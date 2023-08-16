Как страны Центральной Азии защищают права их гастарбайтеров

Правозащитники и эксперты указывают, что в России продолжают нарушаться права трудовых мигрантов из Центральной Азии. Как власти этих стран пытаются защитить своих сограждан - у DW.

Согласно отчету Международного центра по миграционной политике и развитию (МЦМПР), ежегодно в Россию прибывает около 3,5-4 млн трудовых мигрантов из стран Центральной Азии - в основном из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. По данным исследования, основная причина этого - высокий уровень безработицы среди молодежи в указанных государствах, внутрирегиональные конфликты, а также негативные последствия изменения климата.

Особенно зависимы от трудовых мигрантов, занятых в РФ, Таджикистан и Кыргызстан, где на денежные переводы таких гастарбайтеров приходится соответственно 32,1% и 31,3% объема ВВП. Переводы там обеспечивают финансовую устойчивость многих семей и способствуют снижению уровня бедности.

С какими проблемами сталкиваются в РФ гастарбайтеры из Центральной Азии

По данным Международной организации труда (МОТ), трудовые мигранты из Центральной Азии в РФ в большинстве случаев заняты в неформальном секторе - иными словами, работают нелегально. Это делает их уязвимыми из-за отсутствия юридической защиты, а также информации об их правах. В итоге гастарбайтеры особенно подвержены риску эксплуатации и нарушения их прав, которые могут происходить со стороны работодателей, посредников и представителей властей.

По данным МОТ, трудовые мигранты из Центральной Азии в большинстве случаев в РФ работают нелегально Фото: picture-alliance/dpa/H. Wagner

За последние годы значительное число трудовых мигрантов столкнулись с проблемой нарушения условий оплаты труда, включая случаи отказа в ней или ее задержки. В начале 2023 года в представительство в России Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана поступили 245 обращений, связанных с тем, что, как утверждают их авторы, российские работодатели не выплачивают зарплату трудовым мигрантам из Кыргызстана.

Кроме того, около 200 трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в РФ, обратились с просьбой о взыскании денег, заработанных ими за последние два года, у турецкой строительной компании, которая объявила о своем банкротстве. Таджикские мигранты также столкнулись с проблемами получения зарплаты: российские строительные компании направили их на работы по восстановлению разрушенного Мариуполя. Однако гастарбайтеры жалуются, что им выдают лишь половину обещанной зарплаты, а также делают это с задержками.

Задержания людей без учета их иммиграционного статуса

Кроме того, по словам наблюдателей, российская полиция регулярно проводит рейды, в ходе которых задерживают нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии. Однако в настоящее время, как указывают правозащитники, фиксируется практика задержания людей без учета их иммиграционного статуса и последующего предложения им заключить контракт с Вооруженными силами РФ, для чего используется упрощенная процедура получения российского гражданства.

Дилрабо Самадова, правозащитница и руководительница Общественной организации "Офис гражданских свобод" из Таджикистана, отмечает, что, по ее данным, у задержанных в ходе одного из недавних рейдов граждан Таджикистана все документы - патент на работу и регистрация с неистекшими сроками действия - были в порядке.

Задержание в Москве нелегальных мигрантов российской полицией (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti

По словам правозащитницы, власти Таджикистана применяют разнообразные дипломатические методы, включая консультации через действующие горячие линии, чтобы отстоять права своих граждан, работающих в России. При этом Самадова признает, что эти методы не всегда оказываются эффективными, поскольку "поступают жалобы о том, что на звонки в таджикских консульствах в РФ не отвечают, а также имеются жалобы на то, что представители консульств не являются на места задержаний граждан".

"Недавно женщина звонила и рассказала, что множество людей задерживают. Мужчин призывного возраста отвезли в другом направлении, а женщин готовят к депортации", - делится правозащитница. По информации Самадовой, эти люди проживали в области, где отсутствует официальное представительство Таджикистана: "Они звонили вечером, а потом рано утром, возможно, в нерабочее время посольства. Вот почему на их звонки тоже не ответили". Самодова уверена, что, учитывая ситуацию, необходимо усилить работу посольства в РФ.

Как власти стран Центральной Азии защищают права их трудовых мигрантов

Власти стран Центральной Азии, из которых в РФ приезжает большинство гастарбайтеров, и сами намерены активнее защищать их права. 11 августа министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана объявило о направлении инспекционных групп в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу с целью проверки условий жизни и работы трудовых мигрантов.

В конце мая в МИД Таджикистана прошла встреча его сотрудников с послом РФ в Душанбе Семеном Григорьевым. Таджикская сторона выразила обеспокоенность из-за большого числа задержаний граждан Таджикистана на территории России.

По информации, опубликованной на портале 24.kg, Бишкек увеличивает свое дипломатическое присутствие в России. Об этом сообщил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в ходе круглого стола "Миграция и преступность: взаимосвязь между причинами и условиями". Министр подчеркнул, что в планах - открытие двух новых генконсульств и семи консульских канцелярий. Основная цель этого - усиление защиты прав кыргызстанцев на территории РФ.

Аналогичным путем идут и в Ташкенте. По данным МИД Узбекистана, в последнее время было открыто несколько новых узбекистанских консульских учреждений в России для оказания юридической помощи трудовым мигрантам за границей.

Дополнительные консульские учреждения расположены в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге. Кроме того, в МИД отмечают, что в Узбекистане действуют различные агентства по внешней трудовой миграции, которые организуют трудоустройство узбекистанцев за рубежом, обучая их русскому языку и некоторым профессиям.

Объединения диаспор помогают трудовым мигрантам

Эксперты, в свою очередь, добавляют, что в России действительно существуют многочисленные консульские центры центральноазиатских стран. Однако их действия порой оказываются недостаточными для обеспечения должной защиты прав центральноазиатских гастарбайтеров.

В то же время аналитики констатируют, что с момента начала пандемии COVID-19 в РФ появились национальные объединения диаспор трудовых мигрантов из Центральной Азии, включая граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Такие организации стали активно предоставлять помощь своим соотечественникам, оказавшимся в трудных ситуациях.

Рафаэль Саттаров Фото: privat

Политолог из Узбекистана, эксперт аналитического проекта Eurasia Foundation Young Professionals Network Рафаэль Саттаров указывает, что представители среднего и мелкого узбекского бизнеса в РФ объединялись и оказывали точечную помощь соотечественникам, в ней нуждающихся. Однако в последнее время по отношению к ним усилилось давление: "Власти не поддерживают контакты с ними, они функционируют независимо. И возникают случаи депортации некоторых из этих неофициальных лидеров, их активность не поощряется ни российскими властями, ни правительством Узбекистана".

Игорь Шестаков, член Совета по вопросам миграции при спикере парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызстана, со своей стороны, отмечает: "Может быть, стоит более активно использовать потенциал диаспор, которые, я думаю, откликнутся. При соответствующей поддержке властей республики они, возможно, могли бы эффективно работать на территории России". По мнению Шестакова, официальным властям пора уже начать расширять сотрудничество и, возможно, разработать политику тесного взаимодействия с диаспорами и другими правозащитными организациями.

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