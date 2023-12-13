Кыргызские торговцы пока отбились от кассовых аппаратов
В Кыргызстане занятым в сфере торговли власти разрешили работать на основе патента на этот вид деятельности до июля 2024 года. Это решение было принято после волны протестов торговцев на крупных рынков в нескольких городах, а также встречи 5 декабря президента Садыра Жапарова с митингующими с вещевого рынка "Дордой" - крупнейшего в Центральной Азии.
Ранее власти, ссылаясь на борьбу с теневой экономикой и коррупцией, планировали с 1 января следующего года отменить патенты на осуществление торговой деятельности и ввести контрольно-кассовые машины (ККМ). Тем самым работники торговли должны были бы перейти на другой режим налогообложения. Чем он их не устраивает и как им удалось пока переубедить власти?
Почему торговцы против отмены патентов и чем их не устраивает ККМ?
Вероника, которая работает в сфере торговли уже 20 лет, приводит в беседе с DW свои аргументы: "Это совсем другая система. Чтобы в ней разобраться, нужно время, и нам придется нанимать бухгалтера. А так мы сами по патенту работаем, нам так проще и легче. Плюс с ККМ надо будет открывать статус ИП (индивидуального предпринимателя. - Ред.), это будет намного сложнее". При этом Вероника заверяет, что те, кто занимается розничной торговлей, не скрывают свои доходы: "Мы не крутим большими суммами. У нас то, что мы заработали, то и вкладывается в товар. Где мы там можем что-то украсть или забрать у государства?".
В свою очередь, торговец Талгат замечает, что наряду с ККМ его беспокоит и связанный с этим вопрос штрафов, ведь на рынке торговля идет по-разному: "У них же (у налоговиков. - Ред.) есть свой ежемесячный примерный план. Допустим, торговли не было неделю. Они приходят и спрашивают: "Как вы не наторговали за эту неделю? Значит, левачите или что-то в этом роде". Потом штрафы пойдут".
Наталья в торговле более 10 лет, говорит, что согласится на установку ККМ, если будут выделены средства на их приобретение. По ее словам, за эту процедуру, а также за регистрацию в качестве ИП в среднем нужно заплатить 20 тыс сомов (около 224 евро).
"Я спросила, почему вы нам (деньги на это. - Ред.) не предоставляете. Они (представители властей. - Ред.) говорят, что возьмите ККМ в рассрочку. Мы товар берем в кредит, теперь еще и этот аппарат. Если они нам предоставят аппараты, то для нас не проблема пробивать чеки", - говорит Наталья. И добавляет, что на некоторые вопросы в связи планируемыми нововведениями сотрудники налоговой инспекции не смогли сами ответить. Например, как действовать при возврате товара, когда отчет о его продаже уже сдан.
Изат в торговле около 20 лет. Считает, что будет лучше, если просто повысят стоимость патента: "Раньше мы, например, 3500 сомов платили, пусть сейчас до 10-15 тысяч поднимут". По его мнению, несмотря на то, что патентная система сохранится до июля, этого времени недостаточно, чтобы обучить всех продавцов - только на "Дордое" заняты 50-60 тысяч человек: "И каждому надо ходить на компьютерные курсы. 50 процентов тех, кто торгует, не умеют пользоваться компьютером. Лучше патент оставить".
Эксперт: Надо хотя бы на год ввести мораторий на штрафы
Экономист Азамат Акенеев подмечает, что власти страны уже не первый раз хотят ввести другой режим налогообложения. И всегда торговцам удавалось отодвинуть его введение посредством митингов. Но раньше вопрос откладывался на неопределенный срок, сейчас - примерно на полгода.
Эксперт предполагает, что в июле 2024 года также возможны митинги: "Честно говоря, и сами торговцы до сих пор думают: "Уже 20 лет торгую, 10 раз уже собирались ввести и так и не ввели". Естественно, когда в 11 раз говорят, человек думает, что и в этот раз как-нибудь отобьемся: обратно выйдем все на митинг, и вопрос вновь отложат в долгий ящик". При этом сам экономист считает, что, возможно, "откладывать не надо, надо начинать". И в итоге и торговцы, и налоговики будут вынуждены адаптироваться к новым условиям.
Однако, по мнению Акенеева, со стороны государства нужен взвешенный подход - хотя бы один год имеет смысл ввести мораторий на штрафы. Экономист подчеркивает, что налоговая служба должна выполнять в первую очередь сервисную функцию, а не карательную: "Налоговая будет консультировать, предупреждать, но не штрафовать. Думаю, что вот в это время торговцы могли бы всему научиться".
По оценке Акенеева, для торговцев многое кардинально меняется: за годы работы по патенту они привыкли не коммуницировать с налоговой службой, а при переходе на новый режим столкнутся со всей государственной налоговой машиной. И этого многие не хотят - даже учитывая то, что ставка налогов будет нулевой, если годовой торговый оборот не превышает 15 млн сомов (около 156 тыс евро). Данный показатель оборота был повышен с 8 млн до 15 млн после встречи торговцев с президентом Жапаровым.
"Те, кто скрывал свои доходы, вынуждены будут платить налоги"
Со своей стороны, политолог, бывший руководитель аппарата Национального агентства по предупреждению коррупции Бакыт Бакетаев указывает, что теневая экономика в Кыргызстане сложилась из-за того, что в парламенте достаточно много представителей бизнеса, которые "приняли законы, удобные для них самих". Бекетаев убежден, что на сегодняшний день учет деятельности каждого бизнесмена невозможен без применения ККМ.
Он полагает, что за организацией митингов стоят крупные оптовые торговцы, а также владельцы рынков. И напоминает, что в начале любой реформы перестраиваться тяжело: "Некоторые думают, что всю жизнь так будет, как сейчас". Но Бакетаев уверен, что с развитием технологий внедрение ККМ неизбежно, а те, кто скрывал свои доходы, вынуждены будут платить налоги.
Между тем глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что "если владельцы рынков в Кыргызстане не создадут условий для торговцев и не снизят арендную плату, (у властей. - Ред.) хватит политической воли для передачи рынков государству".
В свою очередь, владельцы ряда рынков на прошлой неделе объявили о снижении арендной платы. Однако, по словам торговцев, это снижение касается больше не аренды, а земельного налога. Пока же наблюдатели гадают, хватит ли у властей времени до июля 2024-го для того, чтобы не только улучшить условия работы на рынках, но и переубедить торговцев перейти на другой режим налогообложения.
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