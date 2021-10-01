Face Pay в метро Москвы: тотальная слежка или удобный сервис?

Для москвича Владимира Белякова стало обычным делом подходить к турникету, замирать на секунду и идти дальше. Молодой человек тестирует для московского метрополитена систему Face Pay, в переводе с английского - "оплату лицом". "Мне не нужно ничего доставать. Обычно, когда оплачиваешь проход с помощью телефона, нужно достать его, снять защитную маску, найти нужную банковскую карту, а если у тебя "Тройка" (проездная карта. - Ред.), то нужно искать ее в рюкзаке или в карманах, - отмечает Владимир. - А тут доставать ничего не нужно, даже маску опускать не надо! Подошел, посмотрел в камеру, прошел - и всё".

Face Pay - удобный сервис?

Таких добровольцев, как Владимир, - 15 тысяч. Помимо них новую систему тестируют еще 65 тысяч сотрудников метрополитена. Внедрение технологии распознавания лиц в московской подземке городской департамент транспорта объясняет стремлением ускорить процессы. Там ожидают, что Face Pay позволит пассажирам пользоваться метро быстрее и без очередей. "Важно отметить, что Face Pay - это один из возможных способов оплаты проезда, - говорит Анна Лапушкина, заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы. - Все остальные способы тоже останутся. Если человеку удобно покупать билет или пополнять "Тройку" в кассе, он сможет продолжать оплачивать таким образом. Оплата проезда с помощью телефона тоже останется".

Владимир Беляков

Московские власти подключили к Face Pay 241 станцию на 14 линях метро. Планируется перенести этот сервис и на наземный транспорт. По данным властей, Москва станет в мире первым мегаполисом, где система распознавания лиц используется в таком масштабе. Впрочем, похожие технологии ранее внедряли в других странах. Технология Face Pay, например, действует в общественном транспорте в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Сообщается, что системы распознавания лиц тестируют и в других китайских городах.

Опасность "слива" базы данных

По словам Владимира Белякова, чтобы начать использовать Face Pay, ему нужно было предоставить номер мобильного телефона, данные банковской карты и фотографию, другими словами, добровольно поделиться с властями своими биометрическими данными. Обычно самые распространенные типы биометрии - отпечатки пальцев, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони.

Безопасность личных данных во время использования Face Pay продолжает вызывать немало вопросов у правозащитников. В московском дептрансе уверяют, что персональные данные в третьи руки не попадут. "Они хранятся у нас в защищенной системе, а платежные данные хранятся на стороне банков, поэтому они находятся в полной безопасности", - заверилаАнна Лапушкина из московского департамента транспорта.

Известная правозащитница и активистка Алена Попова в это не верит. Она считает, что защиты от утечек персональных данных не существует. "Личные данные утекают из Сбербанка, они утекают из "Альфа-банка", утекают постоянно из государственных баз. Мы все помним, что произошло, когда утекла база данных людей больных ВИЧ, когда началась травля", - сетует правозащитница.

Специального регулирования в этой области в России нет, обращают внимание юристы. "Наше законодательство существенно отстает от технологий, которые, как мы видим, расцветают буйными красками, - говорит ведущий юрист общественного проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. - Есть лишь одна статья в Законе о персональных данных, которая гласит: любые биометрические данные обрабатываются с согласия человека, кроме случаев, установленных законом. И есть достаточно широкий перечень, когда согласие не требуется. И всё! Больше никаких гарантий и правовых положений, которые бы защищали человека, в российском законодательстве нет".

Камера системы Face Pay

Тотальный контроль в стиле Оруэлла

В Москве система распознавания лиц действует уже больше трех лет. По официальным данным, там установлены более 200 тысяч камер видеонаблюдения. И введение Face Pay в метро правозащитники называют очередным элементом создания оруэлловской системы тотального контроля, в том числе над оппозицией.

"Все опасности - в цитатах Сергея Собянина, который сказал: "Прикладывайте личико - и мы вас узнаем". Опасность в том, что когда они говорят, что 220 тысяч камер с распознаванием лиц установлены во имя нашей безопасности, то на самом деле это означает коллекционирование базы данных, - рассказывает Алена Попова. - Из этой базы данных, как сказал Собянин, будет понятно, с кем и как долго вы общаетесь, будет идентифицирован ваш круг общения. А это безусловно используется в основном в политических целях, против политически несогласных".

Так, например, прошлой зимой, когда проходили протесты в поддержку Алексея Навального, некоторых людей задерживали не во время акций, а уже после них. Сообщалось, что власти находили участников протестов с помощью камер видеонаблюдения, установленных на московских улицах.

Тем временем Владимир Беляков, который тестирует Face Pay в метро, планирует и дальше пользоваться этим сервисом. На предупреждения правозащитников о том, что эта технология ведет к тотальном контролю, он внимания не обращает: "Я думаю, камеры и без того везде. Ничего такого нет в этом. Меня это не пугает".

Систему распознавания лиц Face Pay начнут применять в московском метро с 15 октября.

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