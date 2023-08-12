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Таджикистан проверит условия жизни мигрантов в РФ

Александра Иванова
29 мин. назад

Минтруда Таджикистана направило в Москву и другие города пять делегаций с целью изучить положение таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации.

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Флаг Таджикистана
Фото: Valerio Rosati/Zoonar/IMAGO

Правительство Таджикистана направило в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу "рабочие группы" с целью изучить положение таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации и провести разъяснительную работу среди них. Об этом сообщило министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Facebook в пятницу, 11 августа.

В конце мая МИД Таджикистана провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в стране Семеном Григорьевым, в ходе которой выразил ему обеспокоенность таджикской стороны в связи с "поступающей информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Республики Таджикистан на территории Российской Федерации".

Важной темой беседы стал инцидент, произошедший в Хабаровском крае 19 мая. Как отмечает МИД Таджикистана, свыше ста таджикских студентов ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", проживающие в общежитии №3 ВУЗа, в этот день "были подвергнуты допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов".

Как передала тогда пресс-служба МИД Таджикистана, в беседе с послом РФ Григорьевым 24 мая "было подчеркнуто, что подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования".

Граждане Таджикистана в России

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на МВД РФ, в 2022 году число граждан Таджикистана, получивших российские паспорта, выросло на 60%. По статистике ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию въехало 516 тысяч граждан Таджикистана, во втором - 548 тысяч, указывает издание.

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Сообщение Минтруда Таджикистана оботправке в Россию рабочих групп

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