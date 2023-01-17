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Пункт контроля на границе России и КазахстанаФото: DW
ПолитикаКазахстан

Казахстан ужесточил правила пребывания в стране без визы

Сергей Гуща
56 мин. назад

Россияне смогут пробыть в Казахстане без визы 90 дней в рамках 180-дневного периода. По новым правилам срок пребывания в стране нельзя обнулить, выехав из нее и тут же вернувшись обратно.

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Казахстан с 26 января ужесточает правила въезда и пребывания в стране иностранцев без визы. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых актов во вторник, 17 января.

По новым правилам граждане стран Евразийского экономического союза, в который входит и Россия, смогут находиться в Казахстане без визы 90 дней в рамках 180-дневного периода. Для иностранцев из других стран, на которых также распространяется безвизовый въезд, этот срок ограничивается 30 днями. Новым в правилах является то, что иностранец больше не сможет обновить срок пребывания в Казахстане, выехав из страны и сразу же вернувшись обратно.

После объявления в РФ мобилизации в Казахстан уехало более 400 тысяч россиян

МВД Казахстана пояснило, что иммигранты, которые находятся в стране и хотят "обновить" срок пребывания путем пересечения границы, могут это сделать до 27 января. Для длительного пребывания в Казахстане иностранцу необходимо оформить разрешение на временное проживание, указав цель прибытия.

После объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года большое число россиян уехало в Казахстан, чтобы избежать отправки на войну в Украину. По данным Комитета миграционной службы МВД Казахстана, в сентябре в страну въехало 406 тысяч граждан РФ, причем большая их часть - с 21 по 30 сентября. Если до этого в сутки в среднем границу пересекало 8-9 тысяч россиян в день, то в конце сентября среднесуточный приток из РФ достигал 30 тысяч человек, сообщило издание Tegrinews. В октябре миграционный поток из России стабилизировался, и в конце года не превышал 6-7 тысяч человек в день.

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