Боррель: Страны ЕС не планируют посылать войска в Украину

На 348-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 6 февраля (время московское).

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В ходе военной агрессии против Украины Россия потеряла около 132 160 военнослужащих (без учета наемников ЧВК "Вагнер", личного состава МВД РФ и т.д.), 3231 танк и 6415 боевых бронированных машин. Это следует из утренней оперативной сводки Генштаба ВСУ. Согласно его данным, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 по 6 февраля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 132 160 (+870) человек,

- танков - 3231 (+11) единица,

- боевых бронированных машин - 6415 (+10) единиц,

- артиллерийских систем - 2231 (+5) единица,

- РСЗО-– 461 (+1) единица,

- средств ПВО – 227 (+0) единиц,

- самолетов - 294 (+0) единицы,

- вертолетов - 284 (+0) единицы,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+0) единиц,

- крылатых ракет - 796 (+0) единиц,

- кораблей/катеров - 18 (+0) единиц,

- автомобильной техники и автоцистерн - 5104 (+13) единиц,

- специальной техники - 203 (+0) единицы.

Боррель: Страны ЕС не планируют посылать свои войска в Украину

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Отправка войск государствами Евросоюза в Украину "точно не стоит на повестке дня и никогда не стояла", заявил в интервью испанской газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время он подтвердил, что военнослужащие европейских стран участвуют в подготовке украинских военных, в частности экипажей западных танков. "Их подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению автомобиля, это требует нескольких недель очень специализированной подготовки", - пояснил глава европейской дипломатии.

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В оккупированном Энергодаре Запорожской области сложилась критическая ситуация. "В городе фактически нет отопления, поскольку враг не дает запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах - 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч жителей", - рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Кроме того, по его словам, в городе участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". "Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", - сообщил Орлов.

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Министр обороны Украины Алексей Резников, о грядущей отставке которого сообщил ряд украинских политиков и СМИ, заявил, что ему не поступало предложений возглавить министерство стратегических отраслей промышленности. По его словам, если бы такое предложение и было, он от него отказался бы в силу отсутствия необходимых знаний.

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Сопредседатель Левой партии ФРГ Клаус Ширдеван (Klaus Schirdewahn) в интервью Der Spiegel заявил, что необходимо отказаться от "узкого военного видения" и "найти дипломатическое решение" конфликта в Украине. "Федеральное правительство могло бы сыграть здесь важную роль, например, вместе с Бразилией и Китаем, но оно этого не делает", - сказал Ширдеван, обвинив "некоторых членов правительства" в том, что они превратились в "лоббистов оружия".

Папа римский готов встретиться с Путиным и Зеленским

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Папа римский Франциск открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения окончания войны в Украине, пишет издание Corriere della Sera. По словам понтифика, он не поехал в Киев только потому, что у него не было возможности совершить такой же визит в Москву.

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) поддержал идею Бразилии выступить посредником для дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD . "Я думаю, нужно принимать во внимание все инициативы, которые могут закончить эту войну как можно раньше, поскольку, по моему мнению, на поле боя война будет становиться только более кровавой", - сказал Мютцених. По его словам, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее могут оказаться будущие переговоры. "Вот почему заявление Бразилии важно, но теперь к ней должны присоединиться другие правительства", - добавил он.

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Из-за введения потолка цен на российскую нефть нефтегазовые доходы России в январе сократились на треть, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По оценке МЭА, Россия в январе заработала на продаже нефти и газа на 8 млрд евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение доходов таким образом составило 30 процентов, подсчитывали в агентстве. По словам Бирола, введенный потолок цен на нефть из России достиг целей "как по стабилизации нефтяных рынков, так и по сокращению доходов Москвы от экспорта".

Украина просит у Израиля в кредит полмиллиарда долларов

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Украинские власти попросили у Израиля выдать кредит на 500 млн долларов в преддверии визита главы МИД этой страны Эли Коэна, сообщили источники издания Walla (принадлежит The Jerusalem Post). По данным Walla, Украина направила Израилю список требований. Кроме кредита он включает "четкое публичное заявление против российского вторжения и в поддержку территориальной целостности Украины", а также поддержку "мирного плана" президента Владимира Зеленского, который включает вывод российских войск. Также Киев рассчитывает на то, что Иерусалим поможет с лечением "сотен украинских солдат и мирных жителей" и с созданием новой системой оповещения о воздушной атаке, что было обещано прежним правительством.

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Польша в марте начнет строительство электронного забора на границе с Калининградской областью, сообщили в польской погранслужбе в воскресенье, 5 февраля. Контракт с компанией TELBUD на сумму более 373 млн злотых (79 млн евро) был подписан в начале декабря прошлого года. По словам пресс-секретаря ведомства Анны Михальской,пресс-секретаря ведомства Анны Михальской, подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который затем будет представлен для утверждения в погранслужбу. Протяженность ограждения составит 199 км.

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Российские силы продолжают перегруппироваться, а основные усилия сосредоточены на наступлении на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Об этом в ежедневной сводке сообщает Генштаб ВСУ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, возросло российское "давление на разных направлениях фронта", а в Донецкой области идут "ожесточенные бои".

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванного советника украинской армии, что Киев получил "очень надежные данные разведки о намерениях" России начать новое полномасштабное наступление, которое может произойти в течение 10 дней.

Хроника событий 5 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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