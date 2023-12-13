Кыргызские торговцы пока отбились от кассовых аппаратов

После серии митингов протеста занятым в сфере торговли в Кыргызстане разрешили до июля 2024 года работать на основе патента. Чем их не устраивает введение кассовых аппаратов - у DW.

В Кыргызстане занятым в сфере торговли власти разрешили работать на основе патента на этот вид деятельности до июля 2024 года. Это решение было принято после волны протестов торговцев на крупных рынков в нескольких городах, а также встречи 5 декабря президента Садыра Жапарова с митингующими с вещевого рынка "Дордой" - крупнейшего в Центральной Азии.

Ранее власти, ссылаясь на борьбу с теневой экономикой и коррупцией, планировали с 1 января следующего года отменить патенты на осуществление торговой деятельности и ввести контрольно-кассовые машины (ККМ). Тем самым работники торговли должны были бы перейти на другой режим налогообложения. Чем он их не устраивает и как им удалось пока переубедить власти?

Почему торговцы против отмены патентов и чем их не устраивает ККМ?

Вероника, которая работает в сфере торговли уже 20 лет, приводит в беседе с DW свои аргументы: "Это совсем другая система. Чтобы в ней разобраться, нужно время, и нам придется нанимать бухгалтера. А так мы сами по патенту работаем, нам так проще и легче. Плюс с ККМ надо будет открывать статус ИП (индивидуального предпринимателя. - Ред.), это будет намного сложнее". При этом Вероника заверяет, что те, кто занимается розничной торговлей, не скрывают свои доходы: "Мы не крутим большими суммами. У нас то, что мы заработали, то и вкладывается в товар. Где мы там можем что-то украсть или забрать у государства?".

В свою очередь, торговец Талгат замечает, что наряду с ККМ его беспокоит и связанный с этим вопрос штрафов, ведь на рынке торговля идет по-разному: "У них же (у налоговиков. - Ред.) есть свой ежемесячный примерный план. Допустим, торговли не было неделю. Они приходят и спрашивают: "Как вы не наторговали за эту неделю? Значит, левачите или что-то в этом роде". Потом штрафы пойдут".

Наталья в торговле более 10 лет, говорит, что согласится на установку ККМ, если будут выделены средства на их приобретение. По ее словам, за эту процедуру, а также за регистрацию в качестве ИП в среднем нужно заплатить 20 тыс сомов (около 224 евро).

"Я спросила, почему вы нам (деньги на это. - Ред.) не предоставляете. Они (представители властей. - Ред.) говорят, что возьмите ККМ в рассрочку. Мы товар берем в кредит, теперь еще и этот аппарат. Если они нам предоставят аппараты, то для нас не проблема пробивать чеки", - говорит Наталья. И добавляет, что на некоторые вопросы в связи планируемыми нововведениями сотрудники налоговой инспекции не смогли сами ответить. Например, как действовать при возврате товара, когда отчет о его продаже уже сдан.

Изат в торговле около 20 лет. Считает, что будет лучше, если просто повысят стоимость патента: "Раньше мы, например, 3500 сомов платили, пусть сейчас до 10-15 тысяч поднимут". По его мнению, несмотря на то, что патентная система сохранится до июля, этого времени недостаточно, чтобы обучить всех продавцов - только на "Дордое" заняты 50-60 тысяч человек: "И каждому надо ходить на компьютерные курсы. 50 процентов тех, кто торгует, не умеют пользоваться компьютером. Лучше патент оставить".

Эксперт: Надо хотя бы на год ввести мораторий на штрафы

Экономист Азамат Акенеев подмечает, что власти страны уже не первый раз хотят ввести другой режим налогообложения. И всегда торговцам удавалось отодвинуть его введение посредством митингов. Но раньше вопрос откладывался на неопределенный срок, сейчас - примерно на полгода.

Эксперт предполагает, что в июле 2024 года также возможны митинги: "Честно говоря, и сами торговцы до сих пор думают: "Уже 20 лет торгую, 10 раз уже собирались ввести и так и не ввели". Естественно, когда в 11 раз говорят, человек думает, что и в этот раз как-нибудь отобьемся: обратно выйдем все на митинг, и вопрос вновь отложат в долгий ящик". При этом сам экономист считает, что, возможно, "откладывать не надо, надо начинать". И в итоге и торговцы, и налоговики будут вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Азамат Акенеев Фото: Privat

Однако, по мнению Акенеева, со стороны государства нужен взвешенный подход - хотя бы один год имеет смысл ввести мораторий на штрафы. Экономист подчеркивает, что налоговая служба должна выполнять в первую очередь сервисную функцию, а не карательную: "Налоговая будет консультировать, предупреждать, но не штрафовать. Думаю, что вот в это время торговцы могли бы всему научиться".

По оценке Акенеева, для торговцев многое кардинально меняется: за годы работы по патенту они привыкли не коммуницировать с налоговой службой, а при переходе на новый режим столкнутся со всей государственной налоговой машиной. И этого многие не хотят - даже учитывая то, что ставка налогов будет нулевой, если годовой торговый оборот не превышает 15 млн сомов (около 156 тыс евро). Данный показатель оборота был повышен с 8 млн до 15 млн после встречи торговцев с президентом Жапаровым.

"Те, кто скрывал свои доходы, вынуждены будут платить налоги"

Со своей стороны, политолог, бывший руководитель аппарата Национального агентства по предупреждению коррупции Бакыт Бакетаев указывает, что теневая экономика в Кыргызстане сложилась из-за того, что в парламенте достаточно много представителей бизнеса, которые "приняли законы, удобные для них самих". Бекетаев убежден, что на сегодняшний день учет деятельности каждого бизнесмена невозможен без применения ККМ.

Бакыт Бакетаев Фото: Privat

Он полагает, что за организацией митингов стоят крупные оптовые торговцы, а также владельцы рынков. И напоминает, что в начале любой реформы перестраиваться тяжело: "Некоторые думают, что всю жизнь так будет, как сейчас". Но Бакетаев уверен, что с развитием технологий внедрение ККМ неизбежно, а те, кто скрывал свои доходы, вынуждены будут платить налоги.

Между тем глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что "если владельцы рынков в Кыргызстане не создадут условий для торговцев и не снизят арендную плату, (у властей. - Ред.) хватит политической воли для передачи рынков государству".

В свою очередь, владельцы ряда рынков на прошлой неделе объявили о снижении арендной платы. Однако, по словам торговцев, это снижение касается больше не аренды, а земельного налога. Пока же наблюдатели гадают, хватит ли у властей времени до июля 2024-го для того, чтобы не только улучшить условия работы на рынках, но и переубедить торговцев перейти на другой режим налогообложения.

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