно было заработать: "Семья, дети, кредиты, ипотека. Я был не обременен этим, и у меня перед глазами стояла реальная картина того, что там творится. Я решил, что не могу причинять вреда. Это не в моих пацифистских принципах". После разговора с начальством Игорю, как он утверждает, начали грозить уголовными сроками и называть трусом, тогда-то он и решил сбежать.

Игорь Санджиев в бегах

Свой побег Санджиев называет хорошо подготовленным. 15 ноября через дыру в заборе мобилизованный выбрался за пределы лагеря и на попутках добрался до Волгограда. Несколько месяцев потом прятался в Москве и Санкт-Петербурге. А в январе все же решился покинуть страну и уехал в Беларусь. Там подал в консульства нескольких стран ЕС прошение о предоставлении политического убежища, но сотрудники КГБ Беларуси, по словам Санджиева, его задержали и потребовали признаться в подрывной деятельности и организации нелегальной миграции. Беглого строителя судили за сопротивление сотрудникам милиции при задержании и в итоге депортировали в Россию.

"Когда я прилетел 17 марта в Шереметьево, ко мне подошли сотрудники полиции и сказали, что я нахожусь в розыске. Меня искали не военные, а УВД по городу Элиста по делу о побоях. Однако это дело было закрыто еще в августе 2022 года", - продолжает Санджиев. Его привезли в Элисту, забрали телефон и документы и передали военной полиции, которая вернула беглеца в воинскую часть. Полугодовое отсутствие в части, по словам Санджиева, сошло ему с рук.

В лагере он узнал, что его подразделение расформировано, а часть мобилизованных вместе с ним бойцов были направлены в зону боевых действий и погибли там: "Я понял, что буду пушечным мясом в этой бессмысленной так называемой спецоперации". Тогда Санджиев решился на второй побег. Отпросившись отправить вещи домой, он сел в такси и к вечеру добрался до границы с Казахстаном, которую в нелегально пересек без документов и телефона. Утром 26 марта беглец был в Уральске.

Условный срок и депортация

Там местные правозащитники помогли Санджиеву разместиться в центре для бездомных, где он живет и сейчас. В Казахстане Игорь Санджиев попытался получить статус беженца, но суд отклонил его ходатайство, постановив депортировать мобилизованного в РФ. "Случай не соответствует критериям определения статуса беженца", - отмечается в постановлении суда. Кроме того, за незаконное пересечение границы Санджиеву дали 6 месяцев колонии условно. Его защита подала апелляцию в областной суд.

На границе Казахстана и России Фото: DW

"Еще ни одному бежавшему от мобилизации гражданину России не дали в Казахстане статуса беженца. Пока здесь дела таких лиц либо рассматриваются, либо затягиваются. Поэтому, я думаю, ни один юрист вам не скажет, что у Санджиева есть какой-то большой шанс", - оценивает ситуацию замдиректора Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживаго.

На родине Игорь Санджиев, явно не поддерживающий политику российских властей в отношении Украины, может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям УК о "дискредитации армии" и самовольном оставлении места службы.

20 россиян ожидают рассмотрения их ходатайств в Казахстане

Дело Санджиева - не первый громкий случай, связанный с беглыми российскими военными в Казахстане. В прошлом году там скрывался майор Федеральной службы охраны (ФСО) Михаил Жилин. Его просьба о предоставлении политического убежища также была отклонена, в декабре 2022 года Жилина выслали в Россию. 24 марта суд в Барнауле признал его виновным в дезертирстве во время мобилизации и незаконном пересечении границы, приговорив к 6,5 годам колонии.

В России Игорь Санджиев может быть осужден за "дискредитацию армии" и дизертирство Фото: Ritzau Scanpix/imago images

По данным Дживаго, более 20 россиян ожидают рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане: "У этих людей нет незаконного перехода границы. Они абсолютно законно находятся в Казахстане, но кто-то объявлен розыск (в РФ. - Ред.), на кого-то наложено ограничение на выезд. Они пытаются какими-то другими путями найти возможности, чтобы выехать в третьи страны".

На свое будущее Игорь Санджиев смотрит без оптимизма: "Отправить на фронт - это как альтернатива, чтобы не было никакого суда и следствия. В современной России полгода там - это как прощение всех прошлых проступков". При этом, рассуждая о выборе между армией и тюрьмой, Игорь грустно шутит, что выбирать надо меньшее из зол: "На фронт я не собираюсь".

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