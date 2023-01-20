Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

С 27 января в Казахстане меняются правила пребывания для иностранных граждан. Что именно изменится и как это отразится на россиянах, приехавших в страну после объявленной в РФ мобилизации, выясняла DW.

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания в стране для иностранцев. С 27 января 2023 года, согласно новым правилам, иностранные граждане, которым не нужна виза, в том числе граждане из стран-членов Евразийского экономического союза, смогут находиться в Казахстане в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода. Но они больше не смогут продлевать срок своего законного пребывания в стране, просто выезжая за границу и возвращаясь снова, что позволяло им не оформлять разрешение на временное проживание.

На людей, прибывших в Казахстан по визе или оформивших разрешение на временное проживание, новые правила распространяться не будут. Для них срок пребывания в стране будет ограничиваться лишь сроком действия этих документов.

Как новые правила коснутся россиян, бежавших от мобилизации

Новые правила, в первую очередь, коснулись россиян, которые после объявления мобилизации в РФ массово переехали в Казахстан. Согласно опубликованной в конце декабря информации миграционной службы Казахстана, с конца сентября в страну въехали 400 тысяч российских граждан. Из них к концу 2022 года осталось 146 тысяч человек. Разрешение на временное проживание получили только 36 тысяч человек. Сколько из 110 тысяч человек успели продлить свое нахождение в стране, воспользовавшись методом "визарана" (выезжая за границу и возвращаясь снова. - Ред.), какой-либо информации пока не поступало.

Россияне, въезжающие в Казахстан после объявления мобилизации в РФ Фото: DW

Новость об изменении правил пребывания иностранцев в Казахстане вызвала оживление среди российских релокантов, которые уже несколько дней обсуждают ее в чатах специализированных телеграм-каналов. Особенно они взволновали ту часть российских граждан, которые переехали в Казахстан в ноябре-декабре 2022 года. Среди них не только молодые мужчины, бежавшие от мобилизации в РФ, но и их жены, подруги, а также родители.

Что делать после отмены "визарана"

Сын 45-летней Маргариты Шиловой приехал в Казахстан еще в начале октября прошлого года. Поскольку у него только внутренний паспорт, он решил остаться и уже через месяц устроился на работу в качестве верстальщика одной из частных типографий. Руководство типографии и помогло ему с получением разрешения на временное проживание (РВП). Сама Маргарита приехала к сыну только в начале декабря, поэтому может находиться в Казахстане до марта. Однако для себя она решила, что в Россию возвращаться не будет. "У меня, как и у сына, только внутренний паспорт. И я такая не одна. Нашла через чат в Telegram попутчиков. Едем в ближайшие дни на границу с Кыргызстаном "визаранить". Чтобы получить РВП дополнительные полтора месяца точно не помешают", - поделилась своими планами с DW Маргарита Шилова.

Центр в Алматы, где регистрируют приехавших в Казахстан россиян Фото: Anatoly Weiskopf/DW

В ближайшие выходные намерен рискнуть поехать на казахстанско-кыргызскую границу и выросший во Владимире 30-летний Сергей, замечая, что "визаран" кардинально проблему не решает. "Это лишь позволяет выиграть время. И я представляю, какие очереди будут в последние выходные дни перед окончанием действий старых правил. Раньше я думал о переезде в Кыргызстан или Армению, но Казахстан нравится. Не хочется менять на другую страну", - заметил Сергей из Владимира. В его ближайших планах, несмотря на занятость, обязательно выбрать время для получения РВП, позволяющего находиться в Казахстане в течение одного календарного года с продлением без каких-либо ограничений. Единственно, что смущает собеседника DW, это наличие "серого" рынка по получению разрешения на временное проживание.

Возвращаться или получать ВНЖ?

О существовании "серого" рынка приобретения РВП и ВНЖ (вида на жительство. - Ред.) говорит и известная журналистка из Бурятии Евгения Балтатарова, которая переехала в Казахстан в марте 2022 года с первой волной релокантов. Как и другие граждане России, она болезненно восприняла отмену "визарана". По ее мнению, решение казахстанской стороны поставит нежелающих воевать с Украиной молодых россиян, которые не имеют загранпаспорта перед тяжелым выбором - переезжать в Кыргызстан или Армению, где придется заново устраивать свою жизнь, возвращаться домой или искать возможность получить РВП.

Ссылаясь на информацию от казахстанско-российского антивоенного общественного объединения, Балтатарова сообщила, что на "сером" рынке цены на РВП в последние дни выросли вдвое - с 50 до 100 тысяч тенге (100-200 евро по текущему курсу. - Ред.).

При этом Балтатарова считает, что хоть РВП и является хорошим способом учета иностранных граждан, он уже не отвечает требованиям времени. "В условиях войны и бегущих от нее большого количества людей, все эти системы учета являются катастрофой. Если решили отказаться от "визарана", то может быть стоило ввести хотя бы визы беженцев?", - поделилась своей точкой зрения с DW Евгения Балтатарова, выразив опасение, что в связи с возникшими новыми обстоятельствами уже в феврале немало бежавших от войны ее соотечественников просто вынудят возвратиться в Россию.

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