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МИД Таджикистана

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан.

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Контекст

Душанбе

Таджикистан направил РФ ноту из-за заявления Лаврова

Таджикистан направил РФ ноту из-за заявления Лаврова

Глава МИД РФ призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. Таджикистан против участия третьих сторон в двусторонних отношениях.
Политика29 мая 2020 г.
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