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МИД Таджикистана
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан.
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Контекст
Таджикистан направил РФ ноту из-за заявления Лаврова
Таджикистан направил РФ ноту из-за заявления Лаврова
Глава МИД РФ призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. Таджикистан против участия третьих сторон в двусторонних отношениях.
Политика
29.05.2020
29 мая 2020 г.
Всего публикаций: 7
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