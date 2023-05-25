В МИД Таджикистана обсудили с послом РФ избиения таджиков

На фоне сообщений об избиении таджикских студентов сотрудниками правоохранительных органов в Хабаровском крае Душанбе заявил, что считает это "не соответствующим духу таджикско-российского стратегического партнерства".

МИД Таджикистана провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в стране Семеном Григорьевым, в ходе которой выразил ему обеспокоенность таджикской стороны в связи с "поступающей информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Республики Таджикистан на территории Российской Федерации". Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана вечером в среду, 24 мая.

"Была отмечена необходимость совместного реагирования на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции", - указали в таджикском внешнеполитическом ведомстве.

Конфликт таджикских студентов с силовиками в Хабаровском крае

Важной темой беседы стал инцидент, произошедший в Хабаровском крае 19 мая. Как отмечает МИД Таджикистана, свыше ста таджикских студентов ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", проживающие в общежитии №3 ВУЗа, в этот день "были подвергнуты допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов".

По информации онлайн-издания "Сибирь.Реалии" , ректор университета Эдуард Дмитриев косвенно подтвердил конфликт студентов с сотрудниками правоохранительных органов, однако опроверг факт избиения таджиков силовиками. По словам Дмитриева, в вузе проходила проверка миграционной службы.

Как передает пресс-служба МИД Таджикистана, в беседе с послом РФ Григорьевым 24 мая "было подчеркнуто, что подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования".

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